YORUM | Afrika Kupası’nda dikkat çeken 5 'wonderkid'

Afrika Kupası'nda gözlerin pasını silen gençlerden bazıları...

YORUM | Feyyaz Tan | Twitter'dan takip et

Genellikle futbolsuz kaldığımız yaz aylarında, bizi hiç de “futbolsuz” bırakmayan turnuvalardan biri de Afrika Kupası oldu. Benin, Madagaskar gibi takımların sürpriz çıkışını, normal sezonda seyre doyamadığımız Afrikalı oyuncuları ve elbette yeni genç yeteneklerin filizlenmesini izlemek epey keyifli oldu.

İşte o dikkat çeken genç yeteneklerden 5’ini ayırdık ve “bu ismi bir yerlere not edin” diyeceğimiz listeyi hazırladık.

KREPIN DIATTA - SENEGAL

Genç yaşında ilk 11’inde şans bulan 1999 doğumlu yetenek, en başta dripling özelliğiyle dikkat çekiyor. ’de de geçtiğimiz sezon hatırı sayılır derecede süre alan oyuncu, topu ayağına yapıştırarak gidenlerden. Bununla birlikte çok hareketli, çabuk bir oyuncu. Brugge’de sol wing-back oynatıldı ancak Afrika Kupası’nda onu daha çok sağ kanatta hatta ikili orta sahanın sağında gördük. Gelecekte fizik gücünü geliştirirse inanılmaz seviyelere gelebilir.

SAMUEL CHUKWUEZE - NİJERYA

Chukwueze’nin bu turnuvada parıldaması aslında pek de sürpriz değil, hali hazırda ’de direkt oynamaya başlamış ve uçuşa geçmişti. Sol ayağını kullanan, topu içeri çekerken çok rahat adam eksilten bir oyuncu. Şimdilik dar gelirli takımın Arjen Robben’i gibi. Ama çok kısa mesafede bir anda hızlanışları, dripling halindeyken şut veya kilit pas çıkarışı daha şimdiden değerli özellikler. Bu tip kanat oyuncuların su içinde 40 milyon’a gittiği dönemde kendisinin gelecekte sıkça transfer haberlerinde göreceğimizi tahmin edebiliriz.

MAMADOU FOFANA - MALİ

Ülkemizde ve Bandırmaspor formalarını giyen genç oyuncu, Afrika Kupası’nda da epey dikkat çekti. 1.86 gibi bir stoper için ideal boyu var, pozisyon becerisi oldukça iyi. Aynı zamanda çabuk. Ve en önemlisi, defansif orta saha oynayacak kadar kalite ayaklara ve oyun zekasına sahip. Kaldı ki kulübü Metz’de daha çok 6 numara pozisyonunda oynatılıyor. Fizik olarak zayıf olduğu bir gerçek. Bolca karbonhidrata yüklenip, kendisini ağırlık salonlarına kitledi mi tamamdır…

NABIL DUNGA - MISIR

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ve Dunga adını yan yana görünce şaşırtmayın. Mısır’ın genç orta sahası Nabil de tıpkı bizim Trezeguet gibi lakabı olan Dunga’yı ismine vermiş. Ama en azından oyun tarzı olarak Dunga’ya benziyor… Orta sahanın gerisinde pozisyon alan oyuncu, pasör 6 numara modeline uygun. Arkadaşlarına sürekli pas opsiyonu açan ve pas isabet oranı yüksek bir oyuncu. Onu sadece Uganda maçında ilk 11’de sahada gördük ve o maçta sadece 1 kez pas hatası yaptı.

LUMALA ABDU - UGANDA

Topu önüne aldığı anda uçağa dönüşen Lumala Abdu, takımı Uganda’nın en dikkat çeken oyuncusuydu. İsveç’in Syrianska takımında forma giyen oyuncu, taşıdığı İsveç pasaportuyla AB kontenjanı için ideal ve bu onu Avrupa takımları için daha ideal bir yatırım kılıyor. Çok güçlü ve çabuk bir oyuncu. En çok da 5’li orta saha oynayan takımların sağ wing-back’ine yakışacak bir tarzı var. Bu turnuvada gösterdiği performansla gelecek sezon İsveç Ligi’nde kalmayacağı kesin gibi.