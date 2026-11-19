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Barcelona, kışın savunmasını güçlendirmek istiyor. Gündemindeki isimlerden biri Borussia Dortmund'da forma giyiyor.

BVB'de forma giyen milli futbolcu Nico Schlotterbeck'in (26) İspanya şampiyonu Barcelona'ya transferi gündemde.

Mundo Deportivo'nun haberine göre savunma oyuncusu, Barcelona'nın stoper hattını güçlendirmek için değerlendirdiği üç adaydan biri. Barcelona yönetiminin gündemindeki diğer isimler ise İtalyan Alessandro Bastoni (27, Inter Milan) ve Arjantinli dünya şampiyonu Lisandro Martinez (28, Manchester United).

Üçü de Barcelona'nın aradığı profile uyuyor. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick'in takımına ocak ayından itibaren savunmanın merkezinde daha fazla istikrar kazandıracak sol ayaklı bir oyuncu arıyor.

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Nico Schlotterbeck'in BVB ile sözleşmesi ne zamana kadar?

Schlotterbeck, Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçına Flick yönetiminde çıkmıştı. Eski Freiburg oyuncusunun adı geçen sezon da Barcelona ile anılmıştı. Savunmanın lideri, mevcut kulübüyle haftalar süren görüşmelerin ardından Borussia Dortmund ile sözleşmesini 2031'e kadar uzattı . Ancak sözleşmesinde, birden fazla üst düzey kulüp için geçerli olan 50 ila 60 milyon euroluk sabit bedelli bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor. Barcelona'nın bu kulüpler arasında olup olmadığı bilinmiyor.

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Deco, kısa süre önce Schlotterbeck'e yönelik olduğu öne sürülen ilgi hakkında konuştu. Catalunya Radio'nun 'Tot Costa' podcast'ine katılan eski futbolcu, "Onun hakkında yorum yapmamak daha iyi. Yoksa muhtemelen fiyatı artar" dedi.

Schlotterbeck, Freiburg'da geçirdiği beş yılın ardından 2022'de BVB'ye transfer oldu. Dortmund, o dönem onun için 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır ayak bileği sakatlığını atlatan oyuncu, artık yeniden sağlıklı ve formda. Schlotterbeck bu sezon 10 resmi maçta forma giyip bir gol attı. Son olarak yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetiminde de oynadı. Nations League'de Hollanda'ya karşı alınan 5-0'lık galibiyette Schlotterbeck 90 dakika sahada kaldı ve farklı galibiyete bir kafa golüyle katkıda bulundu .

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Bastoni'nin adı da ilkbaharda ısrarla Barcelona ile anılmıştı . Ancak Inter'in, 70 milyon euroya kadar çıktığı söylenen yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtilmişti. Sonunda Bastoni, sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğü Milano'da kaldı. Martinez'in ise muhtemelen çok daha düşük bir bedelle transfer edilebileceği düşünülüyor. Manchester'daki sözleşmesi yazın sona eriyor. Ayrıca birkaç hafta önce United'ın sportif direktörü Jason Wilcox'a sert çıkışıyla gündem olmuştu. Ardından kamuoyu önünde özür diledi ve para cezasına çarptırıldı. Gelecek sezon kriz yaşayan İngiliz rekortmen kulüpte oynaması pek olası görülmüyor.

Barcelona'nın savunma merkezinde dünya şampiyonu Pau Cubarsi'nin (19) yeri garanti. Flick, onun yanında Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) veya Andreas Christensen'i (30) tercih ediyor. Teorik olarak Jules Kounde (28) de bu bölgede oynayabilir. LaLiga liderinin hücum hattı bu sezon da yüksek tempoda işlerken savunması zayıf noktası olarak görülüyor: Katalanlar 16 resmi maçta 62 gol attı, ancak kalelerinde de 19 gol gördü.