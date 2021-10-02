YORUM | Beşiktaş kritik maçı kayıpsız geçti

Milli maç arasının ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zor bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, araya üç puanla girdi.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasıyla birlikte üç puan hasreti üç maça çıkan Beşiktaş, sekizinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçti.

İdeal 11'inden Welinton, N'Sakala, Ghezzal, Pjanic, Larin ve N'Koudou gibi isimlerden yoksun olmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takımda altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçi ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra gurbetçi oyunculardan 20 yaşındaki Can Bozdoğan ile 22 yaşındaki Güven Yalçın da ilk 11'deydi.

Ligde oynadığı son beş maçta da mağlup olmayan ve yavaş yavaş kaybetmeme alışkanlığını edinen güçlü rakibi karşısında zorlanan Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller ise Güven Yalçın'dan geldi.

Oğuzhan öne çıktı

Sakatlıkların ardından bulduğu forma şansını iyi değerlendiren genç futbolcu attığı iki golle galibiyette başrolü oynayan isim oldu. Beşiktaş'ın Güven'in 32. dakikada attığı harika voleye dek ceza sahası içerisinden rakip kaleye şutunun olmaması ise dikkat çeken bir detaydı.

Bu dakikaya dek rakip ceza sahasında beş kez topla buluşan Sergen Yalçın'ın takımında, Batshuayi hiç bu alanda topla buluşamamıştı.

Bu bölümde Beşiktaş adına oyunu rakip kaleye yaklaştırma görevi ise Oğuzhan Özyakup'taydı. Gole kadar olan bölümde üçüncü bölgeye altısı isabetli yedi pas gönderen Oğuzhan, Beşiktaş adına günün iyileri arasındaydı.

Güven her yerdeydi

Beşiktaş'ın her iki golünü de kenar ortalarıyla bulduğu maçta iki golün asisti de iki bek oyuncusundan gelirken, Rıdvan Yılmaz bu sezon attığı iki golün yanı sıra iki asiste ulaştı ve önümüzdeki dönemde Beşiktaş adına fark yaratan oyunculardan birine dönüşebileceğinin sinyallerini verdi.

Altay deplasmanında takımını öne geçiren gole imza atan Güven Yalçın bu karşılaşmayı da boş geçmezken, Ghezzal döndükten sonra da bu rotasyonun bir parçası olacağını ortaya koydu. Sivasspor ceza sahasında altı kez topla buluşan Güven, attığı gollerin yanı sıra rakip yarı sahanın hemen her bölgesinde topla buluşarak sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

Beşiktaş için puan kaybedilen iki maç sonunda milli maç arasına girilirken yapılacak bir puan kaybı fazlasıyla can sıkıcı olabilirdi ama dar rotasyon ve çok sayıda sakat oyuncuya rağmen Güven Yalçın buna izin vermedi. Milli maç arasının ardından eksiklerin yeniden takıma katılması önünde sekiz maçlık zor bir fikstür bulunan Beşiktaş'ın elini biraz olsun rahatlatacaktır.