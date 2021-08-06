Adana Demirspor’la oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, zaman zaman umut vadeden bir görüntü çizdi.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Yeni sezon hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’la oynadığı hazırlık maçından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

2021-22 sezonu öncesinde kurulması beklenen ilk 11’inden farklı olarak rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş, yine de maçın belirli dönemlerinde etkili performanslar ortaya koymayı başardı.

Sergen Yalçın’ın ana kurgusu devam edecek

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım açısından dengeli bir görüntüye sahne oldu, her iki taraf da bazı tehlikeler üretti.

Ancak ikinci devreye başlarken Beşiktaş, geçen sezondan alışageldiğimiz kurgusunu ve oyun anlayışını daha net bir şekilde sahaya yansıttı.

Özellikle skor üstünlüğünü ele geçirene kadar geçen 45. ve 60. dakikalar arasındaki periyotta siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olan taraftı ve Yalçın döneminde takımın alametifarikası olan baskılı oyununu oynamayı başardı.

İki bekini de ileri göndererek kalabalık hücum hattını oluşturan Sergen Yalçın, orta sahasından da rakip ceza sahasına çoklayıcı koşular atmasını istedi.

Maç geneli itibarıya düşük tempoda geçse de ikinci devrenin başında Yalçın’ın öğrencileri geçen sezondaki baskın oyunlarından enstantaneler sundu.

Alternatif ağırlıklı bir kadronun sahada olması nedeniyle oyuncu rollerinde bazı ufak değişiklikler olsa da Sergen Yalçın, genel itibarıyla ana planında ısrarcı olacağının sinyallerini verdi.

Yılların eskitemediği tecrübe: Atiba Hutchinson

Atiba, Beşiktaş’ın maça başlayan kurgusunda takımın orta sahadaki yaratıcısı rolünü üstlenen isimdi.

Geride bıraktığımız sezonda da tecrübeli oyuncuyu bu rolde kullanan Yalçın, Atiba’dan bu maçta da rakip ceza sahasına koşular atmasını ve derin paslar noktasında da inisiyatif almasını istedi.

Atiba, pozisyon her ne kadar ofsayt olsa da, karşılaşmanın henüz dördüncü dakikasında hatlar arasında topla buluştu ve Güven Yalçın’a ince bir ara pas göndererek bu rolünün de hakkını verdi.

Ayrıca Kanadalı yıldız, penaltı pozisyonunda da pası gönderen isimdi.

Değişen orta saha kurgusu

Sergen Yalçın, sezon içerisinde muhtemelen başvurmayacağı bir kurguyla maça başladı ve Mehmet Topal, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson üçlüsüne görev verdi.

Atiba hücuma dönük bir role sahipken Topal - Souza ikilisi ise daha derinde maça başladı. Bu ikiliden biri oyun kurulumunda stoperlerin arasına girdi ve pas opsiyonlarını arttırdı. Ayrıca Josef, partnerine kıyasla oyunu biraz daha iki yönlü oynayan isimdi.

İkinci yarıda ise zaman zaman Atiba biraz daha derine yaklaştı ve Josef de Souza daha ileride konumlandı. Bu kurgu bazı sekanslarda pres düzenine de yansıdı.

Golü getiren penaltı pozisyonunda da benzer bir durum söz konusuydu. Atiba’nın pasında savunma arkasına sarkan Josef, takımına penaltı kazandırmıştı.

Ayrıca Yalçın, 63. dakikada yaptığı değişikliklerle Mehmet Topal’ı stoper pozisyonuna kaydırdı ve orta sahayı Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Josef de Souza’dan oluşturdu.

Beşiktaş’ın hücumdaki alternatifleri: N’Koudou - Gökhan Töre ikilisi

Sergen Yalçın maça başlarken kenarlarda N’Koudou ve Gökhan Töre ile başladı. Gökhan Töre, Ghezzal’e benzer bir rolle sahadaydı. Merkeze ve orta alana yaklaşan oyuncu, bu şekilde takıma yaratıcılık katmaya çalıştı.

N’Koudou ise Beşiktaş’ın nispeten değişen kurgusundaki nüansa sebep olan oyuncuydu.

Genellikle çizgiye yakın konumlanan Fransız hücumcu, Larin’in rolünün aksine ceza sahasına pek de yaklaşmadı.

N’Koudou, bu bölgedeki diğer alternatifler olan Larin’in ve Kenan Karaman’ın aksine çizgiyi etkili kullanmasıyla Sergen Yalçın’ın farklı kurgularda değerlendireceği bir isim olabilir.

Güven Yalçın ikilemi

Aboubakar’ın yerini henüz doldurmayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın maça en uçta Güven Yalçın ile başladı.

Güven Yalçın, her ne kadar hareketliliğiyle kağıt üzerinde farklılık yaratacak gibi görünse de Adana Demirspor maçındaki saha içi uygulaması pek de bu yönde olmadı.

Özellikle ilk yarıda topla buluşmakta zorlanan Güven Yalçın, ileri uçta tek başına oynadığında zorluklar yaşayabileceğini gösterdi.

Bu durum da Beşiktaş’ın neden Diego Costa, Luuk de Jong ve Willian Jose gibi bağlantı oyununda kuvvetli, takım arkadaşlarına boşluk ve alan açabilen santrforlara yöneldiğini tekrar gözler önüne serdi.

Ancak Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde birçok oyuncusuna seviye atlatmayı başarmıştı. Örneğin Larin’den bambaşka bir rolde verim alamayan başarılı teknik direktör, Güven Yalçın’ı da sezon içerisinde farklı bir görevde değerlendirip bu noktadaki sihrini tekrar konuşturabilir.

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