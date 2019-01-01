YORUM | Brezilya Copa America'yı kazanabilecek mi?

2007'den beri Copa America'yı kazanamayan Brezilya, bu kez daha dirençli daha organize ve daha skorer.

YORUM | Tuğrul Canpolat

Copa America 2019’da grup maçları tamamlandı. , , ve turnuvaya veda ederken, çeyrek final oynayacak 8 takım belirlendi. Grupların yıldızı 3’te 3 yapan tek takım olurken, ve da gruplarını lider bitirdiler. Nitekim bu üçlü, turnuvanın favori takımları olarak öne çıkıyorlar. Onların içindense ev sahibi Brezilya, biraz daha farklı bir yerde duruyor. Takımın süper starı Neymar sakatlığı sebebiyle sahada olamasa da yerini dolduranlar var.

Brezilya’da düzenlenen son dört turnuvayı kazanan Sambacılar, bu turnuvanın da net favorisi durumunda. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda ’ya yenildikten sonra oynadıkları 13 maçın 11’ini kazandılar ve 2 kez berabere kaldılar. Bu turnuvada da 'ya puan vermiş olsalar da grupların finalini görkemli bir oyun ve skorla ’yu 5-0 yenerek yaptılar. Gol yemeden, 8 gol atarak tamamladıkları grup aşamasından sonra çeyrek finalde ile eşleştiler. Yarı finaldeki olası rakip ise, Venezuela - eşleşmesinin galibi...

Neymar’ın yeri dolu

Turnuvanın hazırlık döneminde ayak bileğinden sakatlanan ve bir süredir tecavüz iddiasıyla başı dertte olan Neymar’ın yokluğu, kuşkusuz Brezilya’nın gücünden bir şeyler eksiltiyor. Fakat yerine oynayan oyuncuların başarısı ve takımın güçlenen organizasyonu, Neymar’ın yokluğunu aratmıyor. Bolivya ve Venezuela karşısında David Neres sol açıkta oynarken, bu iki maçta da sonradan oyuna giren , son Peru maçına ilk 11’de çıkarak formayı kapmış görünüyor. Bu karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan 1996 doğumlu kanat hücumcusu, takımın Avrupa’da oynamayan tek önemli parçası konumunda. Kulübü Gremio, onu isteyen Avrupa kulüplerinden 40 milyon euro talep etmişti, fakat bunun Copa America öncesi fiyatı olduğu unutulmamalı. Sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli 80 milyon euro olan Everton Souza Soares, turnuvadaki performansı sonrası Avrupa’ya bilet almaya yakın görünüyor.

>>> YORUM | Hem delici, hem bitirici: Everton Sousa Soares

Avrupalı Brezilya

Diğer kanatta ise Everton’ın (takım olan, futbolcu ismi değil) yıldızı Richarlison’un yeri garanti. Santrforda ise Gabriel Jesus ile Roberto Firmino arasındaki tercih, sezonu daha formda geçiren Firmino’dan yana. Çok yoğun bir sezonun ardından buraya gelen ’un forveti elbette yorgun, o sebeple Gabriel Jesus’un etrafındakilerin onu rahatlatması gerekiyor. Daha da önemlisi, Copa America turnuvalarında genellikle Brezilya’da oynayan Brezilyalılar’ın belli bir ağırlığı olurken, bu kez tümü Avrupalı bir iskelet ile sahadalar. Gruplarda oynanan maçlarda Brezilya adına süre alan 17 oyuncudan sadece Everton (futbolcu olan) Avrupa dışında, Brezilya’da top koşturuyor. Organizasyonu güçlü ve orta sahada direnci artmış bir takım olarak görünüyorlar.

Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda savunma önünde Casemiro’yu tek bırakmışlar, önüne Coutinho ve Paulinho’yu koymuşlardı. Belçika’ya elendiler. Fakat bir süredir Casemiro’nun yanında Arthur ya da Fernandinho var. Savunma önünde iki oyuncuyla daha sağlam duran Brezilya takımı, direncini bu şekilde artırmış görünüyor.

Şampiyonluğa yakın

Tecrübeli savunmacılardan oluşan arka dörtlü, orta sahadaki direncin garantörü. Thiago Silva ve Marquinhos, kulüp takımından birbirini çok iyi tanıyan iki savunmacı. Sol bekte Felipe Luis, güçlü bir oyuncu olarak stoperlere destek oluyor. Sağ bekte ise Dani Alves sanki hiç yaş almıyormuşçasına etkili hücum etmeyi sürdürüyor. Tökezledikleri Dünya Kupası’nın ardından şimdiden ve yeniden dünyanın en iyisi olmaya aday görünüyorlar.

Yine de şimdilik iddiaları Copa America ile sınırlı. Takımın direnci, oyun organizasyonu ve skor becerisi turnuvanın en iyisi, fakat rakipler de hafife alınacak gibi değil. Finale kadar diğer favorilerden Kolombiya ve Uruguay’ı görmeyecekler, fakat bu iki takımın yüksek dirençli oyunu, kontra atak başarısı ve çok etkili skorerleri olası final maçında başlarına bela olabilir. Öncesinde ise çeyrek finalde Paraguay ve yarı finalde olası Venezuela ya da Arjantin maçı var. Tümünde favori olan Brezilya, evinde düzenlenen bir Copa America’da daha kupayı müzesine götürmeye yakın...