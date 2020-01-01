YORUM: Bayern Münih altyapısından artık neden yıldız çıkmıyor?

David Alaba'nın Bayern Münih ile ilk resmi maçına çıkmasından bu yana 10 yıl geçti ve kulüp, geçen bu süre boyunca sadece birkaç akademi mezunu verdi.

Gençlik Akademisi'nin resmi sitesinde bizi şu sözler karşılıyor: "David Alaba, Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger, Owen Hargreaves ve Sammy Kuffour'un ortak noktası nedir?"

Cevap; bu 5 futbolcunun da akademiden yetiştiği. Ancak, resmi site bize bu 5 kişi arasından yalnızca Alaba'nın hala üst düzey futbol oynadığını, üçünün emekliye ayrıldığını ve Badstuber'in ise 2. Lig takımlarından forması giydiğinden bahsetmiyor.

Bayern Münih, 2017 yılının Ağustos ayında dönemin kulüp başkanı Uli Hoeness tarafından 'gençlik devrimi' olarak nitelendirilen ve son teknolojiyle donatılmış Bayern Kampüsü'nü açtı.

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Houness, açılışta yaptığı konuşmada, "Son birkaç yıldır çalışmalarımızın sonuçları bizim için pek iç açıcı değildi. David Alaba'dan beri kimse ilk 11'de yer alacak düzeye gelmedi. Yeni Bayern Kampüsü, halihazırdaki transfer çılgınlığına ve artan maaşlara bir yanıt verecek. Dünyadaki birçok kulüp gibi bir gençlik akademisi de bizim yıllardır süregelen hayalimizdi. Bugün burada gördükleriniz hepimizi gururlandırabilir. Ekibimizin diğer kulüplerden çok daha iyi bir altyapısı var" ifadelerini kullandı.

Bavyera ekibi Bundesliga'da o sezon beş genç futbolcu ile oynadı. Bunlardan yalnızca ikisi hala takımda yer alıyor. Defans oyuncusu Lars Lukas Mai, bu sezon Alaba'nın orta sahada oynanmaya zorlanmasına ve yaşanan sakatlıklara rağmen kadroda kendine yer bulamadı. Forvet bölgesinde oynayan Franck Evina ise kiralık olarak gittiği 2. Lig ekibi Holstein Kiel'de istenen performansı gösteremeyince, bu kez de 3. Lig'den Uerdingen'e kiralandı.

Meritan Shabani ise Bayern Münih ile ilk resmi maçına 2018 yılında çıktı ve bir sonraki sezon da sadece bir kez forma giydikten sonra 2019 yazında Wolverhampton'a transfer oldu.

2018-19 sezonunda Bundesliga'da yalnızca iki genç isim forma giyebildi. Jeong Woo-yeong, 'a transfer olmadan önce iki maçta görev alırken, Vancouver Whitecaps'ten transfer edilen Alphonso Davies ise şu anda Bavyera ekibinin sol bekte ilk tercihi olsa da kendisi altyapıdan yetişmiş bir isim değil.

Aslında Davies'in transferi bize Bayern Münih'in yıllardır uyguladığı stratejinin bir göstergesi diyebiliriz. Altyapıdaki gençlerine bir şans vermek yerine, piyasada, ilk 11'e girebilecek ve aynı zamanda bir yıldıza dönüştürebileceği genç yetenekleri transfer ediyor.

Örneğin; 35 milyon euro'ya transfer edilen ve tam bir fiyasko olarak sonuçlanan Renato Sanches. Ya da U-21 Takımı'nda da forma giyen ve Bayern formasıyla henüz bir dakika bile sahne alamayan Jann-Fiete Arp. Bir başka isim ise sadece üç lig maçında toplam 37 dakikalık mini performans gösteren Mickael Cuisance.

Bayern aynı zamanda son birkaç yıl içinde kadrosunu James Rodriguez ve Philippe Coutinho ile zenginleştirirken, ekibine Ivan Perisic ve Alvaro Odriozola ile de derinlik kattı.

Defansta bölgesinde yaşanan sakatlıklardan sonra Mai'ye bir şans doğmuştu ancak pek uzun sürmedi. Ancak Joshua Zirkzee, bu fırsatları lehine çeviren istisnalardan biri. 2017 yılında Feyonoord'dan Bayern altyapısına transfer olan Hollandalı Zirkzee, Robert Lewandowski'nin yokluğundaki birkaç maçta iyi performans göstererek kendini kanıtladı. Bu sezon Bavyeralılar için ön plana çıkan tek Alman oyuncu ise Stuttgart altyapısında altı yıl forma giyen Leon Dajaku.

Bu oyuncuların gelişimlerini başka yerlerde tamamlamasına rağmen, Bayern Münih, yeni akademisinin meyvelerini gelecek birkaç yıl içinde alacağından emin görünüyor.

Bayern Münih Gençlik Akademisi, 'in en iyi iki antrenörü kadrosuna kattı. 2017 yılında Jochen Sauer'i akademinin başkanlığına getirdiler. Sebastian Hoeness ise önce Bayern'in U-19 Takımı'na önderlik etti. Şimdi ise Bayern Münih B Takımı ile 3. Lig'de yer alıyorlar.

Hoeness'in takımı, yerel rakipleri 1860 Münih'in yalnızca bir puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Bayern B Takımı aynı zamanda Arp, Mai ve Oliver Batista Meier gibi birçok kulübün en yetenekli isimlerinden oluşan bir kadroya da sahip. Hoeness, Goal'e yaptığı açıklamada, yeni akademinin fark yaratabileceğini ve Bayern'in A takımına oyuncu yetiştirmek için henüz çok geç olmadığını düşünüyor:

"Kesinlike geç değil. Kampüsün varlığından ve harika imkanlarından faydalanabildiğimiz için oldukça mutluyuz. Artık işimizi yapmak ve yakın bir zamanda profesyonel kadroya uyum sağlayabilecek oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Kampüsteki atmosferden ve işbirliğinden çok etkilendim. Ön planda herkesin ortak bir hedefi var. Bu da oyuncu yetiştirmek. Doğru yoldayız."

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Kahn, Ocak ayında Uli Hoeness'i göreve getirirlerken, akademiden beklentilerini şu şekilde dile getirdi:

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"Hedefimiz; Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Muller, David Alaba veya Toni Kroos gibi potansiyele sahip genç oyuncuları, Bayern Münih için profesyonel düzeye getirmek."

Bayern Münih B Takımı, gelecek sezon golcü futbolcu Kwasi Okyere Wriedt ve savunmada görev yapan Derrick Köhn gibi iki kilit oyuncusundan yoksun olacak. Bu iki önemli oyuncu Willem B Takımı'na transfer olurken, Bavyera ekibinin ise başarılı olabilmeleri için onların boşluklarını doldurması gerekecek.



Wriedt, 25 maçta 17 gol kaydetmesine rağmen Bayern Münih'in A takımına yükselecek kadar kayda değer görülmedi. Bu da yeni akademinin henüz bir ilerleme sağlayamadığının göstergesi.

Evet, Bayern'in yeni bir Gençlik Akademisi var ancak bunu değerli kılabilmek için yıldız isimlerle anlaşmayı bırakıp, gençlerin önünü açmaları gerekiyor. Aksi halde başka bir Alaba, hatta bir Badstuber yetiştirmeleri biraz zaman alabilir.