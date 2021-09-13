YORUM | 21 yıl, 1000 maç: Jose Mourinho

Futbolun belli bir dönemini temsil etmek görece kolaydır, geçiş dönemi de ayrıcalık sağlar. Sonrası, yani yeni zamanlar en zor kısmı.

Seksenlerin sonunda Setubal'de altyapı antrenörü, doksanların başında Estrela Amadora'da yardımcı antrenör, Overense'de scout, Sporting'de tercüman ve antrenör... Tıpkı daha sonra Porto ve Barcelona'da olduğu gibi... 23 Eylül 2000'de Benfica'nın başında Boavista mağlubiyetiyle teknik direktörlük kariyerine başlayan Jose Mourinho'nun kariyeri Uniao Leiria ile çıkışa geçecek; Porto ile zirve yapacak, Chelsea ve Inter ile onu "special one" seviyesine çıkaracaktı.

Mourinho dünyada birçok şeyin değişime uğradığı 90'ların sonundan bu yana oyunun evrensel anlamda kaderini belirleyen birkaç figürden biri oldu. Sahip olduğu egoyu kontrol edebilmek ve onunla zirvede kalabilmek kolay değildi. Yaratıcılık içermeyen kompakt ve esnek oyun yapısı onun 90'lara göre 2000'lerin yeni futboluna getirdiği en büyük yenilikti.. Zamanla (özellikle 2010'larda) o esnekliği kaybetti ve oyunun yaratıcı yönünü hiç besleme gereği duymadı. Oyunun değişimiyle birlikte Premier Lig'in ritmine ve kendi gerçekliğine uzak kaldı. Tottenham en zor sınavıydı, Roma ise bir rehabilitasyon.

21 sene önce ilk maçında Boavista'ya kaybederken 10 maç sürecek Benfica macerasını Sporting galibiyetiyle bitirdi. 100. maçına Porto'dayken çıktığında lig şampiyonuydu ve 4 gün sonra UEFA Kupası'nı alacaktı. 2011'de, 500. maçında, Real Madrid ile Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyerek yarı finale çıkıyordu.

Dün 1000. maçına Roma'nın başında çıktı Mourinho... Zamana karşı kaybedeceğini anladığından beri büyük bir değişimin içinde. Şimdi Roma'da her şeye yeniden başlayan olgun ve çocuksu bir adam var. Chelsea'de, Inter'de gole sevinirken rakibini kızdıran Mou, dün çocuksu sevincinden sonra Sassuolo teknik direktörü Dionisi'den özür diledi.

"Hafta içi bu maçın benim için özel olmadığını söyleyerek aslında yalan söyledim. Elbette özeldi. 1000. maçımı her daim hatırlayacağım. Bugün 58 yaşında değil de, sanki insanın futbol kariyeri hayal etmeye başladığı onlu yaşlarımda gibiydim. 1000. maçımda bir yenilgiyle yaşamak istemiyordum."

Bir süredir eski görkemini kaybetmiş Serie A, bu sezon görkemli yıllarını geri getirmek isteyen Mourinho ile yeniden parlıyor.