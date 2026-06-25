Yönetimsel bir kriz nedeniyle… FIFA, bir milli takımı askıya aldı ve turnuvalarına katılmasını yasakladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yerel federasyonun seçim işlerine dış müdahale olarak değerlendirilen olaylar nedeniyle, Nepal Futbol Federasyonu’nun üyeliğini derhal ve bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre FIFA, kararın Uluslararası Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alındığını ve daha sonra bir sonraki toplantısında onaylanması için FIFA Konseyi'ne sunulacağını açıkladı.

Askıya alma kararı uyarınca, Nepal Futbol Federasyonu FIFA üyesi olarak tüm haklarını kaybeder; ayrıca milli takımları, kulüpleri ve yetkilileri, FIFA'nın düzenlediği yarışmalara ve etkinliklere, resmi konferanslara katılım da dahil olmak üzere, katılamaz.

Nepal milli takımı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’na katılmıyor ve daha önce hiç Dünya Kupası’nda yer almamıştı.

Yönetim krizi cezaya yol açtı

Karar, Nepal futbolunda devam eden bir idari krizin ardından geldi. Yerel federasyon, başkanlık seçimlerinin düzenlenme mekanizması konusunda Nepal Ulusal Spor Konseyi ile çatışmaya girmişti.

Nepal Futbol Federasyonu, mevcut başkan Pankaj Bikram Nimpang’ın resmi görev süresinin bitmesine yaklaşık 5 ay kala erken başkanlık seçimleri düzenlemeye çalışmıştı; bu durum federasyon içinde itirazlara yol açmış ve Ulusal Spor Konseyi’ni müdahaleye sevk etmişti.

Bu yılın başında Konsey, Nepal Futbol Federasyonu’nu 3 ay süreyle yerel düzeyde askıya alma kararı almıştı, ancak daha sonra bu karardan geri adım attı; yine de iki taraf arasında seçim sürecinin meşruiyeti konusunda anlaşmazlık devam etti.

Hükümetin müdahalesini reddetti

FIFA, ulusal federasyonların yönetimine veya seçim süreçlerine herhangi bir dış veya hükümet kuruluşunun müdahalesini, futbolun düzenleyici kurallarına açık bir ihlal olarak değerlendiriyor.

Uluslararası Federasyona göre, Ulusal Spor Konseyi’nin Nepal Futbol Federasyonu’nun uygulamaya koymaya çalıştığı seçim prosedürlerini tanımaması ve bunun ardından taraflar arasında karşılıklı olarak alınan kararlar ve atılan adımlar, federasyonun işlerine doğrudan bir müdahale teşkil etmiştir.

Bu anlaşmazlık, seçim sürecinin tamamen durmasına yol açtı; bugüne kadar federasyon başkanlığı için herhangi bir yeni seçim yapılmadı ve bu durum Nepal futbolunda idari bir belirsizlik ortamı yarattı.

Mevcut başkan Pankaj Bikram Nimpang’ın resmi görev süresinin geçtiğimiz 19 Haziran’da sona ermesi ve FIFA tarafından onaylanan tüzüğe uygun olarak federasyon içinde iktidarın devrini garanti edecek bir çözüme ulaşılamaması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.