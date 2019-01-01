YORUM | Beşiktaş'ın sabra ihtiyacı var

Süper Lig'in dördüncü haftasında Gazişehir deplasmanına çıkan Beşiktaş, aradığını yine bulamadı ve ligdeki ikinci yenilgisini almaktan kurtulamadı.

| Can Doğan

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerden Mohamed Elneny’yi Dorukhan’ın yanında, Abdoulay Diaby’yi ise sağ açıkta tercih ederek sahaya çıktı.

Vida 6. dakikada maçın kaderini değiştirmeden önce Beşiktaş, topun kontrolünü tamamen eline almış rakibini kendi yarı sahasına hapsetmeyi başarmıştı. Maçın başında sadece Kayode ve Twumasi’yi rakip alanda bırakan Gazişehir, Beşiktaş’ın gol kayıplarını bekleyerek kontra atak üretmeyi seçmişti.

Ancak Vida’nın kırmızı kartı ve Twumasi’nin penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından ibre tamamen Gazişehir Gazientep’in tarafına döndü.

Elneny’nin Victor Ruiz’in yanına geçmesinden sonra orta sahadaki üstünlüğü rakibine kaptıran siyah beyazlılar, özellikle Ljajic’in yaptığı top kayıpları sebebiyle rakibinin ekmeğine yağ sürdü.

Özellikle savunma arkasına atılan toplar Twumasi ve Kayode’yi üç net pozisyona sokmaya yetti. Gaziantep temsilcisi ilk yarıdan farkı daha dramatik hale getirebilecek fırsatları kolayca harcadı.

Gazişehir’in geri dörtlüsündeki Junior Morais ve Oğuz Ceylan’ın etkili bindirmeleri ve Djilobodji’nin kilit pasları atakların oluşturulmasındaki en büyük etkenler arasında kendine yer buldu.

İlk yarı özelinde sadece N’Koudou’nun kanadından pozisyon üretmeye çalışan Beşiktaş, bunda da başarılı olamadı.

1 - Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısını geride tamamladığı son sekiz maçtan galibiyet çıkaramadı (3B 5M). Siyah beyazlıların devrede yenik girdiği maçlardaki son galibiyeti geçen sezonki deplasmanıydı (1-3). Rapor. — OptaCan (@OptaCan) September 14, 2019

İkinci yarıda Beşiktaş adına değişen hiçbir şey yoktu. İlk 45 dakikadaki senaryo aynen devam etti. Kayode’nin inatçılığı sayesinde yoktan var ettiği pozisyonda Güray, Beşiktaş’ın hatalarına cezayı kesti.

Abdullah Avcı, 66. dakikada Diaby’nin yerine Boyd’u, Dorukhan’ın yerine de Atiba’yı oyuna sokarak, hamlesini yaptı. Ancak maçın gidişatını değiştiren olay 76. dakikada hem Kayode hem de Elneny’nin oyundan atılması oldu.

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Chibsah’ın golünden sonra maç bitti derken, oyuna girdikten 1 dakika sonra golünü atan Umut Nayır ve hemen ardından sahneye çıkan yaşlı kurt Atiba, Beşiktaş’a bir umut ışığı aşıladı. Atılan iki golün devamını getiremeyen siyah beyazlılar dördüncü haftada ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Vida'nın erken kırmızı kartı sebebiyle Abdullah Avcı istediği oyunu bu maçta da sahaya yanıstamadı. İkinci yarıdaki kaos oyunu dışında kaleye şut atmakta zorlanan Beşiktaş'ın gol yediği her maçta puan kaybetme ihtimali diğer takımlara göre daha fazla artıyor.

Beşiktaş için kilit kelime: Sabır. Abdullah Avcı'nın kendi oyununu takıma kabul ettirebilmesi, siyah beyazlıların gol bulabilmesi, taraftarların hayalindeki mutluluk ve beklenen başarılar gelecekse gösterilecek sabrın sonunda elde edilecek.