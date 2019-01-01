YORUM | Ankaragücü 2019-20 sezon değerlendirmesi: Mucizenin peşinde

Hem idari hem de mali açıdan sancılı günler geçiren başkent ekibini oldukça zor bir sezon bekliyor.

YORUM | Ahmet Resul Özden

2018-19 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Ankaragücü, kış aylarına doğru düşüşe geçmiş ancak devre arasında yapılan takviyelerle yeniden çıkış yakalayarak ligde kalmayı başarmıştı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde sezonu 40 puanla 13. sırada tamamlayan başkent ekibinin bu sezonki görevi çok daha zorlu. Zira idari ve mali yönden çalkantılı günler geçiren kulüp, yeni sezona transfer yasağı ile hazırlanıyor.

Kadro

Geçtiğimiz sezonun devre arasında yaptığı isabetli transferlerle ligde kalmayı başaran Ankara ekibi, 2019-20 sezonu öncesi transfer yasağı sebebiyle takviye yapamadı. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul sonrası idari belirsizlikleri bir nebze atlatan Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner ve ekibinin öncelikli hedefi mevcut transfer yasağını kaldırmak.

Ankaragücü, yeni oyuncularla sözleşme yapamadığı bu dönemde bir numaralı hedef olarak eldeki kadroyu korumayı seçti. Kulüp bu bağlamda Tiago Pinto, Ricardo Faty, Stelios Kitsiou, Zaur Sadaev, Michal Pazdan, Ante Kulusic ve Wilfred Moke ile yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve önemli katkı sağlayan yabancı oyunculardan Dever Orgill ve Hector Canteros'un sözleşmesi ise sürüyor.

Geçtiğimiz sezon önemli katkı sağlayan oyuncularının büyük çoğunluğunu takımda tutan Ankaragücü, 3 önemli yabancı futbolcusunu ise rakiplerine kaptırdı. Geride kalan sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta mücadele edecek. Başkent ekibinin bir diğer kanat oyuncusu Hadi Sacko 'a transfer olurken, defansif orta saha Brice Dja Djedje ise 'un yolunu tuttu. Öte yandan yeterli performansı gösteremeyen Oscar Scarione ile yollar ayrıldı.

Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Ankaragücü, gelecek vadeden kalecisi Bayındır'ı 1.5 milyon euro karşılığında 'ye gönderdi. Diğer yerli oyunculardan Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Yalçın Ayhan, İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas ve Mehmet Sak ise takımda kaldı.

Teknik direktör: Aykan Atik

2018-19 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Ankaragücü, 16. haftada karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik adam değişikliğine gitti. Sarı lacivertliler, ilk yarının son haftasına Bayram Bektaş yönetiminde çıkarken sezonu devre arası göreve gelen Mustafa Kaplan ile tamamladı.

Takımın ligde kalmasında önemli bir payı olan Mustafa Kaplan, sezonun sona ermesiyle bir diğer Ankara ekibi ile anlaştı. Sarı lacivertli ekip ise yeni sezona Aykan Atik yönetiminde hazırlanıyor. Daha önce hem antrenör hem de teknik direktör olarak başkent ekibinde görev yapan Aykan Atik'in bu sezon işi çok daha zor çünkü teknik direktör olarak Süper Lig'deki ilk sezonuna çıkacak. Yeni eklemelerin yapılamamış olması ve takımda kalan yabancı oyuncuların da antremanlara farklı zamanlarda başlaması, hocanın işini zorlaştıran diğer faktörler.

Beklenti

Süper Lig'in en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü, bir süredir benzer problemlerle uğraşıyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon ligde kalmayı başaran kadronun önemli bir kısmını takımda tutsa da hala takviye yapılması gerektiği açık. Zira geçtiğimiz sezon ligin en kötü averajına sahip takımlarından biri olan Ankaragücü'nün özellikle orta saha bölgesi Süper Lig seviyesi için yeterli gözükmüyor. Hücum bölgesinde Canteros'un geçtiğimiz sezonki çizgisinden uzak olması ve Tyler Boyd ile Sacko'nun yokluğu, Orgill'in gol yollarındaki etkisini de azaltıyor.

Yeni sezon öncesi takımlar ve kadroları düşünüldüğünde Ankaragücü'nün kağıt üzerinde herhangi bir takıma karşı net bir şekilde favori olduğunu söylemek çok zor. Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma sonrası transfer yasağını kaldırmayı planlayan yönetimin ise direkt katkı sağlayacak takviyeler yapması için zamanı azalıyor.

Başkent ekibini zor bir sezon beklediği açık. Ancak tüm bu zorluklara rağmen önümüzdeki sezon ligde kalmayı başarabilirlerse, Süper Lig'in en köklü kulüplerinden biri olarak geleceğe daha umutlu bakabilirler.