Senegal makamları, Abdoulaye Fall'ın Senegal Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesine eşlik eden "yolsuzluk şüpheleri"ne yönelik soruşturmayı yeniden başlattı; başkent Dakar polisi de "bir dizi dinleme oturumu" başlattı.

Senegal'in "L'Observateur" gazetesine göre, önümüzdeki pazartesi ilk dinlenecek isim Moustapha Bitèye olacak; onu hafta içinde, şu anda Dakar dışında bulunan ancak çağrıdan haberdar edilen Abdoulaye Fall izleyecek, ardından da federasyon aygıtındaki diğer yetkililer gelecek.

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Dava, Mamadou Kandji'nin federasyon başkanının yanı sıra Elimane Lam, Moussa Mbaye, Moustapha Bitèye ve Ndiambé Diop hakkında yaptığı şikâyete dayanıyor.

"Fiotor Media" grubuna göre, bu kişilerin oylama sürecini etkilemek amacıyla "oy satın alma" ve "gayrimeşru menfaatler vaat etme" eylemlerine karıştıklarından şüpheleniliyor. Savcılık, Eylül 2025'te bir soruşturma açılmasına karar vermişti.

Bu kriz, Senegal Federasyonu'nun başka dosyalarla da karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor; bunların başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önünde görülen 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun akıbeti geliyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Rabat'ta Fas'a karşı oynanan tartışmalı finalin ardından şampiyonluğu Senegal'den geri almış ve rakibin çekilmesi nedeniyle Fas'ın (3-0) galip geldiğini açıklamıştı. Senegal Federasyonu ise sahada elde edilen sonuca, yani uzatmaların ardından Teranga Aslanları'nın (1-0) galibiyetine tutunuyor.

Spor mahkemesi, dinleme oturumunu 8 Ekim 2026 olarak belirledi; nihai kararın tarihini ise henüz açıklamadı.

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