YORUM | Başakşehir 2019-20 ilk yarı değerlendirmesi: Sıra kazanmayı öğrenmekte

Son yıllarda zirve mücadelesi vermeye alışmış olan Başakşehir, bu sezon farklı bir hoca ve farklı bir yapıyla yine üst sıraları zorluyor.

YORUM | Ahmet Resul Özden

İstanbul sürekli gelişerek geçen ikinci Abdullah Avcı döneminin ardından yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı.

Sezon öncesi halihazırda oldukça güçlü olan kadrosunu önemli ölçüde korumayı başaran turuncu lacivertli ekip; Crivelli, Skrtel, Gulbrandsen, Ponck ve Aleksic gibi transferlerden katkı almayı başardı. Zaman zaman ilk 11'de şans bulan Azubuike ve Berkay Özcan önemli bir alternatif oluştururken Portekizli savunmacı Miguel Vieira kulübeye mahkum oldu.

İstabul ekibi, 32 gol atıp kalesinde 17 gol gördüğü Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısını lider 'un dört puan gerisinde 33 puanla ikinci sırada tamamladı.

Okan Buruk'un öğrencileri , M'Gladbach ve Wolsberger gibi güçlü ekiplerin bulunduğu UEFA J Grubu'nu ise 10 puanla lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı ve Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.

Artılar

Teknik direktör değişiklikleri sonrası her takımın zamana ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir, hele ki o takım uzun süredir aynı isim tarafından çalıştırılan ve teknik adamın elinin gerçekten değdiği bir takımsa. Ancak Başakşehir bu süreci nispeten daha hızlı ve daha az sancılı atlatmayı başardı.

Sezonun ilk haftasında 'a konuk olan Başakşehir, sakatlıklar ve geciken transferlerin de etkisiyle gelecek haftalarda tercih edilmeyek bir 11'le sahaya çıktı. İlk dört maçta bazen ilk 11'de bazense hamle oyuncusu olarak kullanılan Chedjou, Soner Aydoğdu ve Mossoro gibi isimlerle ilerleyen haftalarda yollar ayrılırken Robinho, Arda Turan ve Aziz Behich ise rotasyonda arka planda kaldı.

İlk iki haftada Yeni Malatyaspor ve 'ye kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk önemli bir hamle yaptı ve Edin Visca ile Crivelli'den oluşan hücum hattının sol tarafına golcü oyuncu Gulbrandsen'i ekledi. Sakatlıkları bulunan Epureanu, Clichy ve Mahmut gibi isimlerin iyileşmesinin yanı sıra Skrtel'in takıma katılmasıyla iyice rahatlayan turuncu lacivertli ekip üçüncü haftadan itibaren çıkışa geçti ve ligin ilk yarısında 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Başakşehir'in başarılı performansında Okan Buruk'un önemli bir payı olduğunu yadsınamaz. Genç teknik adam sakatlıklar sebebiyle sürekli değişmek zorunda kalan kadrosundan istikrarlı şekilde katkı almayı başarırken farklı şartlarda farklı oyunlar oynayabilen bir takım ortaya çıkarmayı başardı. Kapalı savunmalara karşı pas oyunuyla çözüm arayan Başakşehir, skor avantajını elde ettikten sonra ise Visca faktörünün etkisiyle direkt oyunu tercih eden bir görüntü sergiledi.

Takımın en güçlü yanı senelerdir olduğu gibi Caiçara ve Visca'dan oluşan sağ kanat oldu. Abdullah Avcı'dan sonra Okan Buruk'un da vazgeçilmezi olan ikili, ligin ilk yarısında toplam dört gol ve dokuz asist üretmeyi başardı. Ayrıca kaleci Mert'in önünde savunmanın merkezini koruyan Skrtel ve Epureanu başarılı bir grafik çizerken yeni transferlerden Carlos Ponck da bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Sezon başında 'dan transfer edilen ve mücadeleci yapısıyla alkış toplayan Enzo Crivelli, Süper Lig'de sekiz, Avrupa Ligi'nde 3 gol atarak takımının gol yükünü de çeken isim oldu. Bununla birlikte yeni transferlerden Gulbrandsen ve Aleksic, sakatlanmadan önce gösterdikleri performansla doğru transfer olduklarını kanıtladı. Geçtiğimiz yıl da kadroda yer alan Demba Ba ve Elia ise ilk yarının son haftalarına doğru yükselen bir perfomans sergileyerek Okan Buruk'un elini güçlendirdi.

Neler geliştirilebilir?

İlk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, ligin ilk yarısını tablonun üst yarısında bitiren takımlar karşısında daha fazla zorlandı. Okan Buruk'un öğrencileri Sivasspor, , Beşiktaş, Fenerbahçe, , ve Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçlardan yalnızca tek galibiyet çıkarabildi. Alt sıralardaki takımlar karşısında sonuca gitmekte zorlanmayan turuncu lacivertli ekip, ikinci yarıdaki kritik maçlarda skoru alma konusunda daha iyi bir grafik çizmek zorunda. Zira iç sahada kuramadıkları seyirci baskısını gittikleri her deplasmanda yaşayacaklar ki bu konudaki kötü hatıralar hafızalardaki yerini koruyor.

Süper Lig takımları içerisinde en geniş kadrolardan birine sahip olan Başakşehir, sakatlıklar sebebiyle ilk 11'de istikrar yakalayamadı. Mahmut Tekdemir gibi Süper Lig'in en önemli orta sahalarından birine sahip olan ancak bu kozundan yeterince faydalanamayan İstanbul ekibinde Aleksic, Gulbrandsen ve Skrtel gibi isimler de bazı maçlarda forma giyemedi. Avrupa'da da yola devam ettikleri düşünüldüğünde sağlıklı kalmak başarıdaki en büyük faktörlerden biri olacak.

Beklentiler

Avcı yönetiminde son üç sezonu sırasıyla 2,3 ve 2. sıralarda tamamlayan Başakşehir şampiyonluğa ulaşan takımlardan toplam on puan geride kaldı.

En çetin ilk yarılardan birine sahne olan 2019-20 sezonunda ise ilk yarıyı ikinci sırada bitiren İstanbul ekibi, yarışın önemli adaylarından biri olacağını kanıtladı. Üç kulvarda birden oynayacak olmaları ekstra mesai anlamına geliyor. Rakipleri güçlü ve devre arasında yapılacak takviyelerle birçok takım daha da güçlü duruma gelecek.

Ancak tecrübeli oyuncu grubu geride kalan yıllarda kaybetmeyi öğrendi, şimdiyse sıra kazanmayı öğrenmekte. Neden olmasın?