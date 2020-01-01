YORUM | Barcelona'nın kötü transfer geleneği Pjanic ile devam ediyor

2014'ten bu yana transferlere 1 milyar euro harcayan Barcelona, sırf Lautaro Martinez için orta sahasını ve savunmasını feda etmeye hazır.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

ile bağlantılı olan herkesin bir gündemi var.

Örneğin kulübün eski başkanı Joan Laporta döneminde yöneticilik yapan ve gelecek yıl yapılacak seçimlere adaylığını resmen ilan etmeye daha da yaklaşan Albert Perrin gibi.

Perrin, 2015 yılında Laporta'ya karşı zafer kazanan Josep Maria Bartomeu başkanlığındaki mevcut yönetimi Marca’ya yaptığı açıklamalarda açıkça eleştiriyor:

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“Kulübün geleceği beni çok korkutuyor. Barcelona’da kötü bir şekilde yapılan çok şey var. Bu yönetim, yalnızca hesapların akışını sağlamak için satış yapmayı biliyor. İşin sportif yönünü hiç düşünmüyorlar.

Bartomeu'nun tuhaf transfer politikası ise bu iddiayı kesinlikle destekleyecek nitelikte.

Bartomeu, 2014 yılında Sandro Rosell’in ardından başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 36 oyuncu transferine imza attı ve bu oyunculara yaklaşış 1 milyar euro ödedi.

Bu oyuncular arasından yalnızca iki tanesi niteliksiz transferler arasında yer almıyor: Luis Suarez ve Marc-Andre ter Stegen.

Şüphesiz ki Samuel Umtiti başarılı bir transferdi; ancak son iki yılda yaşadığı diz sakatlıkları sebebiyle bir fazlalık olarak görülüyor.

Ousmane Dembele de birinci sınıf kaliteye sahip elbette; fakat sakatlık konusunda vatandaşı Umtiti’den daha beter durumda. Barcelona ise Dembele’yi, 2017’de ’a ödediği bonservisin yarı fiyatına elden çıkaracak duruma geldi.

Bu sakatlıklar için Bartomeu suçlanmazken geçen yaz takıma aldığı Antoine Griezmann ve Frenkie de Jong transferleri de ödenen paranın karşılığını vermiş sayılmaz.

Tüm bunlar akıllarda tek bir soru işareti oluşturuyor: En iyi olduğu mevkide oynatmayacağınız bir futbolcuya niye bu kadar çok para harcıyorsunuz?

Griezmann çift santrforda en iyi sonucu verirken De Jong da artık yaşlı sayılabilecek Sergio Busquets’in yerini doldurmak için transfer edilmişti. Ancak Hollandalı futbolcuya orta sahada kontrolü eline geçirmesine izin verilmedi. De Jong’un sırası gelecektir fakat Griezmann hala yanlış zamanda yanlış transfer olma sıfatını koruyor.

Öngörü eksikliğine şaşırmamak gerek.

Barcelona tarihinin en pahalı transferi olan Philippe Coutinho, ilk 11’de ona uygun bir yer olmamasına rağmen alınmıştı. Bu da Perrin’in eleştirilerini doğrular nitelikte: Barcelona’da sportif taraf düşünülmeden büyük adımlar atılıyor.

Barcelona’nın forması giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic’in peşinde koşması işte tam da bu yüzden bir anlam ifade etmiyor. Pjanic iyi bir futbolcu olabilir; fakat 30 yaşında ve bu sezonki form düşüklüğüne bakılırsa önemini yitirmeye başladı.

2019-20 sezonu başladığında Pjanic, yeni hoca Maurizio Sarri yönetimindeki Juvetus’un tamamlayıcı isimlerinden biri olarak düşünülüyordu. Sarri’nin yeni Jorginho’su olacaktı.

Ekstra sorumluluktan keyif alan Pjanic, sezonun başlarında Juventus’un en iyilerinden biriydi.

Ancak Juventus gibi Pjanic de sezonun ikinci yarısında düşüşe geçti. ‘Sarriball’ oyun tarzına uymadığı çok açıktı ve takımdaki düşüklüğün sebeplerinden biri de oydu.

Topla çok oyalanıyor, oyunu yavaşlaıyor, Juventus’un tek yönlü oynamasına ve oyun anlayışının tahmin edilebilir olmasına yol açıyordu.

Pozisyona girdiğinde çok yavaş kalan Pjanic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ’a karşı alınan mağlubiyet sonrası taraftarların hedef tahtasına konmuştu.

Sarri, Lyon maçının 62. dakikasında Pjanic’i oyundan aldı ve bir hafta sonra oynanan derbisinde ilk 11’de yer vermedi.

Maçı 2-0 kazanan Juventus, o ana kadar Sarri yönetimindeki en iyi oyununu oynamıştı ve Rodrigo Bentandur orta sahadaki performansıyla övgüleri toplamıştı.

Uruguaylı oyuncu Pjanic’in oyun görüşüne sahip olmayabilir fakat geçen 12 ayda büyük bir sıçrama yaptı ve bu sezon tüm kulvarlarda 6 asist yaparak Pjanic’i (2) geride bıraktı.

Ayrıca Pjanic’e göre savunmada çok daha etkili. Öyle ki bu sezon diğer tüm Juventuslu oyunculara kıyasla daha fazla top çalmayı (42) başardı.

Fiziksel açıdan da Bentancur’un açık ara üstünlüğü bulunuyor. Daha fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan Bentancur, Pjanic’ten çok daha hareketli: 2019-20 sezonunda daha az maça çıkmış olmasına rağmen Pjanic’ten (14) daha fazla dripling yaptı (34).

İşte tüm bunlar Juventus’un Pjanic’i neden göndermek istediğini açıklıyor. Peki Barcelona, Arthur Melo ile takas etmek pahasına hangi akla hizmet Pjanic’i transfer etmek istiyor?

Arthur henüz 23 yaşında olabilir; fakat takımın efsane isimlerinden Xavi, Arthur’un Barcelona’nın DNA’sı olduğunu ve Brezilyalı oyuncuyu kendi varisi gibi gördüğünü söyleyeli çok da uzun zaman olmadı.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Barça her koşulda bu transferi gerçekleştirmek istiyor; ancak bu ısrarın sebebinin aslında Arthur ve Pjanic ile uzaktan yakından ilgisi yok.

Tüm bunların altında Inter’den Lautaro Martinez’i transfer etme ve bunu yaparken orta saha ve savunmada eksik kalmamayı garantileme düşüncesi yatıyor.

Barcelona Arjantinli yıldıza 111 milyon euro’luk serbest kalma bedelini öylece ödeyemez; birkaç oyuncuyu pazarlamanın içine dahil etmeleri gerek.

Inter’in Joao Cancelo’yu istediğini biliyorlar. Bu yüzden ile anlaşıp Nelson Semedo ile Cancelo’yu takas etmeyi planlıyorlar. Sağ bekte eksik kalacak olan Barcelona’nın diğer planı ise Juventus ile yapılacak olan Arthur-Pjanic takasına Mattia De Sciglio’yu da dahil etmek.

Arthur gitmek istemese de Gazzetta dello Sport’un haberine göre Barcelona onu ikna etmek konusunda ilerleme kaydetti.

Aksi bir durumda dahi Barcelona her türlü Pjanic’i almaya çalışacak ve ayrılmaya yakın olan Ivan Rakitic ile Arturo Vidal sonrası zayıflayacak olan orta sahayı güçlendirecek.

Barcelona, Lautaro Martinez transferi için Rakitic ve Vidal’i Inter’e vermekten mutluluk duyacaktır. Katalanlar, hücum bölgesini güçlendirmek için savunmasını ve orta sahasını zayıflatmaktan çekinmeyecek.

Pandemiden etkilenen transfer piyasasında bu yaz takas anlaşmalarına yönelecek olan tek kulüp Barcelona olmayacaktır.

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Barca bu kadar tehlikeli bir ekonomik krizde olmamalı. Sonuçta, Deloitte Futbol Para Ligi’nin en üstünde yer alıyorlar.

Bununla birlikte, parayı kazandıkları kadar etkili bir şekilde de israf eden Katalanların nakit akışı sorunları salgın öncesine dayanıyor.

Özetle Barcelona son 5 yılda çok kötü transferler yaptı. Pjanic de ancak onlardan biri olabilir.