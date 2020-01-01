YORUM | Arjen Robben'in "son dansı"

Efsanevi kanat oyuncusu, salgının neden olduğu ekonomik krizden etkilenen eski kulübüne döner dönmez büyük bir etki yarattı.

YORUM: Stefan Coerts | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Yüksek profilli bir ismin, onun için her şeyin başladığı yere dönmesi futbolunda çok sık görülen bir şey değil.

Robin van Persie, ve 'da kazandığı başarıların ardından formasını yeniden giymişti; Ibrahim Afellay, ve diğer yabancı kulüplerde geçirdiği zamanın ardından 'ye geri dönmüştü ya da John Heitinga da aynı şekilde yeniden formasını giymişti.

Ama Arjen Robben'in bir kez daha Groningen'e imza atma kararı bunlardan biraz farklı.

Bilindiği gibi, Robben onu PSV, , ve 'e götüren çok başarılı bir kariyere sahip olmuştu.

Yetiştiği Groningen ise Robben'in kendisinden biraz farklı bir kulüptü.

Elbette, "Kuzey'in Gururu" olarak anılan Groningen, yıllar içinde bazı önemli zaferler kazandı ve çok sayıda üst sınıf oyuncu üretti, ancak hiçbir zaman Eredivisie'de kupa kazanacak bir konumda olmadı - Robben ise açıkça kazanmaya alışık bir oyuncuydu ve 2002'de kulüpten ayrıldıktan sonra aralıksız bir şekilde kupalar kazandı.

Ancak bu Robben'in kendisine uygun olanı yapmasını engellemedi.

Bu yalnızca kariyerine çocukluk takımında son veren bir oyuncunun bilindik hikâyelerinden değil; bu, tutku, sadâkat ve ona çok şey veren kulübe aldıklarını geri vermeyle ilgili.

Robben, Groningen'e ilk olarak 12 yaşında katılmıştı. Ajax'ın ilgisini geri çevirdikten sonra, Sergio van Dijk, Jordi Hoogstrate, Angelo Zimmerman ve Anton Jongsma gibi oyuncuların da olduğu 14 yaş altı takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu aralar ise Groningen A takımı, 1990'ların başlarındaki görkemli yıllarını tekrarlamak istiyor. Salgın nedeniyle sezon iptal edildiğinde Eredivisie'de 9. sırada olan Groningen için işler çok kötü gitmiyor gibi görünüyordu.

Ancak, ligin orta sırasında yer almak hikâyenin tamamını anlatmıyor.

Birçok küçük takım gibi, Groningen de salgının neden olduğu ekonomik krizden çok etkilendi. Bu yüzden mayıs ayında, bütçeyi dengelemek amacıyla birkaç çalışanı işten çıkardılar. Salgın ise onlara yaklaşık 5 milyon euro zarara mâl oldu.

Bu amaçla kulübün futbol direktörü Mark-Jan Fledderus ve CEO'su Wouter Gudde, Robben'den yeniden eve dönmesini istemeye karar verdiler.

Fledderus basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Onunla ilk kez, geçen yıl mayıs ayında emekli olduktan birkaç gün sonra yeniden bizimle oynamasına ikna etmek için gittiğimiz Münih'te konuştuk. Bu gerçekleşmedi, ama bağlantıda kaldık ve ardından geçen ay onunla tekrar konuşmak için gizlice eşiyle anlaştık. 21 Mayıs'ta Robben'in eşi Bernadien'in davetiyle Münih'e gittim. Orada Arjen'i şaşırttık. Harika bir andı. En sevdikleri restorandan suşi sipariş ettik. Sonra "The Last Dance" belgeseli ve Robben'in görüntülerinden bir derlemeyi ona seyrettirdik ve kulübümüze yardım etmenin en iyi yolunun bizimle futbol oynamak olduğunu söyledik."

Bu, Robben'in her zaman kabul edebileceği türden bir teklifti. 36 yaşındaki oyuncu, her zaman bir Groningen taraftarı olarak kalmıştı.

Profesyonel oyunda ona büyük bir fırsat veren kulübe yardım etme şansını geri çevirmek gibi bir ihtimâli yoktu.

"Bu harika," diye yorumladı Robben kulübe geri dönüşünü. "Buradaki akademiden yetiştim ve bu çevrede büyüdüm. Kendime bunu neden yapacağımı sordum, cevap ise çok basitti. Bu kulübü seviyorum. Her şey sadâkatle ilgili. Belirleyici olan buydu. Bayern ya da başka bir kulüp için emeklilik kararımdan geri dönmezdim."

Robben böylece, henüz bir dakika bile oynamadan, Groningen'de fark yaratmaya başladı.

Dönüşünün ilânından sonraki günlerde Groningen, 2020-21 sezonu için 2 bin 500 sezonluk bilet daha sattı ve toplamda 11 binin üzerine çıktı. Yeni biletler satmaya da devam ediyor.

Robben'in şampiyonluk zaferi yaşaması açısından Michael Jordan'ın son dansını tekrarlayabilmesi pek olası değil - elbette Luis Suarez ve Virgil van Dijk da kalplerinde âniden eve dönme isteği duymadığı müddetçe.

Bununla birlikte, bu belirsiz ekonomik iklimde, Robben'in dönüşü Groningen için hayatta kalma anlamına geliyor.

Taraftarlar, mâli çöküşten endişe etmek yerine eski oyuncularından birinin gösterdiği sadâkati sayesinde geleceği dört gözle bekliyorlar.

En azından bu anlamda, Robben'in son dansı da Jordan'ınki kadar güzel olabilir.