YORUM | Berisha'nın yeni rolü Fenerbahçe'de taşları oynatacak

Sarı-lacivertli takım Kasımpaşa engelini geçip milli maç arasına lider girerken, yeni transfer Berisha ilk golünü attı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Olimpiakos karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve milli maç arasına takipçileri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller yeni transfer Mergim Berisha ve Olimpiakos maçında oyundan alınırken taraftarların tepkisiyle karşılaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luis Gustavo'dan geldi.

İlk 11 tercihi

Sezon başından bu yana 3-4-3 oynayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira dizilişin Türkiye'de konuşulduğu kadar önemli olmadığını belirtirken, Portekizli teknik direktörün kadro tercihleri ise masaya yatırılmalı gibi görünüyor.

Ligde sekiz hafta geride kalırken, Fenerbahçe bu sekiz maçın tamamında sekiz farklı ileri uçla oynadı. Pereira'nın takımında Kasımpaşa karşılaşmasında ise ileri uçta Berisha, Rossi ve ilk kez 11'de yer alan Serdar Dursun yer aldı.

Adana Demirspor Mesut, İrfan, Samatta Antalyaspor Osayi, Muhammed, Samatta Altay Osayi, Muhammed, Valencia Sivasspor Mesut, Rossi, Berisha Başakşehir Muhammed, Pelkas, Berisha Giresunspor Rossi, Mesut, Valencia Hatayspor Rossi, Berisha, Valencia Kasımpaşa Berisha, Rossi, Serdar

Berisha'nın yeni rolü

Santrfor olarak başladığı Fenerbahçe kariyerinde Sivas ve Başakşehir maçlarının ardından 3-4-2-1'deki 1'den ziyade ikiliden biri olarak kullanılan Berisha'nın yükselen formu Kasımpaşa karşısında da sürerken, Alman oyuncu ilk golünü attı.

Maçı üç şut pasıyla tamamlayan Berisha'nın pasıyla gole çok yaklaşan Valencia yakın mesafeden fileleri bulsa yıldız oyuncu karşılaşmaya bir gol ve bir asistle damga vurabilirdi.

Hatayspor maçında da Valencia'yı kaleciyle karşı karşıya bırakan çok iyi bir servis yapan Berisha, geçtiğimiz sezon Salzburg forması giyerken de zaman zaman benzer bir rolde oynuyordu.

Avusturya ekibinde şimdilerde Leicester City forması giyen Patson Daka'nın arkasında oynayan Berisha, Fenerbahçe'de de santrfordan ziyade bu rolde kullanılması halinde daha faydalı olacak gibi görünüyor.

Serdar Dursun katkı sağlayacak

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez 11'de forma giyen Serdar Dursun 56 dakika sahada kaldığı maçta rakip yarı sahanın hemen her bölgesinde topla buluştu.

Gurbetçi oyuncu gol yollarında belki çok etkili olamadı ama her an oyunun içinde olan görüntüsüyle Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız haftalarda eksikliğini sık sık hissettiği bağlantı oyuncusu problemine çözüm olabileceğini ortaya koydu.

Berisha'nın yeni rolünün etkisiyle bir adım geride değerlendirildiği bu yeni düzende Serdar'ın gelecek haftalarda daha sık forma giyeceğini söyleyebiliriz.

Fenerbahçe'de oyuna sessiz sedasız etki eden isimlerden bir diğeri de Diego Rossi. Beş maç sonunda bir gol ve üç asiste ulaşan Uruguaylı oyuncu, rakip 11 kişiyle topun arkasına geçtiğinde üretmekte zorlanan takımı adına kilit rol oynayacak isimlerden biri olacağını şimdiden ortaya koydu.

Pereira'nın İrfan Can'ın dönüşü ve Pelkas ile Mesut'un form tutması halinde Rossi'yi nasıl değerlendireceği de şimdiden büyük bir merak konusu.

Puan ortalaması yüksek

Uzun bir aranın ardından şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sekiz hafta sonunda 19 puana ulaştı ve Vitor Pereira göreve getirilirken kendisinden beklenen yüksek puan ortalaması beklentisini en azından bugün itibarıyla yerine getirmiş gibi görünüyor.

Ersun Yanal ile kazanılan son şampiyonlukta da sekizinci haftayı 19 puanla geçen Fenerbahçeli taraftarlar sezon sonunda şampiyonluk şarkıları söyleyebilir mi bilinmez ama bu takımın yarışı son haftaya kadar şampiyonluk heyecanını yaşatması sürpriz olmayacak.