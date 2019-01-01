YORUM | Alanyaspor 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Avrupa Ligi'ne göz kırpıyor

Alternatifli ve güçlü bir kadro kuran Alanyaspor, genç teknik direktörü Erol Bulut'la önümüzdeki sezon vites arttırabilir.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Süper Lig'de dördüncü sezonuna girecek olan , gözünü bu sefer yükseklere dikti. Geçtiğimiz sezon, özellikle ikinci yarıda teknik direktör Sergen Yalçın'la dikkat çeken turuncu yeşilliler, birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna katarak alternatifli ve geniş bir kadro oluşturma yolunda. Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın gibi geçtiğimiz sezonun parlayan teknik direktörlerinden biri olan Erol Bulut'u getiren Akdeniz ekibinin hem ekonomik hem de kadro yapısıyla güven veriyor.

Kadro

Alanyaspor'da kiralık oyuncular, Ozan Tufan ve Joel Obi'nin dışında Villafanez, Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet Alkılıç, Glynor Plet ve Mbilla Etame ile yollar ayrıldı. Genel olarak verim alınamayan oyuncuların gittiğini söyleyebiliriz. Düzenli forma şansı bulan Villafanez'in bonservisiyle satılması, üzerine Merih Demiral'ın da önce 'ya ardından da 'a transferi Alanyaspor'u ekonomik olarak çok rahatlattı.

Şimdiye kadar 10 isme imza attıran Alanyaspor, bonservis ödemelerine oldukça cüzi bir rakam harcadı. Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Lokman Gör, Juanfran, Tayfur Bingöl, Marafona, Yacine Bammou, Musa Çağıran, Salih Uçan ve Onur Bulut kadroya katıldı. Hemen hemen her mevkinin alternatifi var. Hatta transfer döneminin bitimine kadar birkaç oyuncu ile yollar da ayrılabilir.

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Teknik direktör: Erol Bulut

Teknik direktörlük kariyerinde 1,5 yılı geride bırakan Erol Bulut için Alanyaspor kariyeri bir üst basamağa çıkmak için çok önemli. Genç teknik adamın burada göstereceği performans onu birkaç yıla İstanbul büyüklerine, belki de Yunanistan veya takımlarına gitmesine vesile olabilir.

Yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'dan öğrendikleri kadar Almanya, ve Yunanistan'a geçirdiği futbol kariyerinde önemli tecrübeleri heybesine koyan Bulut, az pozisyon veren ve hücumda üretken olabilen bir ekip yaratabilir.

Beklentiler

Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon yaşanan başarılı dönem camiaya güç veriyor. Hedeflerini yükselten ekipte teknik direktör Erol Bulut da Avrupa Kupalarını hedefliyor. Kağıt üstünde güçlenen kadro uyum sıkıntısını erken atlatırsa özellikle ilk haftalarda gelecek olan başarılı sonuçlar, sezonun geneline yayılır. Şu ana kadar yaptığı 7 hazırlık mücadelesinde de dikkate değer sonuçlar alan Akdeniz ekibi sezona da hazır bir görüntü veriyor.