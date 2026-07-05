Yönetimsel deprem… Al-Hilal, Asya ve dünyaya hakim olmak için “Premier Lig” modelini taklit ediyor!

Al-Hilal Kulübü Yönetim Kurulu, futbol sistemini geliştirme projesi kapsamında yeni bir adım attığını duyurdu. Bu adım, spor faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı ve kulübün tüm şampiyonluklarda rekabet etmeye devam etme hazırlığını güçlendirmeyi hedefleyen bir plan çerçevesinde, çeşitli alanlarda seçkin yetenek ve deneyimlere sahip uzmanlardan oluşan bir spor yönetim ekibiyle sözleşme imzalanması yoluyla gerçekleştirildi.

Al-Hilal, bu adımın, spor faaliyetlerinin geliştirilmesine ve farklı yönetim birimleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine dayanan, teknik ve idari performansa yansıyacak ve önümüzdeki dönemde birinci futbol takımının ihtiyaçlarını karşılayacak entegre ve sürdürülebilir bir spor sistemi kurmayı amaçlayan kurumsal vizyonun bir parçası olduğunu açıkladı.

En dikkat çeken atamalardan biri ise, İngiliz Simon Francis’in kulübün futbol teknik direktörü olarak göreve başlaması oldu. Francis, İngiliz kulübü Bournemouth’ta uzun bir kariyere sahip; 15 yıl boyunca oyuncu olarak görev yaptıktan sonra idari ve teknik görevlere geçiş yapmıştı.

Francis daha sonra Bournemouth’ta spor stratejisi, oyuncu transferi ve geliştirme alanlarının sorumluluğunu üstlendi ve yoğun rekabetin ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde kulübün geliştirme planlarının uygulanmasına katkıda bulundu. Bu da Al-Hilal yönetimini, yeni spor projesini yönetme konusunda onun deneyimlerinden yararlanmaya itti.

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Al-Hilal yönetimi ayrıca spor yönetimi bünyesinde bir dizi yeni pozisyonun oluşturulduğunu açıkladı. Bunlar arasında oyuncu transferi müdürü, scout müdürü, baş teknik scout ve operasyon müdürü yer alıyor. Bu kadrolar, kulübün spor stratejisini uygulamaya koyacak, oyuncu transferi, geliştirme ve yetenek keşfi konularını denetleyecek ve farklı yönetim birimleri arasındaki iş birliğini sağlayacak.

Kulüp, futbol sistemini geliştirme projesinin onaylanan plana göre devam edeceğini ve geri kalan aşamalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağını vurguladı. Al-Hilal’ın başarısının sürdürülebilirliğini güçlendirme ve yerel, kıtasal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü koruma çabaları kapsamında, projeyle ilgili her türlü gelişme uygun zamanda duyurulacaktır.