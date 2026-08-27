Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yönetimi, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarından çıkardığı, takımın son yıllardaki en önemli yıldızlarından birinin serüvenine son verdi.

Al Hilal, uzun yıllar süren sıkıntıların ve zaferlerin Kral Kupası ile yerel Süper Kupa gibi turnuvalarla sınırlı kalmasının ardından, lig ve Asya Şampiyonlar Ligi kupalarını yeniden kazanmak amacıyla güçlü bir takım kurmayı hedefliyor.

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Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesine göre, Al Hilal defans oyuncusu Ali Al Bulaihi ile yaşadığı krizi sona erdirmeyi başardı ve oyuncunun mevcut yaz transfer döneminin bitiminden önce ayrılmasını öngören bir mali uzlaşma imzaladı.

Oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir ek ayrıntı açıklanmadı, ancak son dönemde ismi Al Ittihad veya Al Diriyah'a katılmakla anıldı.

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Al Bulaihi, 2017 yılında Al Fateh'ten transfer edilmesiyle başlayan süreçte birçok yerel ve kıtasal kupa kazanmayı başaran, Al Hilal'in son on yıldaki en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Al Bulaihi, 263 maça çıktığı bu süreçte 23 gol atarken 3 asist yaptı; 5 kez kazandığı Suudi Arabistan Ligi'nin başı çektiği ve iki kez elde ettiği AFC Şampiyonlar Ligi'nin de yer aldığı 14 şampiyonluğa ulaştı.