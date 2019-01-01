YORUM | Audi Cup'ta Fenerbahçe'den neler öğrendik?

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta gösterdiği performans takımın adeta röntgenini çekti.

YORUM | İlker Yılmaz Twitter'da takip et...

Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren adeta sezonunun özetini çizdi. Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu. İşte Audi Cup'ta Fenerbahçe'den öğrendiklerimiz;

1- Stopere en az bir tane yıldız

En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası. Audi Cup'ta da bu çok net olarak gözüktü. Eğer Reyes de gidecekse Fenerbahçeli yöneticiler buraya 2. stoper hamlesini de yapmak zorunda. Hatta uzun lig maratonu düşünüldüğünde

2- Orta sahaya hem lider hem kuvvetli bir transfer

Fenerbahçe hücumları dört oyuncu etrafında şekilleniyor; Muriqi, Kruse, Rodrigues, Moses... Hal böyle olunca Fenerbahçe'de hücumdan dönen topları 2 kişi karşılıyor; Ozan Tufan - Mehmet Ekici (Alper Potuk). Ozan Tufan her ne kadar fiziksel olarak bu alanda yeterli olsa da lider olarak bölgeyi toplayacak kalitede değil. Bu yüzden Sarı lacivertlilerin orta sahaya yapacağı takviyenin özellikleri hem o bölgeyi toplayacak bir lider hem de fiziksel olarak kuvvetli bir isim olmalı. Adı geçen Luis Gustavo tam da böyle bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşmezse muadili bir isim transfer edilmeli.

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3- Sol bek sorunu devam etmemeli

Hasan Ali Kaldırım'ın en az iki ay sonra sahalara dönecek olması Fenerbahçe'nin karşılaştığı kötü sürprizlerden biri oldu. Yönetim belki de buraya bir alternatif almayı düşünüyordu ancak uzun süreli sakatlıkla eli epey sıkıştı. Sağ bek olarak tecrübesi bulunan Dirar, sol bek olarak karşısında idare etse de mücadelesinde oldukça vasattı. Eğer Ersun Yanal Abdulcebrail'e güvenip formayı vermeyecekse sarı lacivertliler uzun süreçte burada da sıkıntı yaşayabilir.

4- Kalenin sahibi artık Bayındır olmalı

Harun Tekin'in geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans soru işaretleri yaratmıştı. Ersun Yanal bu sezonki hazırık maçlarına da onunla başladı. Ancak Bayern Münih maçında farkın açılmasında defansın hatası kadar Harun'un da hatalarının payı vardı. Altay, Real Madrid maçının özellikle ikinci yarısında gösterdi ki kartık formayı almalı. Henüz ilk maçında Real Madrid gibi bir rakibe karşı ayakta kalabilen genç eldiven, takımla maç tecrübesini arttırdıkça yükseleceğe benziyor.

5- Max Kruse alternatifsiz

Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mevcut oyunda hücum organizasyonlarının tamamına yakınında Max Kruse'nin rolü var. Alman oyuncu hem Bayern hem de Real Madrid maçlarında 90'ar dakika oynayarak fizik olarak da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Ancak Kruse alternatifsiz. Onun yokluğunda Fenerbahçe'nin tüm planları bozulabilir. Bu durum aynı zamanda Zajc'ın da takımdaki geleceğini belirleyecek.

6- Ersun Yanal oyununa güveniyor

Sarı lacivertliler için Audi Cup'ta görülen olumlu tek şey belki de Ersun Yanal'ın oyunundan bir an olsun taviz vermemesi. Takım, Bayern karşısında bir anda bocalayıp 22 dakikada 5 gol yese de oyuncular maçın tamamında Ersun Yanal'ın sistemine sadık kalmaya çalıştı. Pek tabii ki bu sistem bu oyuncularla arızalı kalıyor. Fenerbahçe en azından orta saha ve stoper transferini hallederse toparlanmasını çabuk gerçekleştirir ve şampiyonluk adayları arasına girebilir.