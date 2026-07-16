Yönetmeliklere göre... Arjantin, Dünya Kupası finali öncesinde disiplin cezalarıyla karşı karşıya

Bir basın raporuna göre, Arjantin milli takımı, dün Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynadığı maçın ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Arjantin, heyecan verici bir maçta İngiltere'yi yenerek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. Anthony Gordon'un golüyle geriye düşen Lionel Scaloni'nin takımının oyuncuları, Enzo Fernández'in golüyle skoru eşitledi ve ardından Lautaro Martínez galibiyeti perçinledi.

Ancak “Albirroja”nın kutlamaları kısa sürede tartışmalı bir krize dönüştü. Bazı oyuncular, iki ülke arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığına atıfta bulunarak üzerinde “Falkland Adaları Arjantin’indir” yazan bir pankart kaldırdı.

Uzun bir geçmişe sahip olan bu ihtilaf, 1982 savaşından bu yana iki ülke arasındaki en hassas diplomatik meselelerden biri olmaya devam ediyor.

"Foot Mercato" sitesi, "Bu girişimin sportif sonuçları olabilir. FIFA kuralları, maçlar ve resmi kutlamalar sırasında siyasi, dini veya kişisel mesajların sergilenmesini yasaklamaktadır" dedi.

Sitede şöyle devam edildi: “Dördüncü madde, herhangi bir oyuncunun veya takımın forma, kıyafet veya başka herhangi bir şey üzerinde bu tür bir mesaj sergilemesi durumunda cezalandırılabileceğini öngörüyor.”

Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki egemenliğini talep eden bir pankart açarak, dünya şampiyonları kendilerini olası disiplin cezalarına maruz bıraktılar. Olası herhangi bir cezanın, FIFA Disiplin Komitesi'nin, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında sert eleştirilere maruz kalan mesajın siyasi niteliğine ilişkin yorumu ve değerlendirmesine bağlı olacağı belirtildi.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası final maçını önümüzdeki Pazar günü, Fransa’yı eleyerek finale yükselen İspanya ile oynayacak.

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