YORUM | 2014-15: Tuhaf bir şampiyonluk hikâyesi

Bielsa, Galatasaray’ın maçlarını izlerken, yönetim o arada İtalya Millî Takımı’nın başındaki adamla anlaşmıştı. Hikâyenin tuhaflığı buradan başlıyor.

YORUM | Onur Özgen @ozgenonur

Eylül 2013 - Temmuz 2014 arası için sportif açıdan başarılarla dolu bir dönem olarak geçmese de medyada oldukça göz önünde olduğu bir dönemdi. Önce Fatih Terim, başkan Ünal Aysal ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan gönderilmiş, ardından tıpkı Mart 2001’de ’da olduğu gibi Roberto Mancini bir kez daha Terim’in halefi olmuş (ilginçtir, Temmuz 2017’de de Mircea Lucescu’nun yerine ’in başına geçmişti), sezon sonunda ise kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle istifa etmiş ve yerine İtalya Millî Takımı’ndaki görevinden ayrıldıktan iki hafta sonra Cesare Prandelli gelmişti.

Hatta aynı dönemde sarı-kırmızılı yönetim Marcelo Bielsa’ya da teklif götürmüştü. Son olarak Athletic Bilbao’yu çalıştıran ve daha önce verdiği bir demeçte İber Yarımadası’nın doğusunda çalışmayacağını belirten Bielsa, buna karşın Galatasaray’ın teklifini düşünmek için süre istemiş ve bu süreçte tam da ondan beklenileceği şekilde sarı-kırmızılıların bir önceki sezondaki tüm maçlarını seyretmeye başlamıştı. Fakat Bielsa, kendisine gelen teklifi ciddiye alıp Galatasaray’ı incelemekle meşgulken, yönetim Bielsa’ya haber bile vermeden Prandelli’yle anlaşmıştı. Bielsa da birkaç gün sonra ’nın teklifini kabûl etmişti.

Böylece Galatasaray, tarihinde ilk kez takımın başına peş peşe iki İtalyan antrenörü getirmişti. Daha popüler bir ifadeyle ise İtalyan ekôlüne yönelmişti. Fakat Mancini ve Prandelli’nin birbirleriyle tek ortak yanı, aynı pasaportu taşımalarıydı (belki aynı sebepten dolayı şık giyindikleri de söylenebilir). Mancini kariyerinin büyük bölümünü daha büyük takımların ve bütçelerin başında geçirmiş, sonuç odaklı bir antrenörlük tarzını benimsemiş, ve ’nin başında da - en azından yerel liglerde - bu hedefine ulaşmayı büyük ölçüde başarmıştı. Prandelli ise daha mütevazı takımları ve bütçeleri yönetmiş, İtalya’daki hâkim tarzın dışında hücuma ve estetiğe dayalı bir futbol tarzını savunmuş ve özellikle Fiorentina’da gösterdiği performansla Azzurri’nin başına geçecek kadar yükselmişti.

Walter Mazzarri, 2013’te verdiği bir demeçte, "Prandelli, muhtemelen İtalya’da Arrigo Sacchi'den bu yana onun fikirlerine bu denli yaklaşan ilk antrenör” demişti. Şu anda Sacchi’nin vârisi Maurizio Sarri olarak gösterilse de Prandelli ondan çok daha önce zihinlerde bu şekilde kodlanmıştı.

Ekim 2014’te ESPN’ de yayımlanan Avrupa’nın en iyi 20 antrenörü listesinde zirvede Pep Guardiola yer alıyordu. Onu Jose Mourinho takip ederken, ardından ise Diego Simeone ve Jürgen Klopp geliyordu. Bu listeye 17. sıradan giren Prandelli için ise şu ifadeler kullanılmıştı: "Futboldaki en keskin taktik akıllardan birine sahip. 'yı yenip beklenmedik bir şekilde İtalya’yı finale taşıdığı Euro 2012, Prandelli'nin takımını defalarca yeniden şekillendiren bir antrenör olduğunu gösteren bir turnuvaydı.”

Dolayısıyla Prandelli, Galatasaray’ın başına geçtiğinde Avrupa’nın en gözde antrenörlerinden biriydi. Ve buna rağmen ilginç bir şekilde Avrupa’nın kıyısında kalmış bir ülke olan ’de çalışmayı tercih etmişti. Tıpkı Vicente del Bosque, Frank Rijkaard, Bernd Schuster ya da yerine geldiği Mancini gibi. Ama Prandelli’nin de çalışma şartları ve âkıbeti öncüllerinden farklı olmayacaktı. Üstelik Mancini’nin aksine İtalyanca dışında bir dil konuşamaması ve buna rağmen standartların çok altında bir tercümanla çalışması, Türkiye’ye gelen diğer yabancı antrenörlerden de fazla iletişim sorunu yaşamasına neden olacaktı.

Bir önceki sezon kulüp, tarihinin en kötü transfer dönemlerinden birini geçirmişti. Üst üste iki sezon şampiyon olmuş kadroya tam 14 transfer yapılmış ve yalnızca bonservis bedeli olarak 45 milyon euro harcanmıştı. 2014 yazında ise takımın bütçesi daha azalsa da yine çok kötü bir transfer dönemi yaşanmıştı. Daha çok yerlilere yatırımın yapıldığı bu dönemde Tarık Çamdal, Olcan Adın ve Yasin Öztekin üçlüsüne toplam 11 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu üçlüden Tarık belki de kulüp tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olurken, verim alınabilen tek oyuncu ise Yasin olacaktı. Türkiye hakkındaki fikri oldukça sınırlı olan Prandelli’nin ise elbette bu transferlerde en azından doğrudan bir payı yoktu. İtalyan antrenör, ’dan tanıdığı Blerim Dzemaili ve Goran Pandev’i ’den ancak transferin son gününde kadroya dâhil ettirebilmişti.

Bu iki transferin ise Prandelli açısından özel bir önemi vardı. Kariyeri boyunca pek çok taktik formasyonu denese ve herhangi bir dizilişle anılabilecek bir antrenör olmasa da, İtalya’nın başında ağırlıklı olarak kullandığı 4-3-1-2, Prandelli’nin Galatasaray’da da öncelikle kullanmak istediği dizilişti. Fakat bunun için elinde merkez orta saha ve santrforda oynayabilecek yeterli sayıda oyuncu yoktu. Bu açıdan Dzemaili ve Pandev transferleri, Prandelli’nin kafasındaki dizilişi oynatabilmesi için anahtar bir role sahipti.

İtalya’da Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio ve Riccardo Montolivo’yla kurduğu dörtlü merkez orta saha hattını, Galatasaray’da da Felipe Melo, Dzemaili, Selçuk İnan ve Wesley Sneijder’la kurmaya çalışacaktı. Ancak ne savunma önündeki Melo geriden Pirlo gibi oyun kurabiliyor ne de sağ ve sol içteki Dzemaili ve Selçuk’un temposu De Rossi ve Marchisio’nun yanına yaklaşabiliyordu. Bek olarak kullanılan Veysel Sarı, Alex Telles ve Tarık Çamdal da hücumu genişletme görevini lâyığıyla yerine getiremeyince, içerde kazanılamayan ve Anderlecht maçlarının, dışardaysa kaybedilen maçının ardından Prandelli bu defa 3-5-2’ye dönmüştü.

İstanbul’daki maçında libero rolünde oynatılan Melo, stoperler Semih Kaya ve Aurelien Chedjou’nun arasına girmiş, kanatlar Veysel ve Tarık’a emanet edilmiş, Olcan ileride Burak Yılmaz’ın yanında ikinci forvet olarak oynatılmıştı. Forvet arkasındaki Sneijder ise Prandelli’nin ondan istediği gibi sık sık savunma önüne yaklaşıyor ve derin oyun kuruculuk rolünü üstlenmeye çalışıyordu. Galatasaray o maçı 2-1 kazanıp ligde derin bir nefes almıştı; ama aslında bu galibiyet, hafta içinde Londra’da karşılaşacakları maçında gelecek felâketin bir habercisiydi.

Prandelli, Emirates’e de 3-5-2 dizilişiyle çıkmıştı. Sivasspor maçından farklı olarak Tarık’ın yerine Telles, Selçuk’un yerine Yekta Kurtuluş ve Olcan’ın yerine Pandev oynuyordu. Ama Melo yine iki stoperin arasındaydı ve Sneijder yine savunma önüne top almaya geliyordu. Kuşkusuz Prandelli bunu topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışını takıma daha rahat uygulatabilmek için yapıyordu; ama sonuç tam anlamıyla bir felâket olacaktı. Hat-trick yapan Danny Welbeck, birbirinin kopyası olan ilk iki golünü Melo’nun arkasına çok kolay sarkarak atmıştı. İkinci yarıda Prandelli, yeniden 4-3-1-2’ye dönerek Melo ve Sneijder’ı kendi pozisyonlarında kullansa da sonuç değişmemiş ve Galatasaray rakibinin son yarım saatini bir kişi eksik oynadığı maçı 4-1 kaybetmişti.

Maçın ardından Prandelli, medya tarafından özellikle Melo ve Sneijder’ı pozisyonlarının dışında kullanması üzerinden yerden yere vurulmuştu. Aynı Prandelli, yıllar önce Melo’yu Fiorentina’da parlatıp 25 milyon euro’ya ’a transfer olmasını sağlamıştı. Ama şimdi Türk medyası tarafından Melo’yu nasıl kullanacağını bilmemekle suçlanıyordu.

İtalyan antrenör o maçın ardından bir daha üçlü savunmayı tercih etmemişti. Medyanın baskıları sonucunda üçlü orta saha ve iki kanatlı klasik düzene geri döndüğü Kayseri Erciyesspor ve galibiyetleri hem kendisinin hem de takımın biraz kredi kazanmasını sağlasa da oyundaki yapısal sorunlar devam ediyordu.

Nitekim, karşısında önce deplasmanda ardından içerde alınan dört gollü iki mağlubiyet daha kısa süreli baharı yeniden kışa çevirmişti. O sezon kariyerindeki en kötü dönemini geçiren ve uzun süre boyunca ’da küme düşme hattında kalan Dortmund’da Klopp, İstanbul’daki maçın ardından Türk futbolu hakkında kendisine sorulan bir soruya, “2008'den beri Dortmund'un başındayım. Ama başkanımız ve futbol direktörümüz Türk zihniyetine sahip olsaydı, sanırım şu ana kadar Dortmund’un başında kalamazdım” diye cevap vermişti. Sahiden de Klopp, çok kötü bir sezon geçirmelerine rağmen sezon sonuna kadar Dortmund’un başında kalmış ve sarı-siyahlıları taraftarların alkışlarıyla terk etmişti. Ama Prandelli’nin Galatasaray’daki günleri artık sayılıydı.

O dönemlerde kontratak odaklı bir futbol oynatan Abdullah Avcı’nın düzenli ve taktik sadâkati yüksek ’ine karşı deplasmanda dört gollü bir mağlubiyetin daha alınması, ardından Ersun Yanal’ın ilk maçında içerde ’a 3-0 kaybedilmesi ve son olarak Anderlecht deplasmanında alınan 2-0’lık yenilgiyle kulüp tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performansının sergilenmesi, Prandelli’nin Türkiye macerasının üç ayla sınırlı kalmasına neden olmuştu.

Sezon başında Aysal tarafından, “Dört ülkede bir takımımız olacak, her sene birini çalıştıracaksın” vaadiyle ikna edilen Prandelli’den bir ay önce Aysal da görevi bırakmış ve yerine sezon sonuna kadar vekâleten Duygun Yarsuvat başkan seçilmişti. Şimdi Prandelli de gitmişti ve onun yerine de tıpkı Yarsuvat gibi gemiyi limana kazasız belâsız yanaştırabilecek, hem kulübü hem de ligi tanıyan bir Türk antrenör gelmeliydi. Birkaç gün sonra ise Akhisarspor’un başında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken, ardından A Millî Takım’da Terim’in yardımcısı olan Hamza Hamzaoğlu göreve getirildi. İtalyan ekôlü sona ermiş, bir yıl içinde yeniden Terim ekôlüne dönülmüştü

Hamzaoğlu ilk maçı olan Gaziantepspor deplasmanından Burak’ın son dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı. Öncelikle kendine sabit bir kadro oluşturmaya çalışan Hamzaoğlu, Prandelli’nin prensleri Dzemaili ve Pandev’den vazgeçip, takımın tecrübeli yerlileri Sabri Sarıoğlu ve Umut Bulut’a daha fazla süre vermeye başlamıştı. Ligin ilk yarısını klasik 4-4-2 dizilişiyle tamamlamış, ileride Burak - Umut ikilisini kullanmıştı. Kariyerinin en iyi zamanlarını Umut’la birlikte geçiren Burak’ın verimliliği bu sayede yine artmıştı. Prandelli döneminde ligde çıktığı on maçta dört gol atabilen Burak, Hamzaoğlu yönetiminde ise 4-4-2’nin hedef santrforu rolündeki ilk altı maçında yedi defa ağları sarsmıştı (biri Beşiktaş deplasmanında olmak üzere). Ligin ilk yarısının son yedi maçının altısını kazanan, birinden beraberlikle ayrılan Galatasaray’daysa ikinci yarı öncesinde işler kontrol altına alınmış gibi görünüyordu.

İkinci yarıdaysa Hamzaoğlu 4-2-3-1’den hiç vazgeçmemiş ve sakatlık ya da kart cezası gibi durumlar dışında bozmadığı on birinde istikrar yakalamayı başarmıştı. Savunma hattı büyük ölçüde Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Telles dörtlüsünden oluşuyordu. Melo ise sakatlık geçirdiği dönem dışında savunma önündeki eski ekürisi Selçuk’a kavuşmuştu. İleri uçta Burak ve arkasındaki Sneijder’ın da yerleri garantiydi. Sadece her iki kanatta Yasin, Bruma, Umut ve Olcan arasında bir rotasyon uygulanıyordu. Bu rotasyonda sürpriz olarak sivrilen oyuncu ise Yasin olmuştu.

Prandelli’nin topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışının aksine, elindeki kadroya da daha uygun bir şekilde direkt oyuna yönelen Hamzaoğlu’nun elinde Sneijder, Umut ve Yasin’in verimliliği hayli artmıştı. Öyle ki, ligin ilk yarısını yalnızca üç golle geçen Sneijder, ikinci yarıyı ise yedi gol üç asistle tamamlamıştı. Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatılan Umut da ikinci yarıda yedi gol kaydederken, Yasin ise son 14 maçta dokuz gole doğrudan etki ederek yıldızlaşmıştı (bir golü şampiyonun tâyin edildiği Beşiktaş maçı olmak üzere dört gol, beş asist). Başka bir deyişle, ligin ikinci yarısında Galatasaray’ın attığı 31 golün yarısı bu üçlüden gelmişti.

Sezon sonunda sahneye çıkan bir diğer oyuncu ise Fernando Muslera olmuştu. Sezona tıpkı tüm takım gibi iyi bir giriş yapamayan Uruguaylı kaleci, özellikle nisan sonundan mayıs sonuna kadar üst üste altı lig maçında gol yemeyerek tabiri caizse şampiyonluk modunu açmıştı (Galatasaray bu altı maçın dördünü 1-0 kazanmıştı).

Hamzaoğlu’nun o sezon yarattığı en önemli farkı ise Sneijder açıklamıştı. Sezonun geri kalanını Prandelli dönemiyle kıyaslayan Hollandalı oyuncu, Hamzaoğlu’nun insan yönetimiyle fark yarattığını söylemişti: “Prandelli size düşünmeniz gerektiği hissini veriyordu. Ancak sonra yapılan şey, söylenen şeyle farklı oluyordu. Tabii konuşulan dili anlamadan çalışmak zordu. Mancini bu işi daha iyi becermişti; çünkü Tugay Kerimoğlu’nu yardımcısı yapmıştı. Ama Prandelli’nin tüm ekibi İtalyandı ve işler yolunda gitmemişti. Hamzaoğlu geldikten sonraysa birçok şey değişti. Bana oyuncularla ilişkileri açısından Mourinho'yu hatırlattı.”

Ligin ikinci yarısında 12 galibiyet alan Galatasaray, yalnızca Fenerbahçe ve Trabzonspor deplasmanlarında kaybetmişti. Sezonun büyük bölümünü lider götüren ve ’nde de özellikle Premier Lig’in devlerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, gerek maç sayısının çok daha fazla olmasından gerekse stadı yeniden yapıldığı için iç saha maçlarının çoğunu Ankara’da oynamak zorunda kaldığından sezon sonunu getirememiş ve 30. haftasına lider girdiği ligde üst üste dört maçını kazanamayınca sezonu üçüncü sırada bitirebilmişti. Bir önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe ise sezon başında yaşadığı krizle Ersun Yanal’ı takımın başından gönderip yola İsmail Kartal’la devam etme kararı almış, buna karşın istikrarsız geçirdiği sezonda zirvenin hep birkaç adım arkasında kalıp ligi ikinci sırada tamamlayabilmişti.

Belki de en büyük krizi yaşayan, dört ay içinde üç antrenör değiştiren ve sezonu üç farklı başkan ve yönetimiyle tamamlayan Galatasaray ise böyle bir ortamda yalnızca ligi kazanmakla kalmamış, sezonun en skorer takımı olan Şenol Güneş’in ’unu yenip Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

90’ların ortalarından itibaren kazanmayı bir kültür hâline getiren Galatasaray’ın belki de tarihindeki en tuhaf şampiyonluk öyküsüydü bu. Fakat sonunda dördüncü yıldızı taktıkları bu şampiyonluğun büyüsüne fazla kapılacaklar, takım radikâl değişiklikler isterken küçük rötuşlarla ilerlemeyi deneyecekler ve bu yüzden sonraki iki sezonu kaybedeceklerdi.