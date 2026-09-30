Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sonrası Portekiz ile milli takım kariyerini bırakmasının gerçeğini ortaya çıkardı.

Cristiano, teknik direktörün Ronaldo'nun yarın ilk 11'de başlamayacağını ve tek bir oyuncu için hiçbir teknik kararı değiştirmeyeceğini vurguladığı açıklamalarının ardından, iki takımın yarın UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geleceği maç öncesinde Danimarka'da kurulu bulunan Portekiz milli takımının kampından ayrıldı.

Portekiz milli takımının antrenman kampından ani ayrılışının ardından Don şu sözlerle bir mesaj yayınladı: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım bir görüşmenin ardından, antrenman kampından ayrılmaya karar verdim. Kendimi her zaman adadığım milli takımdan ayrılmama yol açan nedenlerin gerçeğini, uygun zamanda Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma her türlü başarıyı dileme zamanı."

Bu mesajın ardından, Portekiz ile geleceği hakkındaki tartışmalar arttı; kimileri bunun milli takımdan emekliliğe bir ima olduğunu düşünürken, kimileri de herkesin gerçeği öğrenmek için beklemesi gerektiği görüşünde.

Portekiz'in "O Jogo" gazetesi ise, Cristiano'nun Portekiz milli takımıyla geleceği hakkında çarpıcı bir sürprizi patlattı.

Gazete şunları yazdı: "Cristiano Ronaldo geri dönüşü olmayan bir karar aldı: Artık Portekiz'i temsil etmeyecek. Galler'e karşı oynanan maç, milli takımla son maçı oldu."