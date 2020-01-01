YORUM | Avrupa Ligi hakkında bilinmesi gerekenler

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu başlarken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.

YORUM | Enes Koca

UEFA ’nde son 32 turu 20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Futbolseverleri yoğun bir program bekliyor. Son 32 turunun ilk ayağını oluşturan 16 karşılaşmanın tamamı aynı gün oynanacak. Maçların 8’i TSİ 20:55’te, diğer 8’i ise 23:00’da başlayacak.

VAR GELİYOR

Uefa Avrupa Ligi’nin grup aşamasında kullanılmayan VAR sistemi, son 32 turuyla beraber kullanılmaya başlanacak.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti “Eleme turlarından itibaren Avrupa Ligi’nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde çok önemli rolü olacaktır.” diyerek turnuvanın geri kalanında VAR sisteminin kullanılacağını belirtti.

Daha fazla takım

UMUDUMUZ BAŞAKŞEHİR

Avrupa’da yoluna devam eden tek temsilcimiz , son 32 turunda ’den Sporting CP ile eşleşti. Başakşehir’in toplayacağı puanlar UEFA ülke puanı sıralamasında şu an 11. sırada bulunan için büyük öneme sahip. Eğer Türkiye bir sıra gerileyip 12. sıraya düşerse Süper Lig şampiyonu olan takım 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Sıralamada 12. sırada bulunan ise Avrupa Ligi’nde 2 takımla temsil ediliyor. ’la eşleşen Salzburg ve AZ Alkmaar’la eşleşen LASK Linz’in performansları da en az Başakşehir’in performansı kadar önem taşıyor.

REKOR GELEBİLİR

Turnuva tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu durumunda bulunan Klaas-Jan Huntelaar, ’ın Şampiyonlar Ligi’nden elenip Avrupa Ligi’ne katılmasıyla rekoru ele geçirme fırsatı yakaladı. Heerenveen, Ajax ve 04 formalarıyla turnuvada toplam 34 gol bulan Huntelaar, 7 gol daha atarsa Henrik Larsson’u geçerek Avrupa Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Sıralamanın 3. sırasında ise tanıdık bir isim var. 33 maçta attığı 31 golle Avrupa Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu Radamel Falcao.

BURALARIN TAKIMI SEVILLA

Avrupa Ligi’nde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan turnuvada yoluna devam ediyor. Son 32 turunda Romanya ekibi CFR Cluj’la eşleşen Sevilla’da hedef 6. şampiyonluk...Turnuvayı en çok kazanan ikinci takım olan de burada. İtalya temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü tamamladığı için yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor.

Son 32 turunda mücadele edecek takımlardan Eintracht Frankfurt, , , , Ajax ve ’nun da Avrupa Ligi’nde şampiyonlukları bulunuyor.

BÜYÜK ÖDÜL: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bilindiği üzere Avrupa Ligi’ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanıyor. Haliyle bu da liglerinde Şampiyonlar Ligi potasından uzak kalmış takımların iştahını kabartıyor.

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’nin UEFA’dan ceza almasıyla Şampiyonlar Ligi potasına biraz daha yaklaşan Manchester United rahatlamış olabilir fakat ’in Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için Avrupa Ligi’ni kazanmaktan başka şansı yok gibi görünüyor. Nitekim ’da 4. sıradaki ’nın 6 puan gerisinde bulunan da Arsenal’le kader ortağı.

FİNAL POLONYA'DA

Avrupa Ligi finaline ’nın Gdansk şehri ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 27 Mayıs 2020 tarihinde PGE Arena Gdansk Stadyumu’nda oynanacak. 2012 Avrupa Şampiyonası öncesi inşa edilen stadyum 43 bin seyirci kapasitesine sahip.