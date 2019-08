| Onur Özgen

"Bek oyuncuları, genellikle topa sahip olma oyunu ve yaratıcılık açısından değerlendirilmekten uzak tutuldular. Diğer her pozisyon bu açıdan gelişti. Libero kalecilerden sahte 9'lara kadar, her pozisyonda topa sahip olmaya odaklı bir gelişim yaşandı. Ama en son ne zaman bir sol bekin iyi bir oyun görüşüne sahip olduğu, topla iyi bir ilişkisinin bulunduğu veya harika bir pas verdiği için övüldüğünü işittiniz?” – Michael Cox - The Athletic