Yolculuğun sonu yaklaştı mı? Van Dijk, Liverpool'daki geleceğiyle ilgili belirsizliği artırdı

Liverpool kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk, bu sezonun ardından sona erecek sözleşmesiyle birlikte İngiliz kulübündeki geleceğini tartışmaların odağına taşıdı.

Virgil van Dijk'in Liverpool'daki geleceği konusunda endişeli olduğu görülmüyor. Önümüzdeki haziran ayında Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Hollandalı savunmacı, bir sonraki adımına dair henüz bir karar vermedi.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda kulüp yönetimiyle görüşmeler yapılması bekleniyor, ancak kaptan bu sezona odaklanmayı tercih ediyor.

"Foot Mercato" sitesine göre Van Dijk şöyle açıkladı: "Oynamaya ve elimden gelenin en iyisini sunmaya devam etmek istiyorum, dolayısıyla sezonun bize ne getireceğini göreceğiz."

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

Şöyle ekledi: "Durum bu şekilde devam ederse ne âlâ. Devam etmezse başka bir kulübe giderim. Şu an söylenecek yeni bir şey yok, ancak bu panik içinde olduğum anlamına gelmiyor."

Sözlerine şunları ekledi: "Ruh halim iyi; fiziksel açıdan ise son iki haftada küçük bir sorun yaşadım, ama oynamaya hazır olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Liverpool'un, Van Dijk ile Ocak 2018'de anlaşarak onu o yıllarda takımın en öne çıkan yıldızlarından biri hâline getirdiğini hatırlatmakta fayda var.