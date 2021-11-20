Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri; 14.dakikada Khouma Babacar, son dakikalarda da Famara Diedhiou’dan gelen gollerle zorlu rakibini 2-0’la geçmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş’taki kötü gidişat da devam etti. Siyah-beyazlı ekip,Süper Lig’de üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak zirve takibi yolunda büyük bir yara aldı.

Beşiktaş, pozisyon yakalayarak başladı

Görevi devraldığı Çağdaş Atan’ın aksine en azından hedef maçlarda takımını daha çok rakibi karşılama üzerine hazırlayan Bülent Korkmaz, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Korkmaz’ın öğrencileri, örneğin Galatasaray karşısında oldukça kompakt bir savunma kurgusuyla maçı oynamış ve merkezi kapatarak rakibinin tehlike üretmesini çok büyük oranda önlemeyi başarmıştı.

Beşiktaş karşısında da Alanyaspor’un benzer bir anlayışı vardı. Ancak ilk 10 dakikalık süreçte siyah-beyazlı ekip, skoru lehine çevirebilecek bazı tehditler yakalamayı başardı. Alex Teixeira’nın yokluğunda Atiba’yla maça başlayan Beşiktaş, kontrataklarla öne çıkan rakibi karşısında daha dengeli bir orta alan kurgusuna sahipti. Bu düzende hücumdaki yaratıcılık ise büyük oranda Rachid Ghezzal’a bağlıydı.

Derinde savunma yapan Alanyaspor’a karşı Beşiktaş, sağ kenarını etkili kullanarak maça etkili bir başlangıç yaptı. Gerek Pjanic’in delici paslarıyla, gerek de Ghezzal – Rosier ikilisiyle bu bölgeden tehlike üretebileceğinin sinyallerini veren Beşiktaş, rakibinin zaafını da iyi kullanmıştı. Zira Alanyaspor sol kenarındaki Davidson, bu bölümde Rosier’i iyi takip edememişti ve Tayfur Bingöl genellikle savunmada bire bir kalmıştı.

Beşiktaş, en büyük silahı olan ön alan presini etkili uygulayamadı

Ancak 14. dakikada savunma hataları sonucu Babacar’ın golüne engel olmayan Beşiktaş, ilk yarının geri kalanında pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Geçen sezon kazanılan şampiyonluktan sonra Yalçın’ın en büyük silahı olan ön alan presi bu maçta etkili bir şekilde uygulanamadı. Alanyaspor gibi iyi savunma yapan ve etkili kontratak silahlarına sahip olan bir takıma karşı Yalçın, ana planın çerçevesinde rakibini daha temkinli bir şekilde karşılamayı tercih etmiş de olabilir. Fakat erken yenilen golün ardından hücumda gereken üretkenlik gösterilemeyince Beşiktaş’ın topa daha fazla sahip olması ve ön alan presi uygulaması artık bir gereklilikti. Beşiktaş bu noktada Michy Batshuayi’yi de fazlasıyla aradı.

Yalçın’ın hamleleri ve tartışmalı tercihleri

İlk yarıdaki etkisiz performansın ardından Yalçın, ikinci devreye başlarken Pjanic – Atiba ikilisinin yerine Alex Teixeira ve Can Bozdoğan’ı oyuna aldı. İki oyuncu da hücumda bir hareketlilik oluşturmayı başardı ancak skor olarak gerideyken ve topa daha fazla sahip olacakken Miralem Pjanic’ten 45. dakikada vazgeçmek tartışmaya açık bir karardı.

Ardından Yalçın, 59. dakikada Kenan Karaman yerine Kevin N’Koudou’yu oyuna aldı. Aslında bu hamlelerden çok, son haftalarda fazlasıyla tekrar edilen ancak sonuç vermeyen tercihler Beşiktaş adında daha pahalıya patladı. Preste, bağlantı oyununda ve ceza sahası içerisinde etkin olamayan Kenan Karaman, bu maça da ilk 11’de başladı ve yine silik bir performans ortaya koydu. Millî oyuncunun oyundan çıkmasının ardından ise Yalçın, merkeze geçtiğinde verim veremeyen Larin’i bu bölgede değerlendirdi. Güven Yalçın gibi farklı şeyler gösterme potansiyeli olan bir isim de yedek kulübesinde tercih edilince, Beşiktaş’ın Batshuayi’nin yokluğunda bir B planına ihtiyacı olduğu tekrar gün yüzüne çıktı. Öyle ki Alanyaspor, ilk devreye kıyasla ikinci devrede geçiş hücumlarıyla Beşiktaş’ı tehdit etmekten oldukça uzaktı. Buna karşın Yalçın’ın öğrencileri, Teixeira gibi isimlerin bireysel çabaları dışında tehlike üretemediler.

Yalçın, bir türlü sonuç vermeyen tercihlerini devam ettirmek yerine elindeki oyunculara farklı roller biçmek zorunda gibi görünüyor. Tıpkı geçen sezon, özellikle son haftalarda yaptığı gibi. Alex Teixeira’yı en uçta, bir sahte dokuz gibi görevlendirmek ve Larin’e alan açmak, Batshuayi’nin süre alamadığı maçlarda daha iyi sonuçlar doğuracak şablonlardan biri olabilir.