YORUM | Beşiktaş için şampiyonluk adımı, Fenerbahçe için yola devam etme maçı

Şampiyonluk yolundaki kritik eşiklerden birinde, Beşiktaş mutlu sona dev bir adım atabilir ya da Fenerbahçe her şeye rağmen yarışa devam edebilir.

Süper Lig tarihinde üç puanlı sisteme geçiş yapılan 1987-1988 sezonundan bu yana son 10 haftaya en az beş puan farkla girip şampiyonluğu kaybeden tek takım 2018-2019 sezonunda daha önce lig şampiyonluğu bulunmayan hocası Abdullah Avcı ile daha önce şampiyonuğu bulunmayan Başakşehir'di.

24'üncü hafta itibarıyla Galatasaray'ın sekiz farkla önünde liderlik koltuğunda yer alan Başakşehir, 33'üncü hafta Türk Telekom Arena'da devre arasına girdiği skoru maç sonuna kadar koruyabilse bir sene sonra kutlayacağı şampiyonluğu daha erken kutlayabilir, Abdullah Avcı Şampiyonlar Ligi macerası için takımda kalabilir ve Sergen Yalçın sonraki sezonun ortasında Beşiktaş'ın başına hiç geçmeyebilirdi.

Alternatif The Butterfly Effect filmi senaryolarını bir kenara bırakırsak, bugün konumuz şampiyonluk yarışındaki düğümlerden birini çözebilecek gibi görünen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi.

Galatasaray'ın son haftalardaki formsuz görüntüsü ve çok sayıda bireysel hatayla haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'a yenilmesi derbiyi her iki takım için de fırsat maçına dönüştürdü.

Beşiktaş kazanırsa bir maçı eksik olmasına rağmen son 10 haftada en yakın rakibi Galatasaray'ın beş puan önüne geçecek ve sadece Başakşehir'in atamadığı o şampiyonluk adımına çok yaklaşacak. Fenerbahçe kazanırsa şansını son 10 haftaya kadar taşıyacak.

Beşiktaş cephesi

Her ne kadar teknik direktör olarak olmasa da futbolculuk kariyerinde beş şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın, Abdullah Avcı'yı 2018-2019 sezonunun son haftalarında etkilemiş gibi görünen şampiyonluk baskısından kolay kolay etkilenmeyeceğini tahmin etmek zor değil.

Ligde zirvede yer almasının yanı sıra Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Beşiktaş sezonu iki kupayla tamamlaması halinde Sergen Yalçın kulüp tarihinde bir sezonda iki kupa sevinci yaşayan üçüncü teknik direktör olacak. Beşiktaş'ta bu çok özel başarıyı yakalayan son teknik direktörse milli takımda Sergen Yalçın'ın da hocalığını yapan Mustafa Denizli'ydi.

Rotasyon yönetimi

Geçtiğimiz aylarda NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında başarıya giden yoldaki prensiplerini paylaşan Denizli, şampiyonluğa oynayan takımlarda kadro istikrarının önemine değinmişti.

Yönettiği takımlarda ilk 11'de oynayan sekiz oyuncunun her zaman belli olduğunun altını çizen Denizli, kalan üç mevki için 5-6 oyuncunun sürekli rekabet halinde olduğunu ve bu şekilde yönettiği bir rotasyonla üç büyük takımda da şampiyonluk yaşadığını söylemişti.

Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde tıpkı Denizli döneminde olduğu gibi iki kupaya koşan Beşiktaş kadrosunu incelediğimizde Yalçın'ın da Denizli gibi bir rotasyon anlayışını benimsediğini görüyoruz.

Sezon başından bu yana kadrosundaki süreleri oldukça iyi ayarlayan genç teknik adamın takımında geride bıraktığımız 28 haftada maç başına en az 60 dakika süre verdiği sekiz oyuncusu bulunuyor.

Ersin Destanoğlu, Atiba, Welinton, Larin, Vida, Rosier ve Souza ile ideal sekizlisini bulan Sergen Yalçın kadronun kalan üç kişilik bölümünü de diğer oyunculara ayırarak herkesten verim aldı.

Oyuncu Dakika Atiba Hutchinson 2138 Ersin Destanoğlu 2035 Welinton 2003 Vincent Aboubakar 1998 Cyle Larin 1959 Domagoj Vida 1941 Valentin Rosier 1926 Josef de Souza 1890

Sahasında 1-0 kaybettiği Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı takımın üç puan önünde başlayan Fenerbahçe bu maçı kazanabilmiş olsaydı Galatasaray ile arasındaki farkı ikili averajı da alacağı için 6+1 puandan yedi puana çıkartacaktı.

Galibiyetin getireceği büyük avantaja rağmen ilk golü yiyene dek beraberliğe razı bir görüntü çizen ve 0-0 oyunu oynayan Fenerbahçe bu fırsatı kullanamadığı gibi o gün kaybettiği liderlik koltuğuna sonrasında bir daha oturmayı da başaramadı.

O gün Erol Bulut'un önünde kazanmaya oynamak ya da yenilmemeye oynamak gibi iki net tercih vardı ve kaybetmenin büyük bir kayba neden olmayacak olmasına rağmen Bulut üç puanın getireceklerini bir kenara bırakarak, önceliğini kaybetmemek olarak belirlemişti.

Bugün benzer bir tercih Sergen Yalçın'ın önünde duruyor. Kariyeri boyunca belki onlarca belki yüzlerce büyük maç oynayan, yeri geldiğinde şampiyonluk gollerini atan Sergen Yalçın tercihini kırmızı haptan yana kullanırsa, Beşiktaş şampiyonluk için dev bir adım atabilir.

Fenerbahçe cephesi

Geçtiğimiz sezonun üçüncü bölgede en fazla top kazanan ikinci takımı bu istatistikte Fenerbahçe'nin hemen arkasında yer alan Alanyaspor'du.

Junior Fernandes, Bakasetas ve Efecan Karaca gibi mevkilerinin Süper Lig'deki muadillerine nispeten dayanıklılığı yüksek oyuncularla üçüncü bölgede etkili baskı yapan bir takım olan Alanyaspor bu şekilde ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde tamamlarken, kupada da finale çıkmıştı.

Yeni Malatya ve Alanyaspor'da geçirdiği kalburüstü sezonların ardından genç, umut veren ve belki de karar mekanizması için hepsinden önemli olarak görünen eski Fenerbahçeli futbolcu etiketiyle Fenerbahçe'nin başına geçen Bulut'tan beklenti, sezon başında hiç şüphesiz güzel futbolla gelecek şampiyonluktu.

Ancak haftalar ilerledikçe Fenerbahçe, Erol Bulut'un Alanya'da ortaya koyduğu etkili üçüncü bölge presi yapan takım görüntüsünden gittikçe uzaklaşırken, kulübün topa sahip olma kültürünü de terk etti.

Tabela terse döndü

Takımın Kadıköy'de yüzde 30 topa sahip olma oranıyla 1-0 kazandığı 90 dakikanın ardından oyununu eleştirenlere tabelayı işaret eden Bulut kazandığı sürece haklıydı ancak son haftalarda tabeladaki skorlar terse dönünce Kadıköy'de eleştiri rüzgarları da daha sert esmeye başladı.

Beşiktaş tarafında bahsettiğimiz ideal 11'deki iskeleti oluşturma konusunda da sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sekiz olan sezon başından bu yana ortalama 60 dakika süre alan oyuncu sayısı sadece dört.

Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Caner Erkin dışında düzenli ve sürekli oynattığı oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe'de son Gençlerbirliği maçında Ozan ve Caner'in süre almadığını da belirtmek gerek.

Umut veren Konya maçı

Topa sahip olunan bölümlerde yaşanan üretkenlik problemlerine ve geriye yaslanınca verilen pozisyonlara rağmen Fenerbahçe henüz iki hafta önce Konya deplasmanında sezonun en net oyun planlarından birini sahaya yansıtmayı başarmıştı.

Galatasaray maçında rakibi ikinci bölgede bekleyen ve stoperlere rahat pas yapma imkanı tanıyayan oyunun aksine Konya'da rakip yarı alanda etkili bir üçüncü bölge presi yapan Fenerbahçe, ilk dakikadan itibaren rakibini birçok hataya zorlamış ve bu şekilde goller bulmuştu.

Erol Bulut adına kırılma anlarından biri olan Başakşehir galibiyetini de etkili bir üçüncü bölge presiyle elde eden Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında da benzer bir oyun planını sahaya yansıtırsa, Avrupa'nın en iyi deplasman takımının evine üç puanla dönmesi sürpriz olmaz.

Fenerbahçe yarın şampiyonluk hedefiyle açtığı sezonda büyük olasılıkla tamam mı devam mı maçını oynayacak ve bu sezon bu şekilde oynadığı Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşmalarından üç puanla ayrılan taraf olmuştu.

Buna rağmen her seferinde bu defa havlu atıyoruz baskısını hissetmek yönetmesi oldukça zor bir psikoloji olsa gerek. Muhtemelen oldukça yıpratıcı olan bu ruh hali Beşiktaş karşısında kötü bir oyunu da beraberinde getirebilir.

Kritik eşleşmeler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci her geçen hafta daha fazla süre alarak, sakatlığın izlerini atlattı. Beşiktaş deplasmanı milli oyuncunun Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maç olabilir ancak Beşiktaş'ın 11 tercihi İrfan tercihi sorgulatabilir. İrfan Can'ın savunma yönünde zaman zaman konsantrasyonunu yitirmesi Beşiktaş'ın top taşıyabilen Mensah tercihiyle birleşirse Beşiktaş merkezde rakibine üstünlük kurabilir.

Gençlerbirliği'ne Kadıköy galibiyetini getiren Floyd Ayite'nin golünde atağı kesmeyi başaramayan Nazım Sangare birkaç dakika sonrasında neredeyse aynı pozisyonda Gençlerbirliği'nin üçüncü golüne yaklaşmasına da engel olamamıştı. Nazım'ın bu problemini Larin'in bu sezon attığı arka direk golleri üzerinden düşündüğümüzde Beşiktaş bu bölgeden önemli şanslar yaratabilir.

Beşiktaş'ın derbideki sol beki kim olacak belki henüz netlik kazanmadı ancak Bright Osayi Samuel Konya deplasmanında ilk yarıda yakaladığı bire birleri bu maçta da yakalarsa iz bırakan bir performans sergileyebilir. Ligin en atlet oyuncularından biri olan İngiliz futbolcunun katkısı Fenerbahçe adına belirleyici unsurlardan olacak.