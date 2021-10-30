YORUM | Beşiktaş'ın orta saha tercihi sonuç vermedi

Siyah-beyazlı ekip, Pjanic ile Josef'in yokluğunda Hatayspor deplasmanına farklı bir merkez kurgusuyla çıktı ancak istediğini alamadı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Miralem Pjanic ve Josef de Souza gibi kritik eksiklere sahip olan siyah-beyazlılar, Saba Lobhanidze’nin attığı golle sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Ayrıca Beşiktaş’ın ikinci devrede Mehmet Topal ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucunda iptal edildi ve siyah-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan puansız döndü.

Orta alandaki eksiklerin e etkisiyle daha farklı bir yapıya bürünen Beşiktaş, özellikle ilk 20 dakikalık periyotta Hatayspor’un temposu karşısında zorlandı.

Beşiktaş’ın orta saha kurgusu ve Hatayspor’un presi

Ömer Erdoğan yönetiminde ligin dikkat çekici takımlarından biri olan Hatayspor, özellikle etkili presiyle, yüksek tempolu oyun anlayışıyla ve kaptığı toplarla iyi hücumlar geliştirebilmesiyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle Hatayspor’un ligdeki diğer takımları olduğu gibi Beşiktaş’ı da zorlaması gerekiyordu, ancak orta alandaki Josef-Pjanic ikilisinin yokluğu işleri siyah-beyazlılar adında iyice zorlaştırmıştı.

Sergen Yalçın, Josef – Pjanic’in yokluğunda Atiba Hutchinson ve Necip Uysal’a görev verdi. Bu değişimin getirdiği pas kalitesindeki düşüklük, siyah-beyazlıların oyun kurulumunu zora soktu. Zaten Hatayspor, henüz maçın beşinci dakikasında tam da bu şekilde bir gol buldu. Hatayspor, Beşiktaş stoperlerine agresif baskı uygulamamıştı ve Vida ile Beşiktaş topu çıkarmaya çalışıyordu. Ancak ev sahibi, Necip ve Atiba’yı kontrol edince Vida da merkezden desteğe gelen Teixeira’ya oynamak istedi. Devamında araya giren Hataysporlu oyuncular, iyi çalışılmış bir organizasyon sonucu kazandıkları topla etkili bir hızlı hücum gerçekleştirdiler ve fileleri havalandırdılar.

Beşiktaş’ın orta alanda Salih Uçan veya Oğuzhan Özyakup’tan biri yerine Atiba – Necip ikilisini tercih etmesi, akıllara Hatayspor-Fenerbahçe maçını getirmişti aslında. O maçta Pereira, daha temkinli bir yapıyla oyununu Hatayspor’u karşılama üzerine kurmuştu ve sonuca gitmeyi başarmıştı. Ancak Sergen Yalçın’ın takımının yediği erken gol, böyle bir plan varsa dahi sahaya uygulanamamasına neden oldu.

Ön – orta alandaki presinde ilk 20 dakikalık periyotta düzenli bir şekilde devam eden Hatayspor, Beşiktaş’ın oyun kurmasını ve kendi yarı sahasından çıkmasını zorlaştırdı. Ev sahibi ekip süreçte oldukça tempolu bir oyun oynadı ve Beşiktaş’ta Josef de Souza ile Pjanic’in eksiklikleri tekrar hissedildi. Eğer Beşiktaş, merkezde daha yüksek bir pas kalitesine sahip olsaydı bu pres karşısında bu denli zorlanmayabilirdi.

Ayrıca Hatayspor, bu periyotta Beşiktaş’ın Rosier ile; dolayısıyla sağ kenarı ile olan bağlantısını da iyi kesti.

Ancak ilerleyen periyotta Beşiktaş rakip yarı sahaya yerleşmeye başladı, bu durumda Hatayspor’un skor üstünlüğünü aldıktan sonra daha derinde savunmaya başlaması da etkiliydi.

Batshuayi’nin talihsiz sakatlığı da muhakkak siyah-beyazlıların oyununu olumsuz etkiledi.

Yalçın’ın hamleleri ve ikinci devre

İkinci devreye aynı kadroyla başlayan Sergen Yalçın, 68. dakikada iki hamle yaparak orta sahasını neredeyse tamamen değiştirdi. Necip Uysal ve Atiba Hutchinson kenar gelirken, Salih Uçan ve Mehmet Topal oyuna dahil oldu.

Hatayspor ise skor üstünlüğünün getirdiği avantajla savunma çizgisini iyice derine çekti ve bu noktada da etkili bir performans gösterdi.

Beşiktaş; Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal ile şanslar üretmeye çalışsa da rakibinin katı savunması karşısında beklenen seviyeye çıkamadı.

Ayrıca ilk devreden farklı olarak Hatayspor’un oyun anlayışının değişmesiyle birlikte Rosier de daha fazla topla buluşmaya başladı. Ancak kompakt Hatayspor savunması karşısında Beşiktaş, kenar ortalarına mahkum bir görüntü çizdi. Bu durumda Ghezzal – Teixeira gibi isimlerin yerine Güven Yalçın ve Gökhan Töre’nin oyuna dahil edilmesi de etkili oldu.

Orta alanda çok kaliteli iki isminden yoksun olan Beşiktaş, farklı bir merkez kurgusuyla Hatayspor deplasmanından eli boş döndü. Hatayspor’un etkili planı ve savunma anlayışı karşısında siyah-beyazlılar; maçın geneli itibarıyla bireysel yeteneklere ve doğaçlama hücumlara bağlı bir görüntü çizdi.