YORUM | Arsenal 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Don Raul’un adamları

Son birkaç yıldır eski günlerinden uzak gözüken Arsenal, Raul Sanllehi'nin transfer hamleleriyle ilk 4'e tekrar göz kırpıyor.

YORUM | Uğur Karakullukcu @ukarakullukcu

2017 yazında Arsene Wenger, 18 yaşındaki Kylian Mbappe’yi aradığında iki Fransız, ’in "22 yaşında zirve bir kulübe giden yolda bir basamak olup olamayacağını" tartıştılar. Wenger, Arsenal’in ona neler katabileceğini anlatmaya çalıştı ama başaramadı. Anlaşılan oydu ki zaten Mbappe’nin ilk üç tercihi arasında değildi. Arsenal 2000’lerin ortasından itibaren eğittiği, şekil verdiği yıldızları elinde tutamamaktan dolayı eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Kimsenin tahmin edemeyeceği ise o günlerin özleneceğiydi.

Arsenalliler, Premier Lig'de matematiksel olarak ’ın üzerinde tamamladığı günü St. Totteringham Day olarak kutlar. Son olarak 3 yıl önce kutlanan bu günün gitgide uzaklaşan bir hayale dönüşmesi tesadüfi değil. Sezonun en iyi Premier Lig transferlerinden birisi olan 22 yaşındaki Tanguy Ndombele, tercihinde en önemli faktörün Mauricio Pochettino’nun gelişim programı olduğunu açıkça söyledi. İki ezeli rakip arasında makas yakın tarihte ilk kez Tottenham lehine bu kadar açık görünüyor. Fakat Arsenal’in bu yaz yaptıkları bu makası daraltma bakımından önemli olabilir.

Yaz transfer dönemlerinin son günleri yakın tarihte Arsenal’e pek yaramamıştı. Futbol dünyasının en büyük karikatürlerinden birisi haline gelen Mustafi, katkı vermekten uzak kalıp kısa sürede memleketine dönen Lucas Perez ve takımdan serbest kalan Danny Welbeck iyi örnekler… Ne var ki Arsenal bu dönem bu tıkanmayı biraz da olsun aşmış görünüyor. Topçular’ı bir nebze olsun ümide sevk eden hamlelerin arkasındaki mimar ise birkaç ay önceye kadar topa tutulan İspanyol yönetici Raul Sanllehi, yeni lakabıyla Don Raul!

Dünyanın en ünlü scoutları arasında yer alan ve bonservis bedeliyle Dortmund’dan transfer edilen Sven Minslat’la düştüğü yetki savaşından galip çıksa da itibar bakımından taraftar nezdinde yara alan Sanllehi, bu transfer dönemiyle kredi kazanmışa benziyor. Yakın dönemde Arsenal’deki yetkililer çok konuşup aynı ölçüde icraatta bulunamadığı düşünüldüğünde Raul Sanllehi’ye gösterilen bu teveccühün bir sebebi var.

Öncelikle David Luiz, rüyaların stoperi ya da Türk futbolseverlerin moda tabiriyle ‘vizyoner’ bir hamle olmasa da gözle görülür bir katkı sağlayabilecek, güvenilir bir alternatif. Premier Lig tecrübesi tescilli, yılların lehine saymadığı kesin olsa da 32 gibi stoper için hala benzinin olduğu bir yaşta, ihtiyaç duyulan bir bölgeye son anda yapılmış iyi bir hamle. Ayrıca Arsenal taraftarlarının listesinde yer alan sol bek eksiği de her ne kadar sakatlığı sebebiyle en az 1 ay katkı veremeyecek olsa da ’in gözde evladı Kieran Tierney ile kapatıldı. Arsenal gibi son günleri acıların çocuğu modunda geçirmeye alışkın bir takım için oldukça iç açıcı hamleler…

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Beklentiyi esas yükselten ise zaten gayet iyi gözüken hücum hattına Nicolas Pepe gibi gözde bir oyuncunun katılması oldu. Hem dar hem geniş alanda etkin, hem gol hem asist katkısı yapabilecek üst düzey bir atleti Aubameyang, Lacazette gibi forvetlerle bir araya getirmek epey akıllıca bir fikir. Bu sezonun yaratıcı kanat portföyündeki alternatifsizliği düşünülürse 80 milyon euro gibi absürt duran bonservis bedeli kabul edilebilir hale geliyor. Üstelik Arsenal geçen sezon yalnızca 2000 dakika civarı süre alabilen Iwobi’yi ’a 40 milyon euro’dan okutarak maliyetin yarısını karşıladı. Okocha kralın ahfadı olması nedeniyle her daim beklenti yüksek olsa da tavanı için yavaştan soru işaretleri oluşmaya başlayan 23 yaşındaki bir rotasyon oyuncusu için 40 milyon alıp üstünü tamamlayarak Pepe’ye gitmek Arsenal’in kat etmek istediği mesafenin bir bölümünü alması demek. Dani Ceballos gibi saf bir yeteneği geçici de olsa ’den koparabilmek de ayrıca başarı hanesine yazılabilecek bir hamle.

Arsenal hala , , belki de onlar için daha acı verici olanı Tottenham’dan hala geride mi? Bence evet ama Arsenal için bu sezon transfer yasağı eksenindeki zoraki düşüş beklentisindeki ve buhranından henüz çıkmış görünmeyen ’ın önünde Şampiyonlar Ligi’ne dönüş için epey iddialı konumda. Bir zamanlar 4’üncü olduğu ve tek istikrarlı başarısı Kupa 1’e gitmek olduğu için alay edilen Arsenal için o istikrar yolundaki ilk adımın ümidi bile ekmek gibi, su gibi özlendi. O sene, bu sene mi? Belki evet belki hayır ama en azından taraftarlar ümitli olabilmek için soyut, ruhani gerekçelerden daha fazlasına sahip.