YORUM | Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında dikkat çeken beş detay

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı sezonun ilk karşılaşmasında siyah beyazlıların öne çıkan yönlerini bir araya getirdik.

Beşiktaş sezonunun ilk karşılaşmasında Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar üstün bir oyun ortaya koyduğu karşılaşmada 9. dakikada N'Koudou, 52. dakikada Hutchinson ve 90+3'te Larin'in attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.

İşte maçın dikkat çeken noktaları:

N'Koudou farkı

Teknik direktör Sergen Yalçın, sol kanatta Cyle Larin yerine Georges N'Koudou'ya şans verdi. Fransız oyuncu, Rizespor sağ kanadını maçın başından itibaren dinamizmi ve hızıyla yıprattı. 9. dakikada Kenan Karaman'ın ortasında Selim Ay'dan önce hamle yaptığı topu sağ çaprazdan ağlarla buluşturdu. N'Koudou'nun devamlılığı, ilerleyen maçlarda Sergen Yalçın'ın kararlarında belirliyici olacak.

Kenan Karaman'ın pres gücü

İleri uçta maça başlayan Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, pres gücünün yanı sıra arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisiyle de dikkat çekti. N'Koudou'nun attığı golde sağ kanattan pozisyonu hazırlayan Kenan, Sergen Yalçın'ın faydalanacağı önemli bir rotasyon oyuncusu olacağının işaretlerini verdi.

Atiba Hutchinson kaldığı yerden devam ediyor

Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba Hutchinson orta sahanın yine vazgeçilmez ismiydi. Geçen sezonki performansının devamı niteliğinde bir oyun sergileyen Kanadalı oyuncunun temposundan ve oyun gücünden hiçbir şey kaybetmediği görüldü. Hutchinson ikinci yarının başında attığı golle iyi oyununu taçlandırdı.

Ghezzal ilk 11'de başladı.

Sergen Yalçın, sezon öncesi hazırlıklarına katılamayan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'a ilk 11'de şans vererek bir sürpriz yaptı. Oyuna sonradan girmesi beklenen oyuncu, geçtiğimiz sezon olduğu yine sağ kanatta maça başladı. Ghezzal 78 dakika oyunda kaldı.

Bek katılımı ve hızlı hücumlar

Beşiktaş geçtiğimiz sezonki atak yapısını devam ettiriyor. Özellikle Rosier'nin katılımıyla zenginleşen sağ kanat hücumları, rakibin önde yakalandığı pozisyonlarda hızlı ve agresif geçişlere sahne olmaya devam etti. Geçiş hızı ve temposu siyah beyazlıların tehdikar baskınlarının alametifarikası...