YORUM | Andorra ve Moldova maçlarında Türkiye'den görmek istediklerimiz

Milliler muhtemelen Andorra ve Moldova maçlarından 6 puanla çıkacak. Hazır zayıf iki takım bulmuşken bazı alternatifleri görebilir miyiz?

| İlker Yılmaz

Son dönemde aldığı başarısız sonuçların da etkisiyle popüleritesini yitiren , Şenol Güneş'le birlikte Lucescu'nun temellerini attığı genç oyuncularıyla müthiş bir çıkış yakaladı.

Hatırlayacağınız üzere zorluk seviyesi yüksek maçlarda millilerimiz zaman zaman kafa kafaya oynar, hatta yenerdi. Ancak zorluk derecesi düşük birçok maçta da kötü oyunuyla beklenmedik puan kayıpları yapardı. EURO 2020 Elemeleri grubumuz da bu duruma oldukça müsaitti.

Korkulan Arnavutluk deplasmanı çok temiz bir skorla galibiyetimizle bitti. Ardından Moldova'yı da yenerek 6 puanla gruba başladık. Sonraki dönemde üst üste oynayacağımız ile İzlanda mücadelelerinden birer beraberlik alsak bizi mutlu edecek bir pozisyonda olacaktık. Fransa'ya karşı alınan muhteşem galibiyet Ay Yıldızlı ekibimizin gerçek gücünü görmemizi sağladı. Ancak İzlanda karşısında aldığımız mağlubiyet de maç hazırlıklarında mental olarak yine aksadığımızı ortaya koydu.

Şimdi önümüzde iki mücadele var. Grubun en zayıf iki ekibi; Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş kağıda elbette 6 puan yazdı. Muhtemelen de böyle bitecek. Ancak 6 puan kadar görmek istediğimiz başka şeyler de var...

1- Mert Günok tecrübesi ve formuyla 1. kalecimiz. Ancak özellikle maçındaki formuyla Uğurcan Çakır zorluk seviyesi düşük bu iki maçın en azından birinde ödüllendirilip ilk 11'de oynatılır mı?

2- Şenol Güneş'in de dediği gibi bu mücadele öncesinde sol bekte nicel olarak eksiğimiz var. TFF resmi sitesinde Emre Kılınç'ı her zaman defans oyuncuları arasında gösteriyor. Bilindiği üzere Emre, 'da bir hücum oyuncusu. Hatta bu sezon kırmızı beyazlıların hücumlarında ipleri eline de almaya başladı. Umut Meraş iyi bir defans ancak hücumda etkili olduğunu söyleyemeyiz. Muhtemelen Emre Kılınç her iki maçta da sol bek olarak sahaya çıkacak. Onu ileride de burada kullanabilir miyiz? Hatta bir sonraki transfer dönemlerinde büyük takıma transferini bu mevki üzerinden yapar mı?

3- Emre Belözoğlu hala Türkiye'nin en iyi oyun kurucusu. Ancak hepimiz biliyoruz ki yoğun maç temposunu her an kaldıramayabilir. İrfan Can Kahveci veya Abdulkadir Parmak bu rolü ne kadar yerine getirebilir?

4- Burak Yılmaz'ın yokluğu, Cenk Tosun'un maç eksikliği gol yollarında bizi zorlayabilir. Kenan Karaman takımı 'ta da sol kenarda oynuyor. Fransa karşısında da Ay Yıldızlıların en iyilerinden biriydi. Peki en azından Andorra maçında santrforda tek adam olarak deneyebilir miyiz?