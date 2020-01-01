YORUM | Bundesliga'dan futbolun geleceğine yeni bir bakış

Almanya'da futbol boş koltuklar önünde geri dönse de, diğer liglerin örnek alacağı bir şablon oluşturulmuşa benziyor.

YORUM: Tom Maston | ÇEVİRİ: Can Doğan

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nediyle verilen aradan dönen 'da 16 Mayıs Cumartesi günü oynanan maçlarda gördüğümüz üzere, pandemi sonrasında eskisinden farklı bir spor izleyeceğiz.

Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde oynanan maçları izlediğimizde, virüsten uzaklaşmak adına taktikleri analiz edebileceğimiz farklı bir alan görüyoruz.

Doğal olarak ilk haftalarda maçların eskisi gibi olmasını beklemek doğru olmaz.

Daha fazla takım

ve 'yi karşı karşıya getiren Ruhr derbisi boş bir stadyumda oynandı. Dortmund taraftarının rakiplerini baskı altına aldığı "Sarı Duvar"da kimseler yoktu. Yedek oyuncular maske taktı ve birbirlerinden iki metre uzakta oturdu. Aradan sonraki maçlardaki tempo, sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındakinden daha düşüktü.

Ama ne olursa olsun bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela Haaland'ın gol atması gibi...

19 yaşındaki genç yıldız, maçın 29. dakikasında Thorgan Hazard'dan aldığı pası ağlarla buluşturdu ve devre arasında geldiği Bundesliga'da oynadığı 9 maçta attığı gol sayısını 10'a yükseltti.

Haaland gol sevincinde sosyal mesafeye uygun bir şekilde takım arkadaşlarıyla birlikte golü kutladı. Önümüzdeki maçlarda mutlaka daha değişik koreografiler göreceğiz.

Tabi Haaland maç içerisinde her zaman sosyal mesafe kurallarına uymadı. Golcü oyuncu, Raphael Guerreiro'nun attığı golden önce rakip kaleci Markus Schubert'e yaptığı baskıda sosyal mesafe kurallarını ihlal etti.

Maç öncesinde açıklanan kadrolarda ilk 11'de bulunan Gio Reyna, Bundesliga'da ilk kez bir maça başlayacakken yaşadığı talihsiz sakatlık moralleri bozsa da Reyna'nın yerine ilk 11'de yer alan Thorgan Hazard'ın iyi oyunu üç puanın kazanılmasında önemli bir etken oldu.

Marco Reus, Axel Witsel ve Emre Can'ın sakatlıkları yüzünden oynayamadığı, bir başka yıldız Jadon Sancho'nun ise yalnızda 12 dakika süre alabildiği bir maçta iki gol kaydeden Raphael Guerreiro'nun performansı etkileyiciydi.

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Borussia Dortmund aldığı bu galibiyetle bir maçı eksik ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Bu hafta sonu sporun "yeni normal"deki yerini görmemiz için bir fırsat oldu. Şimdi sıra futbola devam etmenin risk almaya değip değmeyeceğini anlamakta...

İlk adımı attı. Futbol taraftarları kendilerine teşekkür etmeli.