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Tom Bischof, bu sezon şimdiye kadar Bayern Münih'te Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in güvenilir bir alternatifi olduğunu kanıtladı. Peki ya daha fazlası?

Tom Bischof'un akıllıca paslar verebildiği ve etkileyici bir şut tekniğine sahip olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, mücadeleci karakterini ilk kez en büyük sahnede de ortaya koydu. Üstelik bunu, Thomas Müller'in bir zamanlar "Avrupa futbolunun en büyük kabadayıları" diye nitelendirdiği Atletico Madrid'e karşı yaptı.

Bischof, Bayern Münih'in salı günü Atletico'yu 2-0 yendiği maçta hafif bir sakatlığı bulunan Aleksandar Pavlovic'in yerine biraz sürpriz biçimde ilk 11'e girdi. Ardından Joshua Kimmich'in yanında genel olarak etkileyici derecede olgun bir performans sergiledi.

Bischof her zamanki gibi topa hâkimdi. Ayrıca uzaktan çektiği ve savunmadan dönen şut, Lennart Karl'ın takımını öne geçiren golünün başlangıcı oldu. Ancak topsuz oyundaki çalışması özellikle dikkat çekti. İstatistik sitesi WhoScored verilerine göre Bischof altı başarılı müdahaleyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı. Kazandığı topların bazılarıyla iyi hücumlar başlattı. İkili mücadele kazanma oranı da yüzde 78 ile oldukça yüksekti.

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Bischof'un Madrid'deki performansı, Bayern Münih'teki dikkat çekici gelişiminin şimdilik zirve noktasıydı. Artık merkezdeki iki ön libero pozisyonunun asıl oyuncuları Kimmich ve Pavlovic'e güvenilir bir alternatif olarak kendini kabul ettirdi. Bischof, orta sahada ilk 11'de düzenli oynama mücadelesine bile dahil olabilir. Böylece sportif yönetimin, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl öncülüğünde yaptığı riskli hamle de özellikle karşılığını buluyor.

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Tom Bischof, Bayern Münih'te Leon Goretzka'nın rolünü üstlendi

Bischof, 2025'te TSG Hoffenheim'dan Bayern Münih'e bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. İlk sezonunda farklı pozisyonlarda oynayabilen bir kadro oyuncusu olarak kendine yer edindi. Asıl pozisyonu olan merkez orta saha yerine ağırlıklı olarak savunmanın kanatlarında görev yaptı. Toplam 1655 dakikalık oyun süresinin yalnızca 271 dakikasını, Kimmich ve Pavlovic'in ilk alternatifi olarak Leon Goretzka'nın görev yaptığı merkezde geçirdi.

Goretzka yazın Bayern Münih'ten bonservis bedeli alınmadan ayrıldı. Kulüp yöneticileri, bazı kesimlerin istediği gibi dışarıdan bir halef transfer etmek yerine Bischof'a güvendi ve küçük bir statü göstergesi olarak Goretzka'nın 8 numaralı formasını da ona verdi. Sportif direktör Christoph Freund, "Ondan büyük beklentilerimiz var ve ona çok güveniyoruz. Buna hazır olduğuna ve bu role iyice alışacağına inanıyorum" dedi. "Tom, Bayern Münih'te bir sonraki adımı atmaya hazır."

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Eski Almanya millî takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bischof'u Dünya Kupası kadrosuna çağırmadığı için Bischof, resmî antrenmanların başladığı gün kadrodaki yerleşik ve oynamaya hazır tek profesyonel futbolcuydu. Hazırlık dönemini de buna uygun biçimde çok iyi geçirdi ve dönemin en büyük kazananlarından biri oldu.

IMAGO

Arsenal beraberliğinin ardından Steven Gerrard, Bischof ve Pavlovic'i övdü

Geçen sezonun aksine Bischof, yazdan bu yana yalnızca merkez orta sahada görev yaptı ve şu ana kadarki 15 resmî maçın yedisinde bu bölgede ilk 11'de yer aldı. Kimmich ve Pavlovic'in rahatsızlıkları nedeniyle son dönemde sahada kaldığı süre hızla arttı; son beş maçın dördüne ilk 11'de başladı.

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Bischof, en üst düzeyde oynayabileceğini iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti Arsenal'le 2-2 berabere kaldıkları maçta göstermişti. O maçta, babasının ölümü nedeniyle forma giyemeyen Kimmich'in yerine ilk 11'e girmişti. Pavlovic'in yanında Atletico maçına kıyasla genel olarak daha az dikkat çekse de ikili yine de manşetlere çıktı.

Ne de olsa bu yüzyılın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Steven Gerrard, televizyon yorumcusu olarak yaptığı değerlendirmede ikiliyi övdü: "İkisi bu akşam beni gerçekten etkiledi. Bu önemdeki bir maçta olağanüstü oynadılar."

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Kimmich, Pavlovic ve Bischof, Almanya millî takımında da rekabet ediyor

Yoğun maç takvimi nedeniyle Kimmich, Pavlovic ve Bischof'un üçü de bu sezon daha çok sayıda dakika forma giyecek. Ancak önümüzdeki önemli maçlarda kime öncelik verileceği merak konusu. Pavlovic şimdilik hâlâ biraz sakat. Geçici teknik direktör Aaron Danks'a göre onun durumuna "gün gün bakmak" gerekiyor. Bu nedenle cumartesi günü (15.30) FSV Mainz 05'e karşı yine Kimmich ve Bischof ilk 11'de başlayabilir.

Ardından üçlü arasındaki rekabet farklı bir formayla devam edecek. Üçü de Almanya millî takımının kadrosunda ve orada da süre almak için yarışıyor. Geçen millî maç döneminde önce kaptan Kimmich beklentilerin altında kalmış, ardından Pavlovic ve Bischof planlanan kadro değişikliğinin sonrasında öne çıkmıştı. Bayern Münih'tekinin aksine Jürgen Klopp'un 4-3-3 sisteminde teorik olarak üçü birlikte bile oynayabilir; ancak o zaman Florian Wirtz ve Felix Nmecha'ya yer kalmaz.