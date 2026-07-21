Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan acı yenilginin ardından başarılarla dolu milli takım kariyerini noktaladı. Arjantin basınının haberlerine göre, Messi soyunma odasında takım arkadaşlarına maçın "Albiceleste" forması altındaki son çıkışı olduğunu bildirdi.

Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, "X" platformundaki resmi hesabından, Messi'nin maçın bitiminin hemen ardından soyunma odasında oyunculara duygusal bir konuşma yaptığını ve bu konuşmada milli takım serüveninin sona erdiğini, İspanya karşısındaki Dünya Kupası finalinin son çıkışı olduğunu açıkladığını doğruladı. Bu, dünya şampiyonluğunu koruma hayalinin yıkılmasının ardından duyguların yoğun yaşandığı bir andı.

Messi, turnuvaya benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza atmak; unvanı üst üste ikinci kez kazanmak için büyük bir hırsla girmiş ve Arjantin'i zafere taşıma sorumluluğunu üstlenmişti. Turnuva boyunca 8 gol atıp 4 gole de asist yaparak olağanüstü bir performans sergiledi, ancak kader hayalin gerçekleşmesine izin vermedi.

Messi, yirmi yılı aşkın süren efsanevi bir Avrupa serüveninin ardından şu anda profesyonel kariyerine ABD Futbol Ligi'ndeki Amerikan kulübü Inter Miami ile devam ediyor. Bu süreçte 35 kupa kazanıp 670'ten fazla gol atarak İspanyol kulübü Barcelona tarihinin en büyük oyuncusuna dönüştü; ardından kısa bir süre için Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve burada iki yerel unvan elde etti.