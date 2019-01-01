YORUM | Afrika Uluslar Kupası'ndan Süper Lig’e aday 10 oyuncu

Transfer pazarının en güzel tezgahı turnuvalardır. Bu kez Afrika Uluslar Kupası tezgahına geldik, Süper Lig'e 10 oyuncu beğendik.

YORUM | Tuğrul Canpolat

’da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda grup maçları sürüyor. Bu sene yaz turnuvası şeklinde düzenlenen şampiyona, bundan böyle Avrupa fikstürüne uyum sağlayarak devam edecek. Kuşkusuz, Afrika sıcakları oyuncuları fazlasıyla etkiliyor, yazın daha sıcak günleri yaklaşırken maçlarda kalite aramak beyhude. Yine de kaliteli oyuncuları, genç yetenekleri ve tabii ki Afrika’nın kendine has şölen havasını görmek turnuvayı takip etmek için iyi birer sebep. Bununla birlikte transfer dönemindeyiz ve ligimize gelecek yeni isimler merakla bekleniyor. Turnuvayı yakından takip etmenin avantajıyla, ligimizde oynamaya aday Afrikalı yeteneklerden bir liste derledik...

Yaya Banana – Stoper (Olympiacos)

Geçtiğimiz sezonu Panionios’ta kiralık geçiren oyuncu, 1.92’lik boyuyla hava toplarında etkili bir stoper. Hem hücumda, hem savunmada yüksek toplarda aktif bir oyuncu. Kafaya agresif çıkıyor ve fiziğine göre yerden de hantal sayılmaz. Atletik nitelikleri geçer not alan Kamerunlu stoper, zaman zaman yaptığı basit hataları ve oyun kurmadaki eksikliği tolere edecek düzeyde bir takım için ideal savunmacı olabilir. Olympiacos’u yeni sezonda da kiralık vermesi muhtemel oyuncu, ligimizin ilk son 8 sırasına aday takımları için iyi bir düşük maliyetli transfer hedefi.

Mahmoud Alaa – Stoper (Zamalek)

Mısır Milli Takımı'nın stoperi Alaa, ancak Afrika’da karşılaşılabilecek ilginç oyunculardan biri. Geçtiğimiz sezon kulüp takımında oynadığı 27 maçta 15 gol atan oyuncu, bir stoper olarak belki de dünya çapında rekora sahip. Takımının penaltıcısı olması bu gollerde büyük pay sahibi, fakat duran toplardaki etkinliği ve neredeyse iyi bir santrfor kadar etkili son vuruş beceriyle fark yaratıyor. Turnuvadaki savunma performansı da hiç fena görünmedi. 1991 doğumlu stoper, baş altı takımlardan itibaren her takımımıza faydalı olabilir.

Emmanuel Imorou – Sol bek (Boşta)

Benin Milli Takımı'nın sol beki Imorou, tecrübesi ve fizik gücüyle dikkat çeken bir oyuncu. Sezonu ’da, ’de geçiren sol bek, düzenli forma bulamasa da burada 16 maça çıktı. ve tecrübesi de bulunan Imorou, şu sıralar kendisine takım arıyor. Sol bek mevkisini stoper özellikli, fizik gücü yüksek ve ayağı düzgün bir bek oyuncusuyla desteklemek isteyen takımlarımız, ona bir alıcı gözle bakabilir. Şampiyonluk adayları haricinde her takımda oynayabilecek kalitede bir futbolcu.

Mikael Dyrestam – Sağ bek (Xanthi)

Yunanistan’da oynayan bir başka savunmacı, çok güçlü ve atletik bir sağ bek olan Dyresteam. İsveç doğumlu oyuncu, altyapısını ve ilk profesyonelliğini kuzey ülkelerinde tamamladıktan sonra geçtiğimiz sezon güneye indi, Xanthi’ye transfer oldu. Burada umduğunu bulamayan Gineli sağ bek, 1.85’lik boyuyla heybetli bir fiziğe sahip. Aynı zamanda stoper oynayabilen savunmacı, sezon içi devamlılığı ve fizik gücü yüksek oyuncu arayan ve Süper Lig’e tutunma telaşındaki takımlar için ideal bir hedef olabilir.

Ibrahima Cisse – Defansif orta saha ( )

Bir başka Gineli, takımın defansif orta saha oyuncusu Ibrahima Cisse. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig’de, Fulham’da geçiren 1994 doğumlu futbolcu, çok az süre aldı. Önümüzdeki sezon seviyesine daha uygun, süre alacağı ve faydalı olacağı bir takıma kiralanması muhtemel. Satılması halinde de bonservis bedeli 1-2 milyon euro’yu aşmayacaktır. Dolayısıyla, üst düzeyi görmüş bir oyuncu olarak baş altı takımlarından itibaren ligimizin her takımına uygun bir defansif orta saha oyuncusu.

Bongani Zungu – Defansif orta saha ( )

Güney Afrikalı defansif orta saha, geçtiğimiz sezonu neredeyse boş geçirdi. Portekiz’de çıkış yaptığında çok daha iyi takımlarda olması beklenen önlibero, sert ve kontaklı oyunuyla mevkisini dolduran tipte bir oyuncu. Savunma önünü tek başına idare edebilen tarzda, stoper özellikleri olan Zungu, önümüzdeki sezonu daha çok süre alacağı bir takımda geçirmek isteyecektir. Formu düşen, kelepir bir oyuncu ve turnuva performansı hiç de fena değil. Şampiyonluğa oynayan takımlarımız haricinde her kulüp, Zungu için ideal görünüyor.

Georges Mandjeck – Defansif orta saha (Sparta Prag)

Daha önce ligimizde Kayseri Erciyesspor forması giyen Mandjeck, genç yaşta geldiği ’den iz bırakamadan ayrıldı. Uzun yıllar ’da ve Fransa’da top koşturan önlibero, artık futbolunun olgun döneminde görünüyor. 30 yaşını aştığı şu zamanda kulübü Sparta Prag, onu yine kiralık gönderebilir. Geçtiğimiz sezonu İsrail’de kiralık geçiren Mandjeck, burada oldukça iyi bir performansı göstermişti. Tecrübeli, performansı garantili ve Türkiye’yi tanıyan önlibero arayan kulüplerimiz, aradıklarını Mandjeck’te bulabilirler.

Farouk Miya – Ofansif orta saha (Gorica)

Uganda’nın forvet arkası Miya, geçtiğimiz sezon liginde 5 gol ve 5 asistlik iyi bir performans gösterdi. Turnvada da parlak oyunuyla öne çıkan ofansif orta saha, oyun zekası ve skor becerisiyle direk tabelaya etki eden bir oyuncu görüntüsünde. Geniş alanda ve baskı altında değilken çok etkili işler yapan oyuncu, bu türden kontra atak oynayan ve etkili paslara ihtiyacı olan takımlar için biçilmiş kaftan. Şampiyonluk adaylarımıza hafif gelir, fakat Miya’ya sahip olmak bir takımı ilk 10’a sokabilir.

Rayan Raveloson – Merkez orta saha (Troyes)

Madagascar Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Raveloson, bitmek bilmeyen enerjisi ve iki kale arasında mekik dokuyan oyunuyla göz çarpıyor. Atletik kapasitesi çok yüksek olan 1997 doğumlu genç oyuncu, yavaş yavaş hızını alıyor ve üst düzeye aday bir oyuncu haline geliyor. Ayak içi temiz, pas trafiğinde sırıtmayacak mücadeleci bir oyuncu. Savrukluğu onu şimdilik çok iyi takımlardan uzak tutsa da takımına çok faydalı, orta saha gedik kapatan ve sık sık hücuma destek veren tipte bir orta saha. Bonservissiz ayrılması zor, ancak para verebilecek mali gücü olan takımlarımız için ideal bir transfer hedefi olabilir.

Michael Olunga – Santrfor (Kashiwa Reysol)

Malumdur ki, iyi golcü ligde tutar, şampiyon yapar, maç kazandırır. ’nın golcüsü Olunga, Çin macerasından sonra şimdilerde 2. Liginde top koşturuyor. Orada da, milli takımda da atmaya devam ediyor. Boyu 1.93 olan pivot santforun içinden yeni bir M’Baye Diagne çıkması zor görünse de belli sayıda golü garanti eden tarzıyla ligde tutunmaya çalışan ve orta sıralarda demirlesem fena olmaz diyen takımlar için ideal bir hedef.