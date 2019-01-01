YORUM | Andorra duvarı sert geldi

Milli Takım birçok şey denedi ancak doğruyu bir türlü yapamadı. Bunda Andorra'nın defansif kurgusunun da önemi büyüktü.

| İlker Yılmaz

Galibiyetten başka her sonucun sürpriz olacağı maç öncesi kaç kişi 'nin puan kaybedebileceğini düşünürdü? Andorra sadece 76.965 nüfusu olan, grupta oynadığı maçların tamamında değil puan, gol dahi atamamış bir ülke. Zayıf rakiplere karşı birçok kez kaybettik. Ancak mevcut A Milli Takım kadrosu hırsı ve isteğiyle bizi bu hissiyattan kurtarmıştı. Neyse ki Ozan Tufan son dakikalarda attığı golle rahat bir nefes almamızı sağladı.

Cengiz Ünder ve Hasan Ali Kaldırım'ın eksiklikleri bahane olmaz ama Andorra karşısında iki oyuncuyu da aramadık dersek yalan olur. Milliler ne sağ kanadı ne de sol kanadı etkin kullanamadı. Andorra sahaya müthiş yerleşti. Türkiye'yi ceza sahası çevresinde hiçbir zaman rahat bırakmadı. Kalan opsiyonlardan biri de çizgiye inilerek yapılacak kenar ortalardı. Andorra burayı da kapattı. Ne var ki biz de yeterince zorlayamadık. Cengiz ve Hasan Ali olsa farklı olur muydu? Muhtemelen evet. Ancak bu işi Umut Meraş ve Zeki ile çözememek de oldukça düşündürücü bir durum.

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Maç boyu Şenol Güneş bir şey denemedi değil, aksine kazanmak için çok şey yaptı. Mesela İrfan Can Kahveci kaç kez pozisyon değiştirdi? İrfan'ı sahanın her yerinde gördük. Ancak Andorra duvarı öyle yüksek ve sertti ki yakaladığımız net pozisyonları hatırlamak için hafızamızı zorluyoruz. Kaldı ki bulduğumuz üç net pozisyonun ikisi duran toptan ve Andorra savunmasının hatasından kaynaklandı.

Şenol Güneş'in 72. dakikada önce Çağlar Söyüncü'ye sonra da Emre Belözoğlu'na verdiği taktiklerle iyice rakip savunmaya çöktük, rakibi de hataya zorladık. Bir alkış da Ozan Tufan'a. Oyuna girdikten sonra rakibi en çok zorlayan isimlerden oldu. Attığı gol bir yana, ceza sahasına yaptığı koşularla bir nebze olsun farkı yaratan isimlerdendi.

Netice itibariyle Türkiye kazanması gereken maçtan kayıpsız döndü. Grup çetin, bırakın puan kaybını atılan her golün önemi çok fazla. Muhakkak Şenol Hoca değişiklikler yapacaktır. Bu maçta yaşanan korku ayakların yere daha sağlam basmasını sağlayacak.