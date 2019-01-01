YORUM | Antalyaspor 2019-20 sezon değerlendirmesi: Avrupa’ya 3 kala

Geçen sezon 3 puan daha fazla alabilseydi, bu sezon Avrupa Ligi’ne katılacak ekip Antalyaspor olacaktı. Yeni sezon için de hedefler farklı değil.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

2018-19 sezonunda 45 puan toplayan , elemelerine katılan ’un yerinde olma fırsatını yalnızca 3 puanla kaçırdı. Bülent Korkmaz’ın ekibi, bu amaca ulaşmak istiyorsa özellikle ilk devrede oynadığı iyi oyunu geliştirmek ve bu oyunun üstüne bir şeyler katmak zorunda.

Kadro

Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Antalyaspor, rakip kalelere 39 gol bıraktı ve kendi kalesinde 55 gol gördü. ’nın (62) ardından ligin en çok gol yiyen takımı olan Antalya’da Bülent Korkmaz gibi eski bir stoperin önümüzdeki sezon bu zafiyet üzerinde daha fazla duracağına inanıyorum. Aynı zamanda kadroda çok büyük değişikliklerin yapılmaması da oyun sisteminin devamlılığı açısından bir avantaj olarak görülebilir.

Atılan 39 golün 24’ü, Souleymane Doukara (10) ve ’den kiralık olarak gelen Mevlüt Erdinç (14) ikilisinden geldi. Bu sezon Başakşehir’e geri dönen Mevlüt’ün Antalyaspor ile yeniden anlaşması gündemde ve 32 yaşındaki futbolcudan önümüzdeki sezonda da verim alınmaya devam edilebilir.

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor’da geçiren ve 12 lig maçında 3 gol atan Aatıf Chahechouhe, bu sezondan itibaren Antalyaspor forması ile sahalarda olacak. Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı takımlar ile toplamda 187 maça çıkan Aatıf, 61 gol kaydetti. Mevlüt'ün takımda devam etmesi durumunda Aatıf'ın da gelişi ile birlikte hücumdaki gol yükü, Mevlüt-Doukara-Aatıf üçlüsü arasında paylaşılabilir. Ancak Mevlüt ile devam edilmezse bir hücumcu oyuncunun alınması gerektiğini düşünüyorum.

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Hazırlık sürecinde oynanan 5 karşılaşmanın hepsinde berabere kalan Antalyaspor’da 50 yaşındaki teknik adam Bülent Korkmaz, geçtiğimiz ay verdiği bir demecinde bundan sonra maç odaklı oynayacaklarını ve 2-3 futbolcunun daha transfer edileceğini dile getirmişti. Bu muhtemel transferler ile eksikleri tamamlanacak olan ekibi, ligi deplasmanında açacak. İlk haftaları mağlubiyetsiz tamamlaması istikrar açısından önem arz ediyor.

Beklentiler

Geçen sezon Kupası’na son 16 turunda veda eden Antalyaspor’da beklentiler, daha az gol yiyen ve ilk 5’i zorlayan bir takım izlemek. B planı olarak ligde işlerin ters gitmesi durumunda kupaya daha fazla ağırlık vererek Avrupa mücadelesi için o yola daha fazla ağırlık verilmesi de beklentiler arasına yazılabilir.