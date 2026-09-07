Eski Bayern yıldızı David Alaba, Real Madrid ile sözleşmesi uzatılmadıktan sonra temmuz ayından bu yana resmen kulüpsüz. 34 yaşındaki çok yönlü savunma oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği ise tamamen belirsizliğini koruyor; son olarak Lazio ile anıldığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Buna karşılık Manchester Evening News'ün haberine göre Manchester United'a transfer bir seçenek değil. Bunun nedeni olarak, kulübün transfer politikasıyla ilgili rota değişikliğine gitmesi ve Kırmızı Şeytanlar'ın artık yaşlı yıldızlara odaklanmak istememesi gösterildi.

United geçmişte zirvesini geride bırakmış oyuncuları sık sık kadrosuna katmıştı. Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani ve Cristiano Ronaldo da buna örnek gösterilebilir. Bu isimler Old Trafford'da geçmiş günlerdeki performanslarını yeniden yakalayamamıştı.

Teknik direktör Michael Carrick ve ekibinin bu nedenle artık odağını daha çok büyük potansiyele sahip genç oyunculara çevirdiği, yaşlanan yıldızlara ise daha az yöneldiği belirtiliyor. Üstelik bu oyuncular, ortaya koydukları performansa kıyasla çoğu zaman fazla yüksek maaşlara mal oluyor.

Bu nedenle Alaba'nın Manchester'da forma giymesi de gündemde değil. Tıpkı hâlâ kulüpsüz olan savunma oyuncuları Sergio Ramos (40) ve Daniel Carvajal'in (34) olası transferleri gibi. Buna rağmen United'ın, geride kalan sezonda yediği 50 gole karşın savunmasını güçlendirmemesi son dönemde eleştiri konusu olmuştu.