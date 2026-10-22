Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, kadroya dahil etmelerine kurallar izin vermemesine rağmen, Suudi Roshn Ligi'nin zirve mücadelesinde Kadisiye'ye karşı oynanacak maç için 11 yabancı oyuncuyu beraberinde götürmeye karar verdi.

Hilal, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında yarın cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'ye konuk olacak.

Suudi Roshn Ligi kuralları, her takımın herhangi bir maç kadrosunda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriyor.

Buna rağmen, Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Inzaghi'nin Kadisiye karşılaşması için bugün perşembe akşamı karayoluyla Dammam'a gidecek olan yolculukta 11 yabancı oyuncusunun tamamını yanında götürmeye karar verdiğini doğruladı.

Bu karar, Hilal'in Kadisiye maçının ardından karayoluyla doğrudan Dammam'dan Katar'ın başkenti Doha'ya seyahat etmesi nedeniyle alındı. Ekip, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında gelecek pazartesi günü oynanacak Katar ekibi Şimal maçına hazırlanıyor.

İtalyan teknik direktör, Kadisiye maç kadrosunda yalnızca 8 yabancı oyuncu seçecek; geri kalanlar ise yabancı oyuncu sayısına üst sınır koymayan Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Şimal maçında takım kadrosuna dahil olacak.

Aynı gazeteye göre, Inzaghi, rotasyon uygulamak ve bazı temel oyuncuları dinlendirmek amacıyla Katar ekibine karşı oynanacak maçta takım kadrosunda çok sayıda değişiklik yapmayı planlıyor.

"Lider" lakaplı takım, Suudi Ligi puan tablosunda 24 puanla ikinci sırada yer alırken, bir maç fazla oynayan ve zirvedeki Kadisiye'nin bir puan gerisinde bulunuyor.

Öte yandan Hilal, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanmayı başararak, Batı grubunda 6 puanla üçüncü sırada yer aldı; averajla BAE ekibi Ain ve İran ekibi İstiklal Tahran'ın gerisinde kaldı.