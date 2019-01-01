YORUM | Başakşehir 2019-20 sezon değerlendirmesi: Kadro aynı, ama oyun farklı

Olympiakos maçının ilk 11'indeki sekiz oyuncu geçen sezon da takımdaydı. Ama oynanan oyun, geçen sezondan çok farklıydı.

YORUM | Onur Özgen @ozgenonur

Süper Lig'de son üç sezondur şampiyonluk yarışı veren , ipi göğüslemeye ise ilk defa geçen sezon bu kadar yaklaşmıştı. Ama son yedi haftada yalnızca bir kez kazanınca hedeflerine yine ulaşamamışlardı. Şimdi yeni hedefler zamanı. Dümenin başında ise bu defa Okan Buruk var.

Kadro

Takımın kemikleşmiş kadrosunda çok fazla değişiklik olmadı. 'ye geri dönen Emre Belözoğlu ve geçen sezonun devre arasında transfer edilen Fedor Kudryashov dışında as kadrodan ayrılan bir isim bulunmuyor. Buna karşın sekiz yeni oyuncu kadroya katılsa da takımın yaş ortalaması hâlâ yüksek. 28.9'luk yaş ortalaması, Başakşehir'in önündeki en büyük handikap olabilir.

Zira kadroda büyük değişiklikler olmasa da oyunda gözle görülür değişimlerin yaşanacağı, Olympiakos maçında görüldü. Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın eski yardımcılarından olsa da, Avcı'nın bıraktığı yerden devam etmeyecek gibi görünüyor. Avcı'ya göre daha direkt bir hücum anlayışına sahip olan Buruk, daha yüksek tempolu bir oyuna geçişin ön hazırlıklarını yapıyor. Başakşehir'in gençleştirilemeyen kadrosu ise buna ne kadar uyum sağlayabilir, göreceğiz.

Özellikle son iki sezonda düşük tempolu pas oyununa alışan Başakşehir için artık öncelikler değişecek. Daha az pas yapan, topa daha az sahip olan, ama rakip kaleye daha hızlı ve kararlı giden bir Başakşehir yaratmak, Buruk'un öncelikli hedefi olacaktır. Ancak her ne kadar henüz çok erken olsa da takımın Olympiakos karşısındaki görüntüsü bu açıdan hiç umut verici değildi.

Teknik direktör: Okan Buruk

Akhisarspor'a tarihindeki ilk kez Kupası'nı kazandırdıktan sonra yönetimle anlaşamayan ve geçen sezon ilk yarının ortalarında zor durumdaki Çaykur Rizespor'un başına geçerek, ikinci yarıdaki olağanüstü performansla takımı ligin dibinden çıkarmayı başaran Okan Buruk, zirve mücadelesi veren bir takımın başına geçmeyi hak etmişti. Bu şansı ise aktif futbolculuk yaşantısını noktaladığı Başakşehir ona verdi.

Son iki sezonun şampiyonu , Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıca hazırlanan Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonlarından birinin ardından iddialı bir şekilde geri dönmeyi amaçlayan Fenerbahçe, genç ve heyecan veren bir kadro kuran gibi zorlu rakiplere karşı ise Başakşehir'in en büyük avantajı oturmuş kadro yapısı olacak. Bakalım bu kadro, Buruk'un yeni taleplerine nasıl cevap verecek?

Beklentiler

Başakşehir'in geçen sezon şampiyonluğu kaybetmesinin belki de en önemli nedeni takımın sezonu sadece 49 golle bitirebilmesiydi. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı olsalar da maç başına 1.5 gol ortalamasının dahi altında kalmalarına neden olan hücumu sonlandırma problemleri, Buruk'un yeni sezonda aşması gereken ilk şey olacak. Öte yandan son üç sezondur şampiyonluğa oynamayı alışkanlık haline getiren kulüp, elbette bu sezon da aynı çizgide devam etmek isteyecektir.