YORUM | Avrupa Ligi'ne bakış; Favoriler ne yapar, kimler sürprize imza atar?

Avrupa Ligi başlamaya hazır. Turnuvanın favorileri, sürprizleri ve Türk takımlarının rakiplerine göz atalım...

| İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası başlıyor. 27 Mayıs'ta Gdansk Stadyumu'nda oynanacak finale kadar gruplarda 48 takım, son 32'de de Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek 8 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. 'den Beşiktaş, ve 'in katılacağı Avrupa Ligi'nde , , , , , gibi Şampiyonlar Ligi'nde izlemeye alıştığımız köklü takımlar da bulunuyor. Temsilcilerimizden başlayarak turnuvanın röntgenini çekelim...

Trabzonspor'un grubu dişine göre

Trabzonspor C Grubu'nda , ve Krasnodar'la eşleşti. Genel hatlarıyla baktığımızda bordo mavililer dişine göre rakiplerle eşleşti. Grupta zayıf diyebileceğimiz bir takım yok. Keza lider ilan edebileceğimiz de bir ekip bulunmuyor. Son hafta, hatta son dakikaya kadar ilk iki yarışının sümesi muhtemel grupta, Trabzonspor'un sakatlıklardan başı ağrımazsa çıkması sürpriz olmaz.

Grupta yıldızlaşması muhtemel oyuncu Krasnodar'dan Tonny Vilhena. Rus ekibi turnuvaya altıncı kez katılıyor. Artık ziyadesiyle tecrübeliler. Geçtiğimiz sezon da son 16'ya kalmayı başarmışlardı.

Getafe en son 2010 yılında bu turnuvaya katılmıştı. Geçtiğimiz sezonu 5. sırada bitirdiler ancak bu sezona çok da iyi bir başlangıç yaptıkları söylenemez. İlk maçını İspanyol ekibiyle yapacak olan Trabzonspor'un bu boşluktan yararlanması gerek.

Zaman zaman iyi bir jenerasyon yakalayan Basel, son yıllarda ses getiremiyor. Bu sezon lige fırtına gibi başladılar. Yeni transfer Kemal Ademi'ye de dikkat!

Başakşehir'e zorlu kura

Başakşehir Avrupa Ligi'ne katılmayı alışkanlık haline getirse de henüz unutulmayacak bir maç deneyimi yaşayamadı. Üçüncü torbadan girdiği kurada da Roma ve gibi iki zorlu ekiple eşleşti. İlk maçında da Roma ile İtalya'da oynayacak olan turuncu lacivertlilerin bu grupta işi bir hayli zor.

Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Roma, milli oyuncudan şu sıralar sakatlığı nedeniyle yararlanamıyor. Önemli transferlere imza atan Roma'yı 'ten hatırlayacağımız Paulo Fonseca çalıştırıyor. Kupanın doğal favorisi olan İtalyan ekibi ayrıca 'nden Mert Çetin'i de kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 'yı 5. sırada bitiren Mönchengladbach, Torgan Hazard'ı satıp gelecek vadeden Ramy Bensebaini, Marcus Thuram ve Breel Embolo'yu kadrosuna kattı. Alman ekip turnuvada her an sürpriz yapabilecek kapasitede.

Wolfsberger ise grubun en zayıf halkası. Alacakları her puan onlar için başarı sayılacak.

Beşiktaş'ın hata yapmaması lazım

Turnuvaya ilk torbadan katılan Beşiktaş ise şanssız bir üçüncü torba kurası çekti. Premier Lig'de adından sıkça söz ettiren Wolverhampton sürpriz yapma ihtimali bulunan takımlardan biri.

Artık Avrupa Ligi'nin tecrübeli ekiplerinden biri olan Sporting Braga da Beşiktaş'ı zorlayabilecek takımlardan. İki takımın 2012'deki eşleşmesinde siyah beyazlılar turu geçen ekip olmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın bu gruptan çıkması sürpriz olmaz ancak çok dikkatli olması gerektiği kesin. Grubun en zayıf takımı Slovan Bratislava'ye puan kaptırmaması gereken siyah beyazlıların evinde oynayacağı Braga ve Wolverhampton maçlarından da galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Favoriler

Arsenal, Manchester United, Sevilla, Sporting Lizbon, Porto ve Roma turnuvanın doğal favorileri. Geçtğimiz yıl final oynayan Arsenal, turnuvanın kült ismi Unai Emery ile yoluna devam ediyor. Bildiğiniz üzere Emery 4 kez Avrupa Ligi finali oynadı, 3'ünde kupayı kaldırmayı başardı. Premier Lig'e çok iyi başlamasalar da Arsenal kupanın en büyük favorilerinden.

Son birkaç yıldır berbat sezonlar geçiren Manchester United, geçtiğimiz sezon Solskjaer ile toparlanma emareleri göstermişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar bu sezona da beklentilerin altında girdi. Wan-Bissaka ve Maguire transferleri de onları bir üst seviyeye henüz taşıyamadı. Ancak haftalar ilerledikçe toparlanamayacakları söylenemez.

Bu sezon kadroda revizyona giden Sevilla, 12 yeni ismi kadrosuna kattı. 'ya da fena başlamadılar. Geçtiğimiz sezon 'le talihsiz bir dönem yaşayan Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdiler ve ziyadesiyle Avrupa Ligi'nin favori ekibiler. Oldukça kolay bir grupları var ve maçlarının büyük oranda yedeklerden oluşacak takımla oynayacaklar. Bu durum onlara ileride büyük bir fırsat sağlayabilir.

Şampiyonlar Ligi Elemeleleri'nde Krasnodar'a elenerek Avrupa Ligi'ne gelen Porto, Portimonense formasıyla Ligi'nde fırtınalar estiren Shoya Nakajima'yı kadrosuna dahil etti. Kötü başlayan sezonda şu an için toparlanmış gözüküyorlar.

Bir diğer Portekiz ekibi Sporting, geçtiğimiz yıla oranla biraz zayıf bir görüntü ortaya koyuyor. Lige iyi bir başlangıç yapamadılar. Transfer sezonunda da şu ana kadar fark yaratacak bir oyuncu kadrolarına katamadılar. Golcüleri Bas Dost Frankfurt'un yolunu tuttu, yerini dolduramadılar. Yine de sürpriz yetenekler çıkarmaya her zaman adaylar.

Yeni bir yapılanma içerisine giren Roma, Kalinic, Amadou Diawara, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante gibi isimlere imza attırdı. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında bitirdikleri 'da bu yıl daha iddialılar. Ayrıca Avrupa Ligi de onlar için büyük bir fırsat. Başlarda tökezleseler de ileride daha iyi olacakları bir gerçek.

Sürprizler

Başta Wolverhampton ve olmak üzere ve Krasnodar da birçok takımın başını yakabilir.

Eintracht Frankfurt hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi'nde flaş ekibiydi. Yarı finalde Şampiyonlar Ligi'nden gelen 'ye elenerek turnuvaya veda etmişlerdi. Bu yıl 3 yıldızını; Haller, Rebic ve Jovic'i satarak para kazandılar. Hücum hattına Bas Dost'u alarak takıma tecrübe kattılar.

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Krasnodar ise kesinlikle final göremeyecek ama geçtiğimiz sezon son 16'yı görmüştü. Bu yaz da Şampiyonlar Ligi elemesinde Porto'yu yaktılar, ancak Olympiakos'a elendiler. Rus ekibi her zaman tehlikeli ve sürprize açık bir takım.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in dolaylı olarak bağlantılı olduğu Wolverhampton, İngiltere'de futbolseverler tarafından pek desteklenmese de Premier Lig'de geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettirdi. Tamamen ticari amaçlı bir vitrin kulübü olan 'ın Avrupa Ligi'nde alacağı sonuçlar merakla bekleniyor. Zira birçok oyuncusu bu vitrini bekliyor.

Ligde PSG'i yenerek dikkatleri üzerine çeken Rennes, büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Arsenal'e 3-1 ve 0-3'lük skorlarla elenerek Avrupa Ligi'ne son 16'da veda etmişlerdi. Bu yıl kura şansları da yanlarında olursa süpriz yapmayacaklarını kim söyleyebilir?