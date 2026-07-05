Yönetim mi, yoksa Yasla mı?.. Mahrez’in Al-Ahli’den ayrılmasının ardındaki sır

Suudi basında yer alan haberlere göre, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez’in, son üç sezondur Al-Ahli’de forma giymesine rağmen takımdan ayrılmasının ana nedeni ortaya çıktı; oyuncu, 15 milyon dolar karşılığında sözleşmesini feshetme hakkını kullandı.

Al-Ahli, Mahrez'in ayrıldığını resmi olarak duyurmuştu. Böylece oyuncunun "Al-Raqi" ile olan serüveni, birçok yerel ve kıtasal başarıya katkıda bulunduğu üç sezonun ardından sona erdi.

"Al Arabiya FM" radyosundaki "Malaeb" programında yer alan bilgilere göre, Alman teknik direktör Matthias Jaissle, yeni sezonda 3-4-3 dizilişine geçerek takımın oyun stilinde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktörün bu taktik düzenle, rakiplere karşı sürekli yüksek baskı uygulayarak top hakimiyetini ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu da, maç boyunca hem savunma hem de hücum görevlerini yerine getirebilecek büyük fiziksel kapasiteye sahip oyunculara ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.

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Kaynak, Riyad Mahrez’in özellikle yaşının ilerlemesiyle birlikte yeni sistemin gerektirdiği fiziksel şartlara artık uymadığını belirtti. Bu durum, teknik ekibin, Yaissele’nin gelecek sezon için vizyonuna uygun olarak takımı yeniden yapılandırmak amacıyla Mahrez’in ayrılmasına onay vermesine neden oldu.

Mahrez, 2023 yazında Al-Ahli’ye katılmış ve son iki sezonun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol oynamış, ayrıca bir kez de yerel Süper Kupa’yı kazanmıştı.