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Tom Bischof, bu sezon Bayern Münih'te Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in güvenilir alternatifi olduğunu kanıtladı. Peki ya bundan fazlasıysa?

Tom Bischof'un akıllı pasları ve etkileyici şut tekniği uzun zamandır biliniyor. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yönünü de ilk kez en büyük sahnede gösterdi. Üstelik bunu, Thomas Müller'in bir zamanlar "Avrupa futbolunun en büyük kabadayıları" diye nitelendirdiği Atletico Madrid'e karşı yaptı.

Bischof, Bayern Münih'in salı günü Atletico'yu 2-0 yendiği maçta hafif bir sakatlığı bulunan Aleksandar Pavlovic'in yerine biraz sürpriz biçimde ilk 11'e girdi. Joshua Kimmich'in yanında genel olarak etkileyici bir olgunluk sergiledi.

Her zamanki gibi topla güven veren Bischof'un uzaktan çektiği ve engellenen şut, Lennart Karl'ın takımını öne geçiren golünün başlangıcı oldu. Asıl dikkat çekici olan ise topsuz oyundaki çalışmasıydı. İstatistik sitesi WhoScored verilerine göre Bischof, altı başarılı müdahaleyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı. Kazandığı bazı toplarla tehlikeli ataklar başlattı. İkili mücadele kazanma oranı da yüzde 78 ile oldukça yüksekti.

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Bischof'un Madrid'deki performansı, Bayern Münih'te kaydettiği dikkat çekici gelişimin şimdilik zirvesiydi. Artık ilk 11'in değişmez isimleri olarak görülen iki ön libero Kimmich ve Pavlovic için güvenilir bir alternatif hâline geldi. Hatta Bischof, merkez orta sahada ilk 11'de düzenli oynama yarışına da katılabilir. Böylece sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve ekibinin aldığı risk de özellikle karşılığını vermiş oluyor.

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Tom Bischof, Bayern Münih'te Leon Goretzka'nın rolünü üstlendi

Bischof, 2025'te TSG Hoffenheim'dan Bayern Münih'e bonservis bedeli olmadan transfer oldu. İlk sezonunda farklı pozisyonlarda görev alabilen bir kadro oyuncusu olarak yer edindi. Asıl mevkisi olan merkez orta saha yerine çoğunlukla savunmanın kanatlarında oynadı. Toplam 1655 dakikasının yalnızca 271'ini merkezde geçirdi. Bu bölgede Kimmich ve Pavlovic'in ilk alternatifi Leon Goretzka'ydı.

Goretzka, yazın Bayern Münih'ten bonservis bedeli olmadan ayrıldı. Yöneticiler, bazı kesimlerin talep ettiği gibi dışarıdan bir halef transfer etmek yerine Bischof'a güvendi ve küçük bir statü göstergesi olarak Goretzka'nın 8 numaralı formasını bile ona verdi. Sportif direktör Christoph Freund, "Ondan büyük beklentilerimiz var ve ona çok güveniyoruz. Buna hazır olduğuna ve bu rolü gerektiği gibi üstleneceğine inanıyorum" dedi. "Tom, Bayern Münih'te bir sonraki adımı atmaya hazır."

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Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann onu Dünya Kupası kadrosuna almadığı için Bischof, takımın resmî hazırlık çalışmalarının başlangıcında deneyimli ve sakatlığı bulunmayan tek futbolcuydu. Hazırlık dönemi de onun açısından oldukça iyi geçti ve bu dönemin en büyük kazananlarından biri oldu.

IMAGO

Arsenal beraberliğinin ardından Steven Gerrard, Bischof ve Pavlovic'e övgüler yağdırdı

Geçen sezonun aksine Bischof, yazdan bu yana yalnızca merkez orta sahada görev aldı. Şimdiye kadarki 15 resmî maçın yedisinde bu bölgede ilk 11'de yer aldı. Kimmich ve Pavlovic'in rahatsızlıkları nedeniyle son dönemde forma süresi hızla arttı; son beş maçın dördüne ilk 11'de başladı.

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Bischof, en üst düzeyde oynayabileceğini iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları maçta göstermişti. O karşılaşmada, babasının ölümü nedeniyle forma giyemeyen Kimmich'in yerine ilk 11'e girmişti. Bischof, Pavlovic'in yanında Atletico maçına kıyasla genel olarak daha az göze çarpsa da ikili yine de manşetlere çıktı.

Bu yüzyılın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Steven Gerrard, televizyon yorumcusu olarak yaptığı değerlendirmede ikiliye övgüler yağdırdı: "İkisi bu akşam beni gerçekten etkiledi. Bu kadar önemli bir maçta olağanüstü oynadılar."

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Kimmich, Pavlovic ve Bischof, Almanya Milli Takımı'nda da rekabet ediyor

Yoğun maç takvimi nedeniyle Kimmich, Pavlovic ve Bischof'un üçü de bu sezon daha pek çok kez forma şansı bulacak. Ancak sıradaki büyük maçlarda kimin tercih edileceği merak konusu. Pavlovic'in hafif sakatlığı şimdilik sürüyor. Geçici teknik direktör Aaron Danks'a göre onun durumunu "günden güne değerlendirmek" gerekiyor. Dolayısıyla cumartesi günü (15.30) FSV Mainz 05 karşısında yine Kimmich ve Bischof ilk 11'de başlayabilir.

Ardından üçlünün rekabeti başka bir formayla sürecek. Üçü de Almanya Milli Takımı kadrosunda ve orada da forma süresi için yarışıyor. Son millî maç döneminde önce kaptan Kimmich hayal kırıklığı yaratmış, ardından planlanan kadro değişikliğiyle oynayan Pavlovic ve Bischof başarılı performanslar sergilemişti. Bayern Münih'tekinin aksine Jürgen Klopp'un 4-3-3 sisteminde teorik olarak ikisi birlikte bile oynayabilir. Ancak bu durumda Florian Wirtz ve Felix Nmecha'ya yer kalmaz.