Köln cephesinden yetersiz bulunan mali şartların yanı sıra, Effzeh yönetimini asıl rahatsız eden Westfalya ekibinin tavrı oldu. Habere göre kulüp, "Dortmundluların transferi daha olası hale getirmek için oyuncuyu etkilemeye çalıştığı iddia edilen yöntemden memnun olmadığı" görüşünü paylaştı.

Bunun sonucunda Geißbockheim'da, Borussia ile tüm görüşmelerin derhal sonlandırılması konusunda kurum içinde mutabakata varıldı. Ancak bunun, BVB'ye bu yaz gerçekleşebilecek bir transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Geissblog'un haberine göre Köln, hücum yeteneğini mevcut transfer döneminde göndermekle artık ilgilenmiyor; hele hele Dortmund'daki lig rakibine hiç. Siyah-Sarılılar'ın perşembe günü sunduğu rakamlar, Ren ekibinin beklentilerinin açık şekilde çok altında kaldı ve sağlam bir pazarlık zemini oluşturmaktan uzaktı.

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BVB'nin Said El Mala teklifiyle ilgili farklı haberler

Dortmund'un girişiminin tam şartlarına dair farklı haberler var, ancak bunların tamamı aynı tabloyu ortaya koyuyor. Sky'ın aktardığına göre BVB paketinde 26 milyon euroluk garanti bonservis bedeli ve 16 milyon euroya kadar bonus ödemesi yer alıyordu. Ancak bunun yalnızca yarısının gerçekçi şekilde ulaşılabilir olduğu, bunun da fiilen yaklaşık 34 milyon euroluk bir toplam anlamına geldiği belirtildi.

Bild'e göre ise teklif, 34 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro bonus şeklindeydi. Her iki durumda da teklifler, Köln'ün beklentilerinin belirgin şekilde gerisinde kaldı. FC, genç oyuncunun bonservisi için toplamda 50 milyon euroda ısrarını sürdürüyor.

Şimdi Bundesliga içinde potansiyel ilgilenen tek kulübün RB Leipzig olduğu belirtiliyor. Ancak Saksonya ekibi, Geissblog haberine göre 1. FC Köln'e şu an talep edilen bonservis bedelini ne karşılayabileceklerini ne de karşılamak istediklerini bildirdi.

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Said El Mala ile RB Leipzig hattında işler daha da kızışır mı?

Bu transfer dosyasında bir dönüm noktası ancak Leipzig'in Yan Diomande'nin satışıyla ek finansal kaynak yaratması halinde yaşanabilir. Ancak o zaman El Mala için yeniden harekete geçmek adına gerekli kaynaklar hazır olacak.

Spekülasyonlara rağmen genç yetenek, yaz hazırlıklarında sportif kalitesini ortaya koydu. Forvet oyuncusu, perşembe günü Bergisch Gladbach karşısında 8-0 kazanılan hazırlık maçında bu sezonki ilk golünü attı.

Önce 20 metreden topu üst direğe nişanlayan oyuncu, kısa süre sonra Luca Waldschmidt'in hazırladığı pozisyonun ardından skoru o an için 2-0 yapan golü kaydetti. Geißböcke yöneticilerinin beklentisi, bu golün FC formasıyla başarılı bir sezonun başlangıcı olması yönünde.