Trabzonspor'un ilgilendiği Dorukhan Toköz, temposuyla Abdullah Avcı’nın takımında fark yaratabilir.

Transfer dönemine oldukça hızlı bir başlangıç yapan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor; kadrosuna Bruno Peres, Gervinho, Fode Koita ve Marek Hamsik gibi önemli isimleri katmıştı.

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz’le de ilgilenen bordo-mavililer, milli oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Peki Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’da görmek istediği eski öğrencisi Dorukhan Toköz, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen bordo-mavili ekibe neler katabilir?

Dorukhan Toköz’ün özellikleri

2018 yılında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan Toköz, orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Çalışkanlığıyla, temposuyla ve orta alanda kaptığı toplarla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, her ne kadar yaratıcı bir isim olmasa da kısa paslarda iyi bir görüntü çiziyor ve oyuncu profiline kıyasla bu noktada da ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Dorukhan Toköz’ün kariyerinden notlar

Beşiktaş kariyerinin ilk sezonu olan 2018-19 sezonunda Şenol Güneş’le çalışan Toköz, siyah-beyazlılardaki en istikrarlı performansını bu sezonda göstermişti.

Özellikle ikinci devrede takımın önemli bir parçası haline gelen Dorukhan, 25 maçta görev alırken üç gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

Dorukhan, temposuyla Güneş’in vazgeçemediği isimlerden biri olmuş ve Süper Lig’de maç başına 2 top kapma, 3.3 başarılı uzaklaştırma ve %82 pas isabeti gibi istatistiklere sahip olmuştu.

Bu sezonda gösterdiği performansın ardından 2019-20 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan milli oyuncu, sezonun ilk dokuz karşılaşmasında görev yapsa da yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Dorukhan Toköz, bu karşılaşmalarda maç başına %82 pas isabeti ve 1.4 top kapma ile oynamıştı.

2020-21 sezonunda ise Beşiktaş formasıyla 37 maçta süre alan Dorukhan Toköz, sözleşmesinde yaşanan belirsizliğin de etkisiyle istikrarlı forma şansı bulamamıştı.

Kasım - aralık aylarındaki periyotta Beşiktaş’ın ilk 11’inde yer alan Toköz, ilerleyen süreçte Atiba Hutchinson - Josef de Souza merkez ikilisinin oturmasıyla Sergen Yalçın tarafından genellikle rotasyonda tercih edilmişti.

Dorukhan Toköz, Trabzonspor orta sahasına ne katabiir?

25 yaşındaki milli oyuncunun eklenmesiyle birlikte Trabzonspor’un Hamsik, Bakasetas, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Trondsen ve Dorukhan Toköz gibi isimlerden oluşan oldukça kalabalık bir orta saha hattı oldu. Bu isimlere ek olarak orta alanda görev yapabilecek olan Abdülkadir Ömür’ü de ekleyebiliriz.

Tabii ki transfer döneminin devam ettiğini varsayarsak bu isimler arasından ayrılacak oyuncular olabilir. Ancak Avcı’nın 4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi dizilişleri tercih edeceğini varsaydığımızda, hem nitelik hem de nicelik açısından oldukça zengin olan bu rotasyonun uzun vadede sorunlar çıkarması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Geride bıraktığımız sezonda orta alanda Abdülkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin temposundan faydalanmak isteyen Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz’ün istikrar yakalaması halinde bu bölgede istediğini daha fazla elde edebilir.

Ancak kağıt üzerinde Berat Özdemir, Marek Hamsik ve Tasos Bakasetas’tan oluşan orta üçlünün bordo-mavililerin ilk tercihi olması bekleniyor. Dolayısıyla Dorukhan’ın orta sahadaki ilk tercihlerden biri olması için bu önemli üçlüden formayı kapması gerekecek.

Avcı, Dorukhan’ı sağ bekte kullanabilir mi?

Trabzonspor, her ne kadar Roma’dan Bruno Peres’i kadrosuna katmış olsa da Dorukhan Toköz’ü de bu bölgede kullanabilir.

Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş dönemlerinde bek oyuncularını klasik bir şekilde çizgiye yakın oynatmaktansa daha çok merkeze yakın oynatmayı sevdiğini göstermişti.

Dorukhan da orta saha karakterli bir oyuncu olduğu için sağ bekte bu rolde görevlendirilebilir. Berat - Hamsik ikilisinin merkezi oluşturacağı bir düzende Slovak yıldızın hücuma katkı vermesiyle Abdullah Avcı, orta alandaki boşlukları Dorukhan’ı merkeze yakın konumlandırarak çözmek isteyebilir.

Trabzonspor’un sol bekteki arayışını dikkate aldığımızda da Avcı, bu bölgede Bruno Peres’i kullanabilir. Brezilyalı oyuncu, kariyerinin belirli dönemlerinde bu pozisyonda da görev yapmıştı.

Dorukhan Toköz eklemesiyle birlikte Trabzonspor’un yetenek kalibresi yüksek ama bir o kadar da kalabalık bir orta saha rotasyonu oldu. Abdullah Avcı’nın bu seçenekler arasından nasıl bir kurgu ortaya çıkaracağını ise zaman gösterecek.

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