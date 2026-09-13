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Christian Guinin

Çeviri:

Yolda arabası durduruldu: Taraftarlar, Liverpool yıldızını Fulham FC maçının ardından karşı karşıya geldi

Premier Lig
J. Jacquet
Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham

Fulham karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Liverpool taraftarları Jeremy Jacquet’in aracını durdurdu ve savunmacıyla sokak ortasında yüz yüze konuştu.

Gazeteci Keefe Irwin’in görüntülerinde de görüldüğü üzere, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Cottagers ile 0-0 berabere kalınmasının hemen ardından Reds taraftarlarından bazıları tarafından durduruldu ve kendisinden imza vermesi ile orada bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirmesi istendi.

Ancak kısa bir konuşmanın ardından Jacquet, akan trafiği daha fazla aksatmamak için yeniden aracına bindi. Bazı Liverpool taraftarları buna açıkça içerledi ve savunmacı uzaklaşırken ona hakaret etti.

Öte yandan Jacquet, sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan destek gördü. Kullanıcılardan biri, "Bunun doğru bir zamanı ve yeri vardır, burası da orası değil. Orada durup muhtemelen polis tarafından sorgulanmasını mı istiyorsunuz? Burası durmak için tehlikeli bir yer" diye yazdı.

Daha önce 21 yaşındaki oyuncu, Fulham karşısında golsüz sona eren beraberlikte sahanın en iyi isimleri arasında yer almıştı. Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen Jacquet ile stoper partneri Virgil van Dijk son derece iyi bir performans sergiledi. LFC savunması, Londra ekibi karşısında neredeyse hiç fırsat vermedi.

Jacquet özellikle, kaleci Alisson Becker’in geçildiği pozisyonda kendi kale çizgisi üzerinde yaptığı kritik müdahaleyle öne çıktı ve böylece son saniyede golü önledi.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOGetty Images

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Genel olarak bakıldığında ise 0-0’lık skor Reds adına yetersiz kaldı. Ligin ilk dört maçında alınan üç beraberliğin ardından teknik direktör Andoni Iraola’nın takımı biraz yerinde sayıyor.

Altı puanla şu anda altıncı sırada yer alan Liverpool’u, haftanın tamamlanmasının ardından Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United ve Leeds United geride bırakabilir.

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