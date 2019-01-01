YORUM | Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesi, şampiyonluk yarışına dönüştü

Başakşehir ve Galatasaray’a haber salın. Zira Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesinin yalnızca 2 takım arasında geçmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Birçoğumuz şampiyonluğa en yakın tarafın ve olduğunu düşünürken Beşiktaş, ligin ikinci devresi başladığından bu yana öyle bir performans ortaya koydu ki şampiyonluğa aday olmayı başardı. Ankaragücü maçında da bu adaylığının gerekliliğini yerine getirdi: İyi oynamadığı maçta yakaladığı fırsatları değerlendirerek kazanmak. İşte bu, şampiyonluk sinyalidir.

Ankaragücü, ilk yarıda Beşiktaş'a karşı topla oynama istatistiğinde üstünlük kurdu ve rakip yarı sahada daha fazla oynayan taraf oldu. pic.twitter.com/KqwoHanY8y

“Yiğidi öldür, hakkını yeme” demişler. İlk yarıyı bitiren o düdük çalındığında maçı izlemeyen biri bu istatistikleri görse Ankaragücü’nün nasıl gol bulamadığını sorgular ve en azından beraberliğe gidebileceğini düşünebilir. Maçı izlerken aynı duygulara ben de kapıldım. Hem de Burak Yılmaz’ın 8. dakikada bulduğu müthiş golden sonraki yarım saatte.

Ankaragücü, özellikle Boyd ve Kitsiou ile sağ koridoru oldukça efektif kullanarak oyunu Beşiktaş’ın yarı sahasına yığdı. Öyle ki Beşiktaş, 41. dakikaya kadar üçüncü bölgede yalnızca 1 kez topla buluşabildi. %59 topla oynama üstünlüğüne sahip Ankaragücü, sıkışan oyunda ters kanada doğru oyunu genişletmesini de bildi. Toplam 6 kez isabetli şut atıp Beşiktaş’ı hücuma boğan Ankara ekibi, Karius’un eldivenlerini aşamadı. Böylece Beşiktaş, Ankaragücü karşısında bu sezon Süper Lig'de kalesinde en fazla isabetli şut gördüğü ilk yarıyı yaşamış oldu.

Beşiktaş ilk 45 dakikada, ligin ikinci yarısı özelinde konuşursak, en verimsiz devresini geçirdiğini söyleyebiliriz. İkinci yarının hemen başında Domagoj Vida’nın kendi yarı alanında kaptığı topu rakip yarı alana taşıması ve ceza sahasına kadar pozisyon takibi yaparak golü bulması, sanki stoper değilmiş de forvet arkasıymış izlenimi verdi.

Bu sürede en fazla pas hatası yapan Güven Yalçın’ı ikinci yarının ilk çeyreğinde oyunda tutan Şenol Güneş, Burak Yılmaz’ 3. Golünden sonra Kagawa’yı oyuna sürdü. Adem Ljajic ve Kagawa’nın birlikte oynayamayacağı düşünülürken Kagawa, akıl dolu bir pasla Ljajic’e gol attırdı.

1 - Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz (9), aynı zamanda devre arasında gelmesine rağmen Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu konumunda. Fark. pic.twitter.com/FVsTcvOslJ

4 gol atılmasına direkt olarak katkı sağlamamış olabilir ancak Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı yaşayan Loris Karius, en fazla alkışı hak eden isimlerin başında geliyor. Alkışların gideceği diğer isim ise çok net: Burak Yılmaz. Sen, ligin yarısında başka bir takımın formasını giyeceksin. Sonra devre arasında geldiğin takımın bitime 4 hafta kala en golcü futbolcusu olacaksın. Bu kadarına şapka çıkarılmaz da ne yapılır?

Başta da belirttiğim gibi ikinci devreye bambaşka başlayan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın takıma dahil olması, Ljajic’in formunu yukarıya taşıması, Kagawa’nın oyun zekası, Karius’un kötü şöhretini unutturması ve takım oyununu etkili bir şekilde oynamasıyla 13 maçtır kayıp yüzü görmedi. Kalan haftalarda şampiyonun kim olacağını tahmin etmemizi de iyice zorlaştırdı.