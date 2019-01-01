YORUM | Beşiktaş 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Giriş, gelişme, şampiyonluk

Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile girecek olan Beşiktaş, kadrosunu transferlerle önemli ölçüde geliştirdi. Peki, sonuç şampiyonluk olacak mı?

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Şenol Güneş ile geçen 4 sezonun ardından Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında olmasa da ikinci yarısında, özellikle Burak Yılmaz’dan aldığı yüksek verimle ve gösterdiği performansla son kulvarda şampiyonluk adaylığını kuvvetlendirmişti. ’i ligde ikinci yaparak şampiyonluğu kıl payı kaçıran Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, artık ‘şampiyonluk adayı’ değil; ‘şampiyonun ta kendisi’ olma peşinde.

Kadro

Transfer sezonunun başlangıç bölümünde oldukça sessiz kalan ve bu yüzden taraftarların eleştirisi maruz kalan Beşiktaş, ilk adım olarak geçen sezon ligde çıktığı 27 maçta 9 gol atıp 11 asist yapan ve asist krallığında Quaresma ile ikinciliği paylaşan Adem Ljajic’in bonservisini alarak attı. Mevkisinin gerekliliklerini ziyadesiyle yerine getiren Ljajic, Burak Yılmaz’ın üzerindeki gol yükünü hafifletmeyi başarmıştı.

Adriano’nun gidişi ile sol bekte Caner Erkin ile baş başa kalan Beşiktaş, geçen sezon ’in en fazla orta yapan savunma oyuncusu olan Pedro Rebocho’yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezona bakıldığında gerek hücuma katkı, gerekse savunma anlamındaki performansı dolayısıyla Caner Erkin’den daha başarılı olan Rebocho, Abdullah Avcı’nın ilk 11’inde direkt olarak yer alabilecek kapasiteye sahip.

3 - 2014/15 sezonundan bu yana 'da en fazla pas arası yapan stoperler:



Diego Godin - 370

Inigo Martinez - 352

Victor Ruiz - 348



Kartal? pic.twitter.com/NrVLPNG6Ye — OptaCan (@OptaCan) August 5, 2019

Transferde ağır kalmış olabilir; ancak Beşiktaş’ın yaptığı takviyeler oldukça yerinde. Bunlardan biri de Victor Ruiz. ’den transfer edilen 30 yaşındaki İspanyol sol stoperin kuvvetli bir ön seziye sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira pas arası istatistiği ile oldukça öne çıktığını görüyoruz.

Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri ve yaşının ilerlemiş olmasının verdiği dezavantaj ile Beşiktaş’ın sağ bek mevkisinde soru işaretlerine sebep oluyordu. Yönetim, geçtiğimiz sezon ’da kiralık olarak forma giyen Barcelonalı futbolcu Douglas’ı bedelsiz olarak transfer ederek yeni sezon öncesi bu soruna da çözüm getirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde 29 yaşına giren Brezilyalı, OPTA verilerine göre Süper Lig'in 2018/19 sezonunda en fazla asist yapan (7), şut pası (42) ve çalım (81) atan, ikili mücadele (280) ve sahipsiz top (215) kazanan savunma oyuncusuydu.

Son olarak değinilmesi gereken isim ise Tyler Boyd. Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki kanat forvet, Süper Lig’de geçirdiği kısa süre içerisinde çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 de asist yaparak dikkat çekmişti. Gol katkısı yüksek ve ceza sahası içinde olmayı seven Boyd, Abdullah Avcı ile değişmesi beklenen oyun sisteminde Burak Yılmaz’ın en etkili ortaklarından biri olabilir.

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Hem Beşiktaş taraftarının hem de Süper Lig izleyicilerinin belki de en çok merak ettiği kısım bu olsa gerek. Zira 4 sezondur Şenol Güneş yönetiminde işleyen Beşiktaş’ın oyunu, 5 senedir Başakşehir ile Süper Lig’in 4 büyüklerine kafa tutan Abdullah Avcı ile değişim geçirecek.

2014-15 sezonunda 1. Lig’den Süper Lig’e dönen Başakşehir’in başına geçen Avcı, ilk 2 sezonunda 59 puanla dördüncü, 2016-17 sezonunda Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde 73 puanla ikinci, 2017-18’de 72 puanla üçüncü olmuş ve son olarak geçen sezon ’ın 2 puan gerisinde 67 puanla ikinci olarak şampiyonluğu çok küçük bir farkla kaçırmıştı.

4 büyükler dışında bir takımın böylesine gözle görülür ve istikrarlı yükselişinde en büyük parantez, elbette ki Abdullah Avcı’ya ve onun kurduğu oyun sistemiyle alakalı. Her daim oyunun teknik ve bilimsel yönüyle ilgilenen, futbola felsefik bir bakış açısıyla yaklaşan Abdullah Avcı’nın, Şenol Güneş’in bıraktığı ve üzerine eklediği kadroyla geçen sezon yarım kalan hikayesini tamamlamayı planlıyor.

Savunma anlamında başarılı olan Avcı’nın Başakşehir’i, geçtiğimiz sezon 22 gol ile ligin en az gol yiyen ekibi olmuştu. Belki de en büyük handikap, şampiyon ve üçüncü olan takımların attığı 72 gole karşılık yalnızca 49 gol bulması oldu. Gol bulmakta sıkıntı yaşamayan Beşiktaş’a özellikle savunma anlamında Avcı’nın büyük bir etkisi söz konusu olacaktır.

Avcı ile ilgili tek soru işareti, uzun süredir kendisini yalnızca Başakşehir ile seyretmiş olmamız olabilir. Hem Avcı hem de Beşiktaş, İngilizler’in deyimiyle ‘comfort zone’ yani rahatlık bölgesinden çıkarak yepyeni bir deneyimin içinde bulacak kendini.

Beklentiler

Sezon öncesi hazırlık döneminde 7 karşılaşma yapan Beşiktaş, ilk 2 maçında galibiyet alıp rakip filelere 9 gol bıraktı. Ancak devamındaki son 5 maçta da galibiyet alamayan Avcı'nın öğrencileri, son maça kadar üst üste oynadığı 4 karşılaşmada da gol bulamadı. Evet, geçtiğimiz sezonun Beşiktaş'ının gol bulmak konusunda pek sıkıntı yaşamadığını söyledik. Ancak Süper Lig'in başlamasına ramak kala gol probleminin yaşanması endişe verici.

Beşiktaş gibi köklü bir kulübün destekçilerinin elbette ki en büyük beklentisi ligi şampiyon tamamlamak. Hatta yalnızca ligi değil; mücadele edilen tüm kulvarda maksimum başarıyı elde etmek. Geçtiğimiz sezon göze güzel gelen oyunuyla ön plana çıkan, bir nevi iddiası yokken kendini şampiyonluk yarışında bulan Beşiktaş’tan bu sezonki en büyük beklentilerden birisi de bu oyunu sürdürebilmek ve mücadeleci kimliğin bir kez olsun kaybedilmemesi. UEFA ’ne direkt olarak katılacak olan siyah beyazlılar, 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasını mağlubiyet almadan lider tamamladığı dönemin tekerrür etmesini de canı gönülden diliyor. Ancak Beşiktaş’ta olduğu gibi rakiplerinde de birtakım değişiklikler uygulandı ve herkes aynı balığın peşinde. Kaçan balık büyük; bakalım Beşiktaş avını yakalayabilecek mi?