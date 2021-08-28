YORUM | Alex Teixeira'nın skor katkısı Souza-Atiba ikilisini bozmaya değecek mi?

Beşiktaş ligin üçüncü haftasında Karagümrük'ü tek golle geçerken, Alex Teixeira 11'de başladığı ilk maçta üç puanı getiren isim oldu.

Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Gaziantep'te yaşayan Beşiktaş, sahasında oynadığı maçta Karagümrük'ü yenerek milli maç arasına moralli bir şekilde girmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon ilk milli araya 1-0 yenildiği Gençlerbirliği maçıyla birlikte dört maçta dört puanla giren siyah-beyazlılar o günden bugüne müzesine iki kupa koyarken Sergen Yalçın ve takımının aldığı yol takdire şayan.

Söz konusu Gençlerbirliği maçından, Karagümrük maçına Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin olmak üzere yedi oyuncusunu taşıyan ve şampiyonlukta kilit rol oynayan Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal'ı da takımda tutan Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kozu belki de çok büyük oranda korunan bu takım yapısı olacak.

Batshuayi fark yaratabilir

Şampiyonluğun kilit adamlarından Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından bu oyuncunun boşluğunu Chelsea'de bir türlü bekleneni veremese de Belçika futbolunun önemli golcülerinden biri olan Michy Batshuayi ile dolduran Beşiktaş'ta yıldız oyuncu da taraftarın önünde ilk kez sahne aldı.

1 - Michy Batshuayi'nin Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçındaki performansı:



Topla buluşma: 35

RCS topla buluşma: 12

Şut: 2/7

Kazandığı ikili mücadele: 5

Şut pası: 2

Sahipsiz top kazanma: 7



Not. pic.twitter.com/Uu8pbXteTZ — OptaCan (@OptaCan) August 28, 2021

Karagümrük ceza sahasında 12 kez topla buluşan Batshuayi gol için çok çalışsa da istediği gol vuruşlarını yapamadı.

Rakip ceza sahadaki etkinliğinin yanı sıra 18'de Larin'e, 55'te ise Rosier'e iki şut pası veren ve her iki pozisyonda da takım arkadaşlarının kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağlayan Batshuayi şüphesiz Aboubakar'dan daha farklı bir oyuncu ancak Chelsea, Dortmund ve Marsilya gibi dünyanın en iyi takımlarında oynamasını sağlayan atletizminin Süper Lig'de Kamerunlu'nun yarattığı farkın bir benzerini yaratmaması için bir neden yok.

Uzun vurulsa gol yenmeyeceğinin garantisi mi var?

Karşılaşmaya dair bir parantez de Fatih Karagümrük'e ve genç teknik direktörü Francesco Farioli'ye açmak gerekiyor olabilir. Maçın beşinci dakikasında geriden oyun kurmaya çalışan Karagümrük, rakibinin etkili üçüncü bölge presiyle top kaybı yaptı ve Josef de Souza ile topu kazanan Beşiktaş karşılaşmanın henüz başında gole çok yaklaştı.

Bu pozisyon golle sonuçlansaydı Karagümrük hiç şüphesiz bu oyun tarzından dolayı çokça eleştirilecekti ancak konuk takımın sonrasında da bu oyundan taviz vermediğini gördük. Hem futbol kamuoyunda hem de spor medyasında riskli olarak nitelendirilen bu oyuna oyuncularını ikna etmeyi başaran Farioli, Süper Lig'deki hemen her teknik direktörden farklı bir yolu seçmiş gibi görünüyor.

Pep Guardiola'nın, "Risk almamak daha büyük bir risk", Quique Setien'in ise, "Maçın son anlarında topu doğrudan ileriye vurmanın en kestirme yol olduğunu düşünmüyorum" diyerek vurguladığı geriden oyun kurmanın önemini takımına oldukça iyi anlatmış gibi görünen Farioli'in takımının savunmadan hücuma geçişlerini izlemek büyük bir keyif.

Kaldı ki evet, Beşiktaş beşinci dakikada kazandığı o topla golü bulabilirdi ancak Karagümrük'ün top kaybına neden olan kısa pas yerine uzun vurması halinde, çok büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ta kalacak bu topun dönüşte Karagümrük fileleriyle buluşacağının garantisi de yoktu di mi?

Dördüncü hakem rezaleti

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra dördüncü hakemin siyah-beyazlı takımı Necip değişikliğine zorlaması Türk futbolunun ne denli kötü yönetildiğinin belki de en iyi özetiydi.

Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen kalesinde önemli bir gol tehlikesi yaşamaması takım her ne kadar Beşiktaş için alkışlanması gereken bir konu olsa da Karagümrük'ün bu dakikanın ardından tempoyu yükseltememesi ve kapalı savunmayı aşamaması da Farioli'nin takımının çözmesi gereken bir problem.

Ligde henüz üçüncü hafta geride kaldı ve Beşiktaş şimdiden şampiyonluğa ulaşmasını sağlayan puan ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Karagümrük ise takımını çok kısa sürede sistemine adapte etmeyi başaran Farioli ile düşme hattından uzak, oldukça keyifli maçlar oynayacaktır.

Yabancı problemi

4-2-3-1'de 10 numaradan geçen sezon alamadığı skor katkısını bu sezon ilk 11'de oynadığı ilk maçta Alex Teixeira'dan almayı başaran Beşiktaş'ın bu oyuncuyu oynatmak için şampiyonluğu getiren Atiba-Souza ikilisinden birini kenarda oturtup, şu an için Salih gibi görünen yerli oyuncu tercihinin takımın pres kalitesine zarar verme ihtimali ise belki de Beşiktaş'ın önündeki en önemli soru işaretlerinden biri.