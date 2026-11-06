Tom Bischof'un kurnazca paslar verebildiği ve çok iyi bir şut tekniğine sahip olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, mücadeleci karakterini ilk kez en büyük sahnede de gösterdi. Üstelik bunu, Thomas Müller'in bir zamanlar "Avrupa futbolunun en büyük kabadayıları" diye nitelendirdiği Atletico Madrid'e karşı yaptı.

Bayern Münih'in salı günü Atletico'yu 2-0 yendiği maçta Bischof, hafif bir sakatlığı bulunan Aleksandar Pavlovic'in yerine biraz sürpriz biçimde ilk 11'e girdi. Joshua Kimmich'in yanında genel olarak etkileyici derecede olgun bir performans sergiledi.

Bischof, her zamanki gibi topa hâkimdi. Uzaktan çektiği ve savunmadan dönen şut da Lennart Karl'ın takımını öne geçiren golünün başlangıcı oldu. Ancak özellikle topsuz oyundaki çalışması dikkat çekti. İstatistik sitesi WhoScored verilerine göre Bischof, altı başarılı müdahaleyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı. Kazandığı bazı toplarla etkili ataklar başlattı. İkili mücadele kazanma oranı da yüzde 78'le oldukça yüksekti.

Bischof'un Madrid'deki performansı, Bayern Münih'teki dikkat çekici gelişiminin şimdilik zirvesi oldu. Artık merkez orta sahada as oyuncu olarak görülen Kimmich ve Pavlovic için güvenilir bir alternatif hâline geldi. Hatta Bischof, merkez orta sahada ilk 11'de düzenli oynama yarışına da girebilir. Bu da sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve ekibinin aldığı riskin karşılığını bulduğu anlamına geliyor.

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Tom Bischof, Bayern Münih'te Leon Goretzka'nın rolünü üstlendi

Bischof, 2025'te TSG Hoffenheim'dan Bayern Münih'e bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. İlk sezonunda farklı pozisyonlarda oynayabilen bir kadro oyuncusu olarak kendine yer edindi. En iyi olduğu merkez orta saha yerine ağırlıklı olarak savunmanın kanatlarında görev yaptı. Sahada kaldığı toplam 1655 dakikanın yalnızca 271'ini merkezde geçirdi. Bu bölgede Kimmich ve Pavlovic'in ilk alternatifi Leon Goretzka'ydı.

Goretzka yazın bonservis bedeli ödenmeden Bayern Münih'ten ayrıldı. Kulübün yöneticileri, bazı kesimlerin talep ettiği gibi dışarıdan bir oyuncu almak yerine Bischof'a güvendi ve ona küçük bir statü göstergesi olarak Goretzka'nın 8 numaralı formasını da verdi. Sportif direktör Christoph Freund, "Ondan beklentimiz büyük ve ona çok güveniyoruz. Bu rol için yeterince olgun olduğuna ve role iyice alışacağına inanıyorum. Tom, Bayern Münih'te bir sonraki adımı atmaya hazır" dedi.

Eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bischof'u Dünya Kupası kadrosuna çağırmadığı için oyuncu, takımın resmî sezon başı antrenmanında yer alan, kendini kanıtlamış ve oynamaya hazır tek profesyonel futbolcuydu. Sezon öncesi hazırlıkları da buna uygun biçimde iyi geçti ve bu dönemin en çok kazanç sağlayan oyuncularından biri oldu.

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Arsenal beraberliğinin ardından Steven Gerrard, Bischof ve Pavlovic'e övgüler yağdırdı

Geçen sezonun aksine Bischof, yazdan bu yana yalnızca merkez orta sahada oynadı ve şimdiye kadarki 15 resmî maçın yedisinde bu bölgede ilk 11'de başladı. Kimmich ve Pavlovic'in yaşadığı sorunlar nedeniyle son dönemde aldığı süre hızla arttı; son beş maçın dördüne ilk 11'de başladı.

Bischof, en üst düzeyde oynayabileceğini iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları maçta da gösterdi. O karşılaşmada, babasının ölümü nedeniyle forma giyemeyen Kimmich'in yerine ilk 11'e girdi. Pavlovic'in yanında Atletico maçındakine kıyasla genel olarak daha az dikkat çekse de ikili yine de manşetlere çıktı.

Bu binyılın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Steven Gerrard, televizyon yorumcusu olarak ikiliyi övdü: "İkisi de bu akşam beni gerçekten etkiledi. Bu kadar önemli bir maçta olağanüstü oynadılar."

Kimmich, Pavlovic ve Bischof, Almanya Millî Takımı'nda da rekabet ediyor

Sıkışık maç takvimi nedeniyle Kimmich, Pavlovic ve Bischof'un üçü de bu sezon daha çok süre alacak. Ancak önümüzdeki büyük maçlarda kimin tercih edileceği merak konusu. Pavlovic'in hafif sakatlığı şimdilik sürüyor. Geçici teknik direktör Aaron Danks, oyuncunun durumunu "gün gün değerlendirmek" gerektiğini söyledi. Bu nedenle cumartesi günü saat 15.30'da FSV Mainz 05'e karşı yine Kimmich ve Bischof ilk 11'de başlayabilir.

Ardından üçlü arasındaki rekabet başka bir forma altında devam edecek. Üçü de Almanya Millî Takımı kadrosunda yer alıyor ve orada da süre almak için yarışıyor. Son millî maç döneminde önce kaptan Kimmich beklentilerin altında kalmış, ardından planlanan kadro değişikliğiyle şans bulan Pavlovic ve Bischof etkili performanslar sergilemişti. Bayern Münih'tekinin aksine, Jürgen Klopp'un 4-3-3 sisteminde teorik olarak birlikte bile oynayabilirler. Ancak o zaman Florian Wirtz ve Felix Nmecha'ya yer kalmaz.